Iñaki Unsain sostiene que la nueva Ley de Vivienda es un “gran error” que “podría generar un trasvase de viviendas residenciales a viviendas de temporada”

La Ley de Vivienda que entró en vigor el 26 de mayo podría no verse aplicada del mismo modo en todas las comunidades autónomas que podrían no demandar la declaración de zonas tensionadas.

Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en Barcelona, advierte que la aplicación de la Ley de Vivienda reduciría la inversión en comunidades como Cataluña, Navarra o Castilla La Mancha

Para el experto, la nueva Ley de Vivienda es un “gran error” que “podría generar un trasvase de viviendas residenciales a viviendas de temporada, debido a que estas no tendrán copada la subida de los precios del alquiler”.

Las consecuencias de la nueva Ley de