No al Rayo Azul

Rumores de miedo

Sólo es una película

Juguetes de hojalata

Alarmismo infundado

Fracaso del Blue Beam

Última tirada de dados

Juegos de manipulación

Proyecciones holográficas

Lo apagarían los galácticos

Eso no está en el Plan Divino

Matthew Ward dijo que fallar ía

A pesar de que estamos escuchando rumores sobre el proyecto Rayo Azul nuevamente para dar un susto, no hay información creíble que indique que se vaya a ejecutar en el futuro el proyecto Blue Beam o Rayo Azul, pero es que además nuestra familia estelar ha repetido en múltiples ocasiones que no permitirán que se lleve a cabo dicho proyecto, según recuerda Steve Beckow.

Según el Jinete de la Tormenta, la coalición ha dado un plazo de seis meses para revelar todos los proyectos ocultos, como la tecnología ovni o la energía de Tesla. Si no se realiza correctamente la desclasificación, hay protocolos para divulgarlo todo, incluyendo una falsa invasión ovni contra la cual existen medidas. Las nuevas fuentes de energía acabarían con las guerras por los recursos.

La doctora Carol Rosin afirma que desde la década de 1970 se ha planeado el escenario de una supuesta invasión alienígena, como ella misma lo presenció.

Si sucede, no creo que dure mucho antes de que los galácticos lo apaguen. Como dijo Adamu: “El punto es, si podemos hacer todas estas cosas y mucho más, ¿crees que se interpondrán en nuestro camino los juguetes de hojalata y los favores de fiesta de tu camarilla terrestre? Ellos no.”

El proyecto Rayo Azul afirma que existiría un plan diseñado por agencias gubernamentales o grupos de élite para aplicar un nuevo orden mundial a través de la manipulación de la religión, la tecnología y la psicología. Según esta teoría, el objetivo final del proyecto Blue Beam sería engañar a la humanidad mediante la creación de un evento de bandera falsa a escala mundial que simularía una invasión ET o la segunda venida de Cristo. La información del proyecto Rayo Azul surgió en la década de 1990 y se ha difundido mucho en internet.

ALARMISMO

Las fuentes de Mike Quinsey advierten que la camarilla, en un último intento de evitar el final de su control planetario, podría organizar lo que en los últimos años se ha llamado “proyecto Rayo Azul”. Además, Zadkiel también sugirió que la oscuridad podría intentar una proyección holográfica para rescatar su capacidad defectuosa de influir en los acontecimientos mundiales.

Fuentes de Mike Quinsey dicen que los oscuros están considerando usarlo. “Los oscuros y sus cohortes proponen poner en acción un último gran intento de recuperar el terreno perdido, fingiendo un ataque ET contra ustedes. Sería muy realista y percibirías naves espaciales y seres que se verían exactamente como aquellos con los que estás familiarizado. Algunas naves solo serían hologramas y se verían bastante normales. Por lo tanto, se les advierte de sus intenciones para que se pueda atenuar o prevenir el miedo en la medida de lo posible.”

El alarmismo sería el objeto del ejercicio, dicen las fuentes de Mike. “Crear miedo sería el objetivo de tal evento y es como lo llamarías, ‘su última tirada de dados’ y fácilmente podría engañar a aquellos que no están preparados o mal informados. Si alguna vez llega a ser una realidad, aquellos de ustedes que saben pueden ser invaluables para la humanidad al ayudar a prevenir la histeria masiva.”

“Sin embargo, tengan la seguridad –añade- de que no se permitirá que se salga de control ninguna acción, y que las Fuerzas de la Luz están esperando, pero, por razones kármicas, no pueden interferir directamente en tales eventos para evitar que sucedan. Sería la única vez que tendrías que enfrentarte a una situación así.”

DESMENTIDO

Escuchemos lo que dijo la Compañía del Cielo a lo largo de los años sobre el proyecto Rayo Azul y su probable respuesta. Matthew Ward se refirió al proyecto ya en 2008 y dijo que, si se usaba, fallaría: “Hay focos de especulación, incluso de creencia, de que como último recurso para mantener el control, los oscuros en el poder podrían organizar una falsa invasión espacial para unificar a todos los pueblos en un miedo común a supuestos invasores alienígenas.”

