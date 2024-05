Justicia y el Hospital Universitario Torrecárdenas colabora para investigar la muerte súbita cardiaca

Los objetivos del estudio incluyen determinar la frecuencia en la provincia y diferenciar las causas

El Hospital Universitario de Torrecárdenas y la Delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un estudio de investigación sobre las causas de la muerte súbita no isquémica en pacientes menores de 55 años en la provincia de Almería. Este acuerdo busca establecer mecanismos rigurosos para la recopilación y análisis de datos que permitan una mejor comprensión de este fenómeno y sus implicaciones familiares y genéticas. El convenio ha sido firmado por Manuel Vida, director Gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, en representación del Servicio Andaluz de Salud, y Rebeca Gómez, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Almería, en representación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería (IMLCFA).

La delegada territorial, Rebeca Gómez, ha indicado que “este convenio nos permitirá conocer la incidencia y causas reales de la muerte súbita de origen cardiovascular en menores de 55 años en la provincia de Almería.” Gómez ha añadido que “el estudio de investigación parte del trabajo de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería, como Servicio responsable de realizar las autopsias judiciales de muertes súbitas inesperadas, y siempre que se sospeche una cardiopatía con asociación familiar, se realizará posteriormente por el SAS una evaluación cardiológica detallada a los familiares en primer grado de los fallecidos para conocer el tipo de cardiopatía causal, el sustrato genético y su grado de extensión familiar, por lo que se podrán tomar las medidas necesarias para prevenir eventos arrítmicos en los familiares que puedan verse afectados.”

“Los Investigadores registrarán, procesarán, tratarán y conservarán toda la información del estudio de modo que esta se pueda comunicar, interpretar y verificar con exactitud, al tiempo que se protege la confidencialidad de las historias clínicas y los datos personales de los sujetos de estudio de conformidad con la normativa aplicable”, reconoce la delegada. Rebeca Gómez ha concluido que “gracias a este trabajo conjunto podremos prevenir cardiopatías en la población y ofrecer una mejor calidad de vida a quienes padecen cardiopatías de origen cardiovascular. Es una magnífica noticia para Almería”

Los objetivos del estudio incluyen determinar la frecuencia de muerte súbita cardíaca (MSC) en la provincia y diferenciar entre causas cardíacas y no cardíacas, así como entre isquémicas y no isquémicas. También se pretende profundizar en las causas de origen cardíaco no isquémico, analizando el sustrato familiar y genético. Este análisis detallado permitirá identificar patrones hereditarios y ayudar a prevenir futuros casos en familiares de los afectados. Además, el estudio se enfocará en realizar diagnósticos en cascada a los familiares de primer grado de los fallecidos cuando se sospecha de una cardiopatía genéticamente transmisible. Este enfoque permitirá detectar un tiempo a individuos en riesgo y aplicar las medidas preventivas y terapéuticas necesarias para evitar nuevas tragedias familiares.

Otro objetivo clave es identificar el sustrato genético en los casos de MSC en corazones estructuralmente normales. Este hallazgo puede ser crucial para entender mejor las bases genéticas de estas muertes súbitas y desarrollar estrategias más efectivas de prevención y tratamiento. El Servicio Andaluz de Salud, en este caso el Hospital Universitario Torrecárdenas, se encargará de la integración de toda la información y resultados obtenidos, la obtención del consentimiento informado de los familiares, y la realización de estudios genéticos y el correspondiente asesoramiento a los familiares de los fallecidos. Esto implica una gestión exhaustiva y cuidadosa de los datos clínicos y genéticos, garantizando la máxima confidencialidad y cumplimiento de las normativas vigentes.

Por su parte, el IMLCFA se responsabilizará de identificar los casos de MSC durante las autopsias judiciales, recoger y conservar las muestras biológicas necesarias, y coordinarse con el Hospital Universitario Torrecárdenas para la realización de estudios detallados. Esta colaboración interinstitucional es esencial para asegurar la calidad y precisión de los datos recolectados.

Ambas instituciones han subrayado su compromiso con la confidencialidad y protección de los datos personales recabados durante el estudio, cumpliendo estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la normativa española en materia de protección de datos. Este compromiso es fundamental para mantener la confianza de los participantes y garantizar el uso ético de la información recopilada.

El convenio tendrá una vigencia de un año desde la fecha de firma, pudiendo ser prorrogado por un período máximo de cuatro años mediante acuerdo unánime de las partes. Esta flexibilidad permite adaptar el estudio a las necesidades cambiantes y asegurar su continuidad a largo plazo si se demuestra su eficacia y relevancia. Este estudio representa un esfuerzo conjunto para avanzar en el conocimiento de las causas de la muerte súbita cardíaca y mejorar las medidas preventivas en beneficio de la salud pública en Almería.