La conexión a la desaladora y la recuperación de servicios sanitarios, entre los retos de José Miguel Hernández para un nuevo mandato

El alcalde de La Mojonera y candidato a la reelección José Miguel Hernández, presentó ayer a los miembros de su candidatura en un acto público celebrado en la Plaza San Miguel de Venta del Viso, en el que hizo balance de su gestión en estos años al frente del Ayuntamiento y dio a conocer algunas de sus propuestas del programa electoral para los próximos cuatro años.

El candidato de la Agrupación de Electores [email protected] por La Mojonera habló de proyectos para la próxima legislatura en esta parte del municipio, como la remodelación del Parque Ricardo Rueda, la instalación de un pipican o el proyecto de alcantarillado del Cosario y Las Cantinas. Para el conjunto del municipio, mencionó especialmente la “urgente” necesidad de conectarse a la desaladora ante la progresiva degradación de los pozos de los que se abastece todo el municipio, un proyecto que costará 2 millones de euros y para el que dijo que “no me cansaré de insistir y pedir ayuda a la Junta de Andalucía, porque nos tienen que dar igual que le han dado a Roquetas o El Ejido”, dijo.

El actual alcalde de La Mojonera también mencionó la necesidad de recuperar servicios perdidos en materia de atención sanitaria tras la fusión de la unidad de gestión de La Mojonera con la de Vícar. José Miguel Hernández recordó que desde que se depende de Vícar se deriva a los pacientes sin cita a la Puebla, cuando antes se atendían directamente en el consultorio mojonero. “Eso no se puede consentir, no lo voy a consentir y voy a seguir peleando, le duela a quien le duela”, dijo señalando las propuestas de otros partidos que no mencionan nada ni sobre salud ni sobre el agua desalada en sus programas pese a que “conocen perfectamente lo que pasa”, algo que atribuyó a intereses partidistas. “Yo no llevo ningún lastre a la espalda de ningún partido, soy libre para defender los intereses de mis vecinos, hay gente que sí lo lleva para no dejar en evidencia a su partido”, denunció.

Hernández repasó el estado en el que se encuentran los numerosos proyectos emprendidos en este mandato, centrando su atención especialmente en los que afectan a Venta del Viso. Buena parte de ellos llevan años gestándose y se han encontrado con los problemas surgidos en la pandemia, caso del edificio de usos múltiples del Viso (conocido como la carpa) que fue una de las primeras actuaciones que planteó nada más llegar a la Alcaldía, pero que entre los trámites y los problemas surgidos con la pandemia y la inflación, que llevaron a la empresa adjudicataria a abandonar la obra, se ha retrasado considerablemente, aunque está muy próximo a su finalización. También mencionó la renovación completa de las instalaciones del campo de fútbol, ya terminada, así como la remodelación del bulevar y el acondicionamiento de parques.

Ello se suma a otras medidas de acercamiento de la gestión municipal al barrio del Viso, en el que viven alrededor de 1.500 vecinos, que según dijo, con el anterior equipo de Gobierno estaban “completamente abandonados”. La apertura de la oficina municipal para que puedan hacer gestiones sin desplazarse a La Mojonera, la organización de actividades culturales gratuitas o unas fiestas al nivel de las de la capital del municipio, fueron algunas de las cuestiones citadas.

Hernández se mostró orgulloso del trabajo realizado en los últimos años, en los que pese a la deuda que dejó el anterior equipo de Gobierno del PP de unos 9 millones de euros y el parón que supuso la pandemia, el municipio ha seguido avanzando y se han puesto en marcha numerosos proyectos. En este sentido, el alcaldable de la Agrupación de Electores de [email protected] por La Mojonera explicó que el pasado mes de marzo se terminó de pagar el último plazo de la deuda heredada y a día de hoy el Ayuntamiento está al corriente en sus pagos, es un ejemplo de eficiencia en el pago a proveedores y tiene alrededor de dos millones de euros en caja.