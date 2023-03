La alcaldesa se congratula del inicio de las obras del nuevo Centro de Salud de Piedras Redondas tras más de una década de olvido de la Junta

María del Mar Vázquez, que ha visitado las obras junto a la consejera de Salud, Catalina García, reconoce en esta actuación, histórica reivindicación del barrio, un nuevo compromiso de Juanma Moreno con Almería

El nuevo Centro de Salud dispone de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con 12 consultas, dos de ellas de pediatría, así como espacios en los que se realizará, entre otros procedimientos, cirugía menor

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez ha agradecido la presencia en Almería de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, en su visita a las obras del “nuevo, esperado y necesario” Centro de Salud que se va a construir en Piedras Redondas, trabajos que, a su juicio, “vienen a demostrar, una vez más, el apoyo y la atención que presta el gobierno de Juanma Moreno a las necesidades y proyectos transformadores de la ciudad de Almería”.

Acompañada, además de la consejera, del gerente del SAS, Diego Vargas, el delegado territorial, Juan de la Cruz Belmonte, y el gerente del distrito, Teodoro Gómez; la delegada del gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, entre otras autoridades, Vázquez ha recalcado que “los vecinos no quieren promesas o buenas palabras: quieren hechos. Y aquí están los hechos, cumpliendo una reivindicación histórica de los vecinos, con la intervención del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía”, ha recordado Vázquez, celebrando que después de doce años de olvido desde que se pusiera la primera piedra por parte del anterior gobierno del Psoe al frente de la Junta, hoy este proyecto esté más cerca de hacerse realidad”

“Estamos de enhorabuena por un doble motivo: El primero es porque los vecinos de esta zona de Almería van a tener más cerca y de manera más cómoda el acceso a un Centro de Salud, que es un servicio básico y necesario de cara a mejorar la calidad de vida de las personas. El segundo, porque este es el principio del fin de una aspiración de los vecinos que por desgracia se había prolongado demasiado en el tiempo”, ha lamentado la alcaldesa.

Ha recordado Vázquez que “los vecinos de Piedras Redondas llevaban muchos años reclamando un Centro de Salud para el barrio, más de diez, desde que el Ayuntamiento cedió un terreno a la Junta de Andalucía que antes gobernaba otro partido político y que, por razones que ni yo ni nadie comprende, no quiso, no supo o no pudo llevarlo a cabo el Centro de Salud”, ha reprochado.

“Pero hoy estamos de enhorabuena. Y la buena noticia se completa porque el centro previsto es magnífico, tal como ya pudieron ver los vecinos el día que presentamos el proyecto junto al delegado de Salud”, ha explicado, poniendo en valor la inversión de más de 2,7 millones de euros, por parte de la Junta, para la construcción de un nuevo centro con más de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas en los que se ubicarán un total de doce consultas, dos de ellas de pediatría e incluso cirugía menor.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, por su parte, ha destacado la “firme apuesta” de la Junta por la “modernización de la red de Atención Primaria en Almería frente a la obsolescencia en las instalaciones que nos encontramos de la etapa anterior”.

“Un edificio que ha sido, durante muchos años, un Centro de Salud de campaña, que el Partido Socialista utilizaba, campaña tras campaña, para engañar a los vecinos con una obra que, al final, no era ejecutada”, ha recordado la consejera, remarcando que “el mandato que ahora tenemos del presidente de la Junta es el de reformar nuestras infraestructuras y prometer todo aquello que podríamos hacer. Y estamos cumpliendo. Aquí queda otro ejemplo”.

Detalles de la obra

El Centro de Salud de Piedras Redondas se desarrollará en dos niveles en planta de ‘L’, con fachada principal y accesos de usuarios por calle Los Perales. Actualmente se encuentra ejecutada la cimentación y la estructura, por lo que el objeto de la obra de terminación es la definición del resto de capítulos necesarios para finalizar el edificio. Se encuentra ejecutada la estructura en su totalidad, a falta de 2 tramos de muro en el perímetro de la parcela. Previo a continuar con los trabajos de obra, han de realizarse la limpieza y desbroce del terreno existente. Además, se realizará una revisión del estado del vallado perimetral de obra actualmente existente y realizar la reposición de los tramos que resulten necesarios.

El proyecto para la terminación del centro de salud, redactado por el estudio de arquitectura Ordaz, contempla 16 meses de obra para la finalización del centro de salud ubicado entre las calles Los Perales y Cerro Almirez, que según los plazos previstos podría estar en funcionamiento el verano de 2024.

En cuanto a la planificación, el Centro de Salud dispondrá de ocho consultas para adultos y dos más para pediatría, además de una consulta polivalente, una consulta de toco-ginecología, todas con sus correspondientes salas de espera. De cara a las extracciones y procesos diagnósticos, el Centro de Salud tendrá tres boxes adicionales. También contará con consulta y sala de cirugía menor, sala de educación sanitaria y otros servicios de apoyo.