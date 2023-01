Juan Espadas exige a Moreno recursos para que los ayuntamientos gestionen servicios esenciales en dependencia, educación, atención a barrios vulnerables, vivienda e igualdad

El secretario general del PSOE andaluz reúne al grupo de expertos para abordar la reordenación de responsabilidades y financiación entre las administraciones locales y autonómica para plantear iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista en el nuevo periodo de sesiones

El líder socialista andaluz exige al PP ayudas de la Junta a familias y empresas para que Andalucía deje de crear menos empleo y destruir más puestos de trabajo que otros territorios

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reivindicado a Moreno Bonilla que el Gobierno de la Junta aborde ya con los ayuntamientos la revisión de competencias y financiación de las entidades locales con el objetivo de mejorar la prestación y calidad de servicios públicos a la ciudadanía, en ámbitos especialmente sensibles como dependencia, centros educativos, recuperación de barrios vulnerables, rehabilitación y vivienda e igualdad.

Juan Espadas ha mantenido un primer encuentro en el Parlamento por el comité de expertos reunido por el PSOE de Andalucía sobre la reforma de la administración local y financiación incondicionada de los ayuntamientos, que cuenta con unos 17 integrantes y de cuyo trabajo se nutrirán iniciativas socialistas sobre reordenación de atribuciones y recursos de las entidades locales a plantear y debatir, si es posible, desde el primer Pleno de la Cámara del nuevo periodo de sesiones que arranca en febrero con la idea de “seguir liderando este debate”.

Ha defendido que, tras la primera reunión del Consejo de Coordinación Local por el Gobierno andaluz en años y que Moreno Bonilla “aceptara la propuesta socialista de revisar la relación de ayuntamientos y Junta”, el presidente vuelva a convocar a este organismo en el plazo de “uno o dos meses” para abordar sin dilación este proceso.

Para el secretario regional socialista, es imprescindible redefinir competencias y financiación entre administración autonómica y local para mejorar el servicio de ayuda a domicilio y la ayuda a la dependencia, en la que los ayuntamientos juegan “un papel esencial” pese a ser una competencia autonómica y para cuya prestación no cuentan con financiación suficiente. “Queremos definir claramente el ejercicio de esta competencia por los ayuntamientos”, ha insistido, abogando por que las entidades locales “tengan transferencias económicas con carácter estable y no por convenios y programas, algo que generan inestabilidad” en el servicio, con retrasos, listas de espera y difíciles condiciones laborales para las trabajadoras.

Espadas ha requerido que esta reordenación de competencias y recursos alcance a los centros educativos públicos, cuya limpieza y mantenimiento corresponden a los ayuntamientos, que también asumen inversiones como obras de mejora porque “la Junta no las desarrolla y son necesarias”. Ha lamentado que el Gobierno andaluz no contemple este tema “como una prioridad y no planifica con los ayuntamientos”, y ha recordado que las administraciones locales vivieron “un agravio comparativo” en la desinfección extraordinaria por el Covid de colegios “y no se puede permitir que siga ocurriendo algo así”, ha remarcado.

Ha añadido la atención a zonas de transformación social, barrios vulnerables de pueblos y ciudades andaluzas, donde “las competencias municipales se ven desbordadas por las autonómicas” en ámbitos de vivienda, empleo, formación o asistencia social. “Se puede abordar desde la modificación de competencias para que los ayuntamientos puedan gestionar los recursos de manera más autónoma”, ha insistido.

También se puede avanzar en reordenación de competencias y recursos, según ha subrayado, en materia de vivienda que ya ejercen los ayuntamientos y que son responsabilidad autonómica. La idea es “ver con qué recursos actuar porque la Junta no llega a dar respuesta a los problemas” residenciales y es urgente, por ejemplo, recuperar y avanzar en el programa de instalación de ascensores para acabar con los “pisos cárceles”.

“No es lógico que los recursos los tenga la Junta y los problemas los tengan los ayuntamientos”, ha reivindicado Juan Espadas, quien ha calificado igualmente de necesario que el Gobierno andaluz “delegue más recursos” a las entidades locales para la lucha contra la violencia de género, que es atribución autonómica pero que desarrollan los ayuntamientos con “escasa” financiación. Ha explicado que, en muchos casos, esta situación competencial hace problemática la autorización por parte de las intervenciones municipales de gastos en programas contra la violencia contra las mujeres.

Empleo

Sobre los últimos datos de empleo, el secretario general del PSOE andaluz ha expuesto que certifican que las oportunidades de trabajo “crecen en el país” con más contratación indefinida gracias a medidas del Gobierno de España como la reforma laboral. “Se demuestra que el Gobierno de España acertó, hay más contratos indefinidos, de jóvenes, de mujeres”, ha indicado, destacando que “quienes se mostraron en contra” como el PP tendrían que reconocer “que se equivocaron” en vez de “intentar apuntarse el tanto”, que es una contradicción.

A pesar del contexto nacional positivo, Espadas ha advertido de que Andalucía “crea mucho menos empleo que otras comunidades” cuando el objetivo aquí debe ser “salir del furgón de cola”, por lo que ha rechazado las “declaraciones triunfalistas” de Moreno Bonilla y le ha demandado que actúe porque esta tierra “no está siendo de crear más trabajo que otras o de destruir menos”.

Ha exigido al Gobierno del PP en la Junta que gestione “mejor sus recursos para crear empleo” porque la administración autonómica “ahora no aporta lo que podría”, y, por ejemplo, el ritmo de obra pública y de ejecución del presupuesto autonómico “va más lento de lo que debería”.

“Animamos a Moreno Bonilla a ayudar más a las familias y empresas, que es mejor solución que no hacer nada”, ha insistido el secretario regional socialista, lamentando que el presidente de la Junta no mueva un dedo a favor del empleo desde la Junta y se dedique sólo a “estar esperando los resultados de lo que sí hace el Gobierno de España”.