“A partir de ese momento, –añade- los manipuladores impondrían la ley castrense, arrestarían a los disidentes a escala masiva— y crearían un caos nunca antes visto en el planeta. Aunque no dan reconocimiento a los muchos informes de ovnis, tratarían de encajar esos avistamientos como supuestos planes de ‘invasión’.”

“Lo que está en el caos es la mentalidad de aquellos que intentarían tal truco. No habrá una falsa ‘invasión espacial’, y puedes confiar en tus seres benévolos para frustrar el esfuerzo de sacar a los ‘pequeños grises’ con equipo de batalla de sus ciudades subterráneas como prueba falsa de que habrían aterrizado los visitantes.”

En 2011, SaLuSa de Sirio ofreció un vistazo sobre las intenciones de los galácticos si se intentara el proyecto Rayo Azul: “Tenga la seguridad de que somos plenamente conscientes del plan de los oscuros para organizar un ataque falso, y nos aseguraremos de que fracase. Se nos otorga mucha autoridad, y se habría evitado incluso si se pretendiera un ataque real. Nuestras flotas cuentan con miles de naves y no nos quedaríamos de brazos cruzados ni permitiríamos que violaran vuestra preciosa Tierra.”

La mayoría de los problemas que los galácticos encuentran en el espacio, nos dice, “se resolverían rápidamente, poniendo en tierra cualquier arma o nave que esté destinada a ser utilizada contra nosotros. No tenemos que encontrarlos en el espacio, ya que no queremos dar la impresión de que somos agresivos o belicosos. Eso sería hacerle el juego a los oscuros, quienes de todos modos han considerado crear un encuentro falso para poner miedo en vuestro corazón. Como superamos ampliamente en número a sus fuerzas y armamento, sería totalmente inútil que intentaran atacarnos.”

SaLuSa asegura que los galácticos nunca han hecho nada dañino. “Nunca les hemos dado motivos para que nos teman, y somos cuidadosos de no tomar acciones que los aflijan. De hecho, durante un periodo de tiempo hemos tomado medidas en ocasiones que los han ayudado a resolver un problema que puede no haber formado parte de vuestro karma. Nos conocerán como amigos que somos un día no muy lejano, e iremos juntos hacia un futuro atractivo que promete mucho,”.

El dominio de la Tierra no está en el Plan Divino, y recuerda: “No está en el plan para los últimos tiempos, ya que te has ganado el derecho a ascender y se honrará tu decisión de libre albedrío. Los oscuros sólo pueden llegar tan lejos en lo que respecta a su karma, antes de que los detengamos en seco. Eso es bastante fácil para nosotros con nuestra tecnología avanzada, y no se derramaría ni una sola gota de sangre. No tendrás que soportar las actividades de los oscuros durante mucho más tiempo, ya que sus días están contados.”

El Comandante Hatonn, a través de Suzy Ward, aseguró que los galácticos tienen los medios para derrotar los planes de la camarilla. “Quiero desacreditar la advertencia de que los visitantes que se hacen pasar por amigos serían en realidad entidades regresivas que quieren apoderarse del mundo. ¡Eso es falso! La rejilla de luz alrededor del planeta impide que esté cerca de la Tierra cualquier civilización con intenciones oscuras. Y si los malos intentan poner su propia nave ‘secreta’ en los cielos y sacar a algunos de los grises que viven bajo tierra y afirmar que es una invasión, podríamos detener esa farsa antes de que comience.”

NOTICIAS DEL RESETEO

OPERACIÓN REVELACIÓN

El jueves 1 de junio a las 8:00 AM , se activó la ISO 20022 de l QFS , un lenguaje universal para que se comuniquen entre sí las redes financieras mundiales .

El QFS estará interconectado en computadoras del mundo que estarían coordinando transacciones de divisas a través del sistema de pago internacional ISO 20022.

EEUU , Canadá, Europa, Japón, Israel, Reino Unido, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda est aría n al borde de la insolvencia.

250 ciudades de todo el mundo habrían sido blanco de ataques cibernéticos en su infraestructura para cerrar el sistema financiero y provocar bloqueos y apagones.

El Almirante lanzó los códigos a un sistema informático muy desarrollado con capacidades preprogramadas. Esto permitió que el sistema informático tomara el control de los algoritmos, permitiendo así la descarga de los fondos Dubi One .

Lobezno dice que ha sido un camino largo y cruzaremos la línea de meta antes de lo esperado.

E l grupo BRICS lanzar á su moneda respaldada por materias primas a mediados de agosto. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/06/19/restored- republic-via-a-gcr-as-of-june- 19-2023/

Te j as restablece el fraude electoral como delito grave. https://www.thegatewaypundit. com/2023/06/texas-reinstates- election-fraud-as-felony- crime-maximum/

MÁS SEÑALES

Según Ricitos de Oro , el 19 de junio de 2023, el Banco de Inglaterra e migrará al sistema de mensajería ISO20022 para Chaps y RTGS .

Chaps y RTGS son sistemas de pago utilizados en el ámbito financiero para facilitar transferencias de fondos entre bancos o entidades financieras.

Más de sesenta países utilizan el sistema de liquidación bruta en tiempo real o LBTR.

É ste sería otro esfuerzo de e migración al QFS que unirá más países al sistema cuántico.

E sto completa ría los principales sistemas bancarios del mundo dentro del sistema de mensajería ISO20022.

Los b ancos restantes tienen hasta 2025 para completar este proceso.

C umpli rán este plazo l os interesados e n la inclusión financiera. https://www.bankofengland.co. uk/pago-y-liquidación/rtgs- renewal-programme/iso-20022

Los nuevos mecanismos para la tasa de referencia del dólar se restablecerán el 30 de junio.

El objetivo principal de una tasa de referencia es llegar a una tasa oficial de una moneda para brindar estabilidad comercial entre dos países.

La parte emocionante de esta transición a los servicios de préstamos SOFR es el activo de soporte subyacente que mantiene la tasa en un valor real.

El oro nivelar ía el campo de juego entre países cuyas monedas ha ya n caído a lo largo de los años debido a la inflación.

Estas nuevas tasas de referencia de préstamos son protocolos estándar que utilizan el oro para proporcionar un valor real mediante el uso de un mecanismo de negociación basado en activos digitales.

Los días y semanas siguientes comenzará el proceso de cambiar los valores de todas l as monedas d el mundo.

El oro estandarizará las nuevas tarifas SOFR en nuestra nueva comunidad mundial .

Esto n o sucede en un día, pero está en el horizonte un reinicio financiero mundial . https://dinarchronicles.com/ 2023/06/18/on-the-horizon- seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-6-18- 23/

OPINIÓN

Poofness dijo.- Ten la seguridad de que todavía está en marcha el juego final. Hay cosas que se mueven y se están tomando medidas que pueden evitar una avalancha de malas noticias. Sólo ten la seguridad de que aún no está a la vista el final, ni que se está jugando el juego final todavía. Hay cosas que hacer y maniobras legales que se hacen evidentes. La gente necesita despertar más y el público necesita ver las imágenes más grandes de lo que son, pero están retrasando el desfile las muchas cabezas aturdidas.

Simplemente descansa con el conocimiento seguro de que las cosas van a ir bien para los seres vivos que buscan recuperar la moralidad de la acción correcta, y el respeto y la admiración por los seres que están trabajando para restaurar la ley y el orden. Hay cosas en marcha, y pronto sabrás de ellas. No hay forma de lanzar el juego final todavía a pesar de la insistencia de los profetas emergentes. Simplemente continúa dispuesto a asumir tu parte y a hacer las cosas que debes hacer.

Las noticias son muy fuertes en este momento, pero sólo es ruido. El trabajo completo está en espera y saldrán los nombres de los jugadores cuando sea el momento adecuado; todavía no. El hecho de que algunos digan que está sucediendo, no significa que ya haya llegado el momento. Simplemente descansa, relájate y participa en todas las actividades libres que puedas, dice Poofness.

