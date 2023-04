Izquierda por Almería denuncia a la Corporación Municipal de Lúcar

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN UNICO DE

PURCHENA DE ALMERIA.

IZQUIERDA POR ALMERIA y con domicilio en CELA-LÚCAR, 04887 ALMERIA, ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho

DICE

Que por medio del presente escrito, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 259 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -«LECrim»-, interpone DENUNCIA POR PRESUNTOS DELITOS URBANISTICO, PREVARICACION, MEDIO AMBIENTAL, ENTRE OTROS QUE EL JUZGADO PUEDA APRECIAR, previstos y penados indiciariamente en el Código Penal -«CPe»-, sin perjuicio de la calificación que resulte tras la investigación de los hechos.

Cumplimentando lo previsto en los artículos 259 y264 de la LECrim.

PRIMERO.- Se interpone esta DENUNCIA ante el Juzgado, al entender esta parte que es el órgano competente para el conocimiento de los hechos..

SEGUNDO.- La denunciante es la entidad IZQUIERDA POR ALMERIA, con domicilio reflejado en el encabezamiento a efectos de notificaciones, así como a través del representante.

TERCERO.- Sin perjuicio de otras personas que en el curso de la investigación pudieran resultar indiciariamente responsables de parte o totalidad de los hechos denunciados, se dirige inicialmente la presente DENUNCIA contra la actuación de las siguientes personas:

-El actual alcalde del excmo ayuntamiento de Lucar, calle, Plaza Real de Isabel II, n° 1 04887 LUCAR, ALMERIA, 950424654.

– El concejal y teniente alcalde del excmo ayuntamiento de Lucar, calle, Plaza Real de Isabel II, n° 1 04887 LUCAR, ALMERIA, 950424654.

RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y OTROS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LUCAR.

Así como cualquier otra persona que considere este Juzgado en base a las investigaciones que es responsable en base a su investigaciones e

intervención que en justicia pueda proceder.

Todo ello, de acuerdo con los siguientes hechos y fundamentos de derecho

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

PRIMERO.- Que por parte del alcalde denunciado en fecha 18 de marzo de 2021, solicita un presupuesto de 899.421,86 euros, habiéndose gastado la totalidad del mismo, con fecha 24 de junio del 2021 se amplia el presupuesto en 1.639.217,37 euros en escasamente tres meses se amplia un presupuesto siendo el doble que el primero, pero resulta que de dichos presupuestos no se ha realizado ningunas obras ni nada tanto en Lucar como en Cela, estando todo totalmente abandonado por el ayuntamiento, del cual para que pide más presupuesto que otro edil anterior al denunciado si no hace nada por el pueblo ni sus barriada, siendo una pueblo de 766 habitantes.

Con fecha 07 de febrero del 2022, se pide de presupuestos 1.106.827,16 euros, del cual se ha consumido todo el presupuesto en gastos sin que se haya hecho nada por el pueblo, cuando el edil anterior nunca ha solicitado tanto y se hacia mas cosas por el pueblo y sus barrios.

¿dónde se ha metido todo ese dinero?

En el año 2023 se pide de presupuesto 945.539,08 euros, del cual estamos dentro de plazo para pedir ampliaciones del cual como podemos apreciar y a la vista de cualquier inspección ocular de que en el pueblo no se ha hecho absolutamente nada excepto a lo mejor algunas chapuzas a fin de poder justificar sus gastos.

Podemos ir a la barriada de Cela, y vemos todas las calles sin arreglar, el verano pasado ni se vacío la balsa antes del verano para los bañistas como todos los años anteriores lo ha hecho en anterior edil. Como podemos ver con claridad que algo oscuro se trama en el ayuntamiento de Lucar y del cual no se justifica desglosadamente a los ciudadanos los gastos de dinero público del ayuntamiento.

Se le ha solicitado acreditación de gastos del cual ni responden ni lo emite.

E incluso algunas obras son ilegales como ya las obras del Colegio de Lucar fue parada por la Inspección de Trabajo esto hace unos años, terminando la obra en diciembre del año pasado habiendo estado la obra parada por la inspección mas de dos años.

SEGUNDO.- Que por el regidor denunciado, hacen un boletín informativo manifestando e intentando engañar a los ciudadanos diciendo que el ayuntamiento mantenía una deuda de casi dos millones de euros, del cual cuando entro en el ayuntamiento públicamente manifestó que había una deuda de casi 900.000 euros, pero la manera de engañar a la gente sin acordarse de que públicamente dijo otra cosa tanto en prensa escrita como radiofónica en un canal de la comarca estando publicada en vía internet dicha entrevista.

Todo ello para justificarse los gastos que no se sabe donde se ha metido ese dinero. Otra para intentar comprar votos como ya lo hizo en las elecciones pasadas con un capitalista de la zona y empresario amigo del denunciado de una empresa de construcción.

Ya que como se ha dicho ni en la barriada de Cela ni en el Pueblo de Lucar se ha realizado trabajos de ninguna clase que justifique gran burrada de gastos y que no justifica.

Si bien por parte del regidor denunciado y compañía a sus amigos le da permiso para hacer obras o vallamiento que parece un campo de concentración dejando a vecinos incomunicado con el exterior, como ha sucedido en la barriada de Cela con un vecino y su finca, simplemente porque es amigo de los denunciados, como se demuestra en las fotos adjunta, que incluso la señora del propietario de hacer esa valla se burlaba de la vecina de la finca colindante, tapando así un camino peatona (puede verse la foto), de acceso a la barriada de Cela, e incluso tapando un camino donde podía pasar un coche para salir al pueblo del cual dichas personas tienen que salir por una Rambla/Ríos a no tener acceso para ningún lado, ni para ir a comprar la señora ni nada, eso si los días que llueve o nieva en la zona están totalmente incomunicado debido que la rambla lleva corriente de agua y se destroza totalmente y no se puede salir ni andando ni en coche, y dicho permiso (no consta que sea documentado) lo ha facilitado el regidor denunciado por ser amigo íntimo del autos de estos hechos, además la gente que estuvo vallando no estuvieron dado de alta ni nada, del cual esto es totalmente ilegal, además el ayuntamiento manifiesta que los caminos no constan al nombre del ayuntamiento, y eso es cierto ningún camino de toda la barriada no están registrado al nombre de nadie siendo eso totalmente ilegal en dejar a una familia incomunicada con el exterior a capricho del regidor denunciado por amistad,. DEL CUAL INTERESARIA QUE POR PARTE DEL JUZGADO SE HICIESE UNA INSPECCION OCULAR DE ESTA MENCION.

TERCERO.- que en el año 2019 presuntamente se hace un proyecto de acondicionamiento de la parada de autobús de la BARRIADA DE CELA, termino de luchar, del cual podemos observar que nada se ha realizado al respecto, estando las vitrinas de las paradas en estado degradante, además autobuses en la barriada de cela o luchar no llega, tan solo el autobús de instituto del cual para fuera de la parada porque no puede entrar a su parada, se adjunta documentos.

Además, es muy importante examinar las facturas y archivos del ayuntamiento de Lucar, para demostrar los gastos e licitaciones del ayuntamiento y poder demostrar donde se ha metido todo el dinero pedido en presupuestos que no se ha realizado nada en el pueblo ni en su barrios.

CUARTO.- se comenzó una obra en la barriada de Cela junto al Colegio que en el Facebook dice que era una biblioteca y en el proyecto dice que es una oficina municipal de información, del cual salió a licitación en el mes de septiembre del 2022 aproximadamente, del cual licito por la obra según documento CONSTRUCCIONES SL DE SERON, siendo adjudicataria dicha empresa, del cual esta construyendo la empresa SL DE TIJOLA, debido que construcciones ingreso la correspondiente fianza en la cuenta del ayuntamiento, cosa que se adjunta recibo, del cual a la verse que esta construyendo otra empresa distinta a la que debería de ser se remite por la sede electrónica un escrito pidiendo explicaciones y documento que acredite esa maniobra del ayuntamiento, tras varios días comunica el ayuntamiento en este caso el regidor denunciado lo siguiente: «que el pasado día 11 de marzo del 2022 hasta el día 06 de abril del 2022 dicha obra fue adjudicada a la empresa, esto sin justificarlo documentalmente», a pesar que el proyecto, adjudicación fue a construcciones checa 1000 si, como se demuestra en la documental adjunta y proyecto asi como la concesión de la adjudicación a dicha empresa, también se adjunta recibo de un ingreso de fianza de 2524,79 euros, del la empresa adjudicataria.

QUINTO.- También se ilícito las obras de terminación de la residencia de la 3a edad de luchar, del cual tras el proyecto realizado por una empresa de arquitectos de Albox, resulta que a final no van a realizar dicha obra porque dice que no han encontrado empresa que licite por ella debido que si licito construcciones SL, del cual quedo anulada la contratación de la obras motivo se aduce que no habido empresa que licite por la misma.

Del cual se le ha concedido un presupuesto de 1.700.000,01 euros para dichas obras de ello solo se han gastado los gastos del arquitecto siendo aproximado a un poco mas de 17 mil euros.

Del cual engañan a sus vecinos con dicha construcción que no se esta haciendo y al parecer no se va hacer porque fue anulada dicho proyecto, ¿Dónde esta ese dinero del proyecto?.

SEXTO.- que en Lucar concretamente en la Calle Navarro Serna 10 de Lucar, se están construyendo dos presuntas viviendas sociales sin estructura y sin medidas de seguridad mínima de habitabilidad, en la cual sin licitación nni concurso ni nada dada a dedo se adjudicado a dos familias presuntamente intima amigos de ellos o familiar, SEGÚN PUBLICA EN EL II BOLETON INFORMATIVO del cual se adjunta al mismo, cuando son circunstancias que debe de salir a concurso a fin que lo solicite los vecinos del pueblo debidamente empadronado y en base a su documentación se dará a la mejor puntuación y necesidad y vulnerabilidad de la familia, Y NO CEDIDA A DEDO.

Motivo por lo que hace falta hacer hincapié en toda esta situación.

SEPTIMO. – DEL CUAL EN EL II BOLETIN INFORMATIVO publicado por los denunciados y repartido a los ciudadanos nada se basa en su realidad solo mentir y justificarse un gasto que no ha sucedido ni lo justifica documentalmente ni deglosado.

Todo esto se interesa una investigación muy minuciosamente, pedir documentos a las empresas mencionadas, así como al ayuntamiento y ordenar la entrada en el ayuntamiento y recabar toda la información y archivo del ayuntamiento para demostrar estas acusaciones.

Además, sea examinadas las cuentas bancarias y bienes inmuebles comprados posterior a su cargo del cual se tiene constancia que han adquirido fincas y vehículos.

OPTAVO. – que existe una solar propiedad del ayuntamiento desde hace muchos años, del cual se ha convertido en un vertedero ilegal junto al colegio de la Barriada de cela y Pista deportiva, donde ahora se ha cogido 65 metros para hacer una oficina de información, del cual eso esta siempre lleno de ramales, donde pegan fuero el propio ayuntamiento sin respetar el horario de los menores del colegio, del cual cuando se pega fuego ni los profesores ni los alumnos pueden salir al recreo debido que el recreo lo hacen en la pista deportiva por no tener patio el colegio, llegando el humo hasta el colegio, del cual en varias ocasiones se ha llamado a los agentes de medio ambiente del cual se lo han comunicado que debe de tener eso limpio sin hacer caso omiso a lo manifestado, lo único que el teniente alcalde le ha manifestado que se iba a vallar del cual esto estamos hablando desde el 2022 y aun sigue lo mismo, pero los agentes del medio ambiente a la ser de la zona y conocidos por los regidores pues no abren expediente al respecto ni por infracción administrativa ni por delito medio ambiental.

Con fecha 11 de junio del 2020, por el regidor denunciado, se dicta un BANDO donde se ordenaba a los propietario de los solares y fincas que en un plazo de 15 días voluntario se debería de limpiar todos los solares y fincas teniéndola limpia por seguridad y salubridad, se le adjunta documento, del cual el ayuntamiento no cumple con su propio bando, y engañando siempre a los del medio ambiente, además de estar perjudicando al colegio, debido que cuando encienden el fuego siendo de grandes dimensiones tienen que cerrar las ventanas y demás del colegio y nos niños ni profesores pueden salir al recreo.

Posible delito ambiental por vertedero ilegal del ayuntamiento continuado, del cual se acredita en las fotografías, así como sí es necesario una inspección ocular.

NOVENO. – que también en la barriada de CELA, se asfalto una calle donde no reside nadie ni hay casas algunas del cual según el cartel costo 110.000 euros con algo, del cual parece una burrada ese trabajo y que coste a esa cantidad tan exagerada.

Se le adjunta foto del cartel que la calle es justo has lado, pero no existe urbanización sino solares simplemente.

CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE LOS HECHOS INDICIARIOS

Los hechos aquí denunciados y de carácter de delito penal grave por delitos de corrupción.

Para ello una de ellas es la aplicación del artículo 71.2 LCSP.

Entendemos que conforme a las funciones de esta fiscalía sabrá como actuar para encontrar mas pruebas y verificar los hechos denunciados y algo mas que oculta el denunciado.

Quedando a acreditado en los documentos que se adjunta.

SE EXAMINE ADECUADAMENTE EL II BOLETIN INFORMATIVO YA QUE NADA DE LO MANIFESTADO CONCUERDA CON SU LEGALIDAD NI VERACIDAD.

Que para mejor aclaración de este Boletín se interesa que por S.Sa, si lo viese oportuno se proceda a citar al dicente para aclarar punto por punto ante S.Sa el mencionado Boletín que se adjunta.

En su virtud

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por PRESENTADA ESTA DENUNCIA, LA ADMITA, y, en su virtud, y previos los trámites legales oportunos, incoe el correspondiente procedimiento por delito que en derecho pueda derivar en base a la investigación, acordando practicar las diligencias que considere oportunas, quedando investigada las personas que se hace referencia en la denuncia asi como cualquier otra que tenga implicación directa o indirecta con los hechos denunciado por la naturaleza que pueda derivar.

Por ser de justicia que pedimos en Tijola a 19 de marzo del 2023.

OTROSÍ PRIMERO DIGO que, de conformidad con lo previsto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para la debida comprobación de los hechos que quedan consignados en este escrito, sin perjuicio de las diligencias que a mejor criterio consideren pertinentes, se propone la práctica de las siguientes DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN:

Ampliación de esta denuncia en el Juzgado considera necesario del denunciante.

Documentación adjunto.

Hoja de declaración de actividades y bienes de los concejales, toma de posesión.

Fotografías de los lugares de un cerramiento en cela, dejando a unos vecinos incomunicado con el exterior, pareciendo un campo de concentración.

Boletín donde consta las licitaciones de las obras

Adjudicaciones de las obras y datos de la empresa.

Recibo de donde se paga la fianza.

II boletín informativo.

Foto de coste de asfaltado.

Bando dictado por el ayuntamiento.

Fotos de la solar propiedad del ayuntamiento (vertedero ilegal).

Se interesa inspección periciales y oculares.

En caso de ser competencia del Juzgado correspondiente la entrada y registro en el ayuntamiento a fin de verificar archivos y bases de datos, como son facturas y presupuestos y demás que considere este Juzgado necesaria para terminar las investigaciones de los hechos y la instrucción del caso para su calificación.

Posteriormente la declaración en calidad de investigado a los denunciados.

Se solicite a las empresas mencionadas, las facturas emitidas al ayuntamiento de Lucar y sus licitaciones y pago de la fianza, y factura de donde se ha suministrado

SOLICITO AL JUZGADO, que, tenga por hechas las anteriores manifestaciones, a los efectos legales oportunos.

Fdo. Izquierda por Almería

Representante