Javier Castillo protagoniza el Meet The Artist de Only YOU Hotel Málaga

Con un libro recién estrenado, una adaptación de Netflix y horas de cola para sus firmas de libros, Javier Castillo se ha convertido en el escritor del momento. Only YOU Hotel Málaga, el hotel lifestyle premium de Palladium Hotel Group, prepara un encuentro especial con el escritor, pensado para celebrar sus raíces malagueñas y conectarle con lectores y aficionados en una presentación íntima en la que el autor hablará sobre su conexión con la ciudad y la inspiración detrás de sus novelas. El encuentro se celebrará el próximo 4 de junio a las 19:30h en Lola, el espacio gastronómico ubicado en la séptima planta de Only YOU Hotel Málaga, que ofrece vistas panorámicas a toda la ciudad. Entre cócteles, los asistentes tendrán oportunidad de hablar con el escritor sobre su nueva novela, ‘La grieta del silencio’, y comentar con él los grandes hitos de sus 10 años de carrera, así como su proceso creativo, sus musas y mucho más. Only YOU Hotel Málaga nos invita a adentrarnos en el universo creativo de Javier Castillo y reafirma una vez más su apuesta por la cultura malagueña, consolidando el Meet The Artist como el evento que conecta a artistas y aficionados en la capital de la Costa del Sol. Por estos encuentros han pasado también los diseñadores Álvaro Calafat y Ana Ponf, que estrenaron en el mes de abril en Málaga el formato que triunfa ya en Madrid, Valencia y, muy pronto, aterrizará también en el recién inaugurado Only YOU Hotel Sevilla. Puedes reservar tu plaza escribiendo un correo a eventos.malaga@onlyyouhotels. com. Para más información y reservas, visita la web de Only YOU Hotel Málaga.