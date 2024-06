Izquierda por Almería denuncia la basura acumulada en la barriada tijoleña del Higueral

Que por el partido de Izquierda por Almería, su representante Juan Andrés Ruiz, denuncia la mala

actuación del alcalde el PP de Tíjola, debido que el domingo a consecuencia de las votaciones, siendo apoderado, dando la ruta al colegio de la Barriada del Higueral vemos que frente al colegio del Higueral y consultorio médico del Higueral una montaña de basura como si no recogiesen la basura o hubiese de varios días arrojando basura una montaña que es de salubridad primero por la frecuencia de los niños del colegio y frente un parque donde los niños juegan, además frente un consultorio médico donde acuden personas enfermas de las cuales en el tiempo que corre de calores eso es insalubre debido a los mosquitos y moscas entre otros bichos que puedan acudir por la basura allí tirada como se demuestra en las fotos adjunta.

Sinceramente el PP de Tijola no hace nada por el pueblo excepto obras para lucrarse a costa de ella y con sus empresas que el alcalde para eso si. Desde que es diputado en Diputación de economía europea, no hace nada por el pueblo ni siquiera se ver en el pueblo excepto que haya pleno o comisión de gobierno, sino en el pueblo no se ve para nada, teniendo el pueblo abandonado.