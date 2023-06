Izquierda Unida y Podemos registrarán una moción para defender el Taray de Los Bajos

“En una situación de emergencia climática como la que estamos viviendo no nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo centímetro de sombra natural ni ningún árbol sano, debemos trabajar en crear mayores zonas verdes con vegetación local y sostenible que funcionen como islas climáticas en las que poder refugiarse la población” ha señalado Belén Pérez, próxima portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos en Roquetas de Mar.

Por el Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en funciones ha anunciado que su primer registro cuando se conforme el nuevo consistorio será “una moción para defender y proteger no solo nuestro taray, otra vez mutilado, si no la arboleda de nuestro municipio, tan necesaria en un contexto de cambio climático y temperaturas extremas” ha expresado Belén Pérez, actualmente concejala en funciones y próxima portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos.

“Hemos rescatado una moción que ya presentamos en 2014 porque lo único que ha cambiado desde entonces ha sido el aumento de agresiones que sufre el Taray de Los Bajos dándonos, por desgracia, la razón cuando exponíamos que su catalogación como árbol singular de Andalucía no repercutiría en la gestión efectiva de su protección si no se le acompaña de un vallado que impida aparcar a su sombra y carteles explicativos sobre su singularidad y las sanciones que conllevarían su maltrato” ha comentado Belén Pérez sobre el asunto.

Para la organización de izquierdas resulta “evidente” el desconocimiento por una parte de la población de lo particular de los tarais a pie de playa ya que “con cierta frecuencia se pueden ver coches maniobrando a su alrededor, barbacoas bajo su sombra, animales o bicicletas atados a su tronco” por lo que “urge tomar medidas para proteger uno de los símbolos más hermosos de Aguadulce”.

No obstante, la moción toma como punto de inicio los ejemplares que catalogados como singulares pero no se queda ahí “ya que es necesario hacer un inventario y proteger de forma efectiva aquellos que ya tiene algún reconocimiento pero también a los más longevos y a otros que, por su frondosidad y tamaño ofrecen una isla climática a sus vecinos para que no ocurra como con los ficus con más de cuarenta años que fueron talados de la puerta del Club de la Tercera Edad de La Gloria y por el que este grupo y el Consejo de Transparencia de Andalucía aún estamos esperando una explicación”.

“En una situación de emergencia climática como la que estamos viviendo no nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo centímetro de sombra natural ni ningún árbol sano, debemos trabajar en crear mayores zonas verdes con vegetación local y sostenible que funcionen como islas climáticas en las que poder refugiarse la población” ha señalado Belén Pérez, próxima portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos en Roquetas de Mar.