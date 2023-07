Izquierda por Almería denuncia que la balsa de Cela lleva cuatro años sin limpiar

Juan Andrés Ruiz, presidente del partido político de Izquierda por Almería, denuncia el estado que se encuentra la Balsa de la Barriada de Cela término de Lúcar, del cual esta corporación local del partido político de Ciudadanos en 4 años que lleva de gobierno y repitiendo otras elecciones no ha limpiado la balsa termal de Cela.

El Agua negra impide que no se vea el fondo, lleno de algas, y “sin limpiar llevamos unos años que ni el 20% de bañistas llegan a la balsa”, afirma Juan Andrés Ruiz, que señala “por su estado se está perdiendo el turismo en este pueblo solo le interesa llevar a la ruina”, según dice su alcalde MANUEL LOPEZ ESCINA, al que no le gusta Cela, “pero cuando hay elecciones acude a ella para que se le vote a pesar que el teniente alcalde y concejal de la corporación vive en Cela, José Antonio (rentilla)”. “A pesar de los presupuestos que han pedido de lo que cobran por los Molinos de la eléctrica eólica, y encima dice que no tiene dinero para limpiar una balsa”, describe Ruiz.

Asegura Juan Andrés Ruiz que “se sospecha que está en complot con José Juan, alcalde de Tíjola, a fin de acabar con la gente y así cerrar los negocios y bares de su alrededor a fin de poner hacer un hotel balneario en el filo de la balsa del cual se anulado en el 2020 por el TSJA de Granada, pero ahora lo quiere hacer de otra forma para que no pueda ser anulado y una de las formas es cerrando los bares de su alrededor para así quitar protestas y recogidas de firmas como paso en el 2019. Siempre la mafia se ha junta para usar su cargo a su propio beneficio así es la corrupción de Lúcar y Tíjola”.

Concluye el dirigente de Izquierda por Almería que “prueba de ello las fotos adjunta a la misma”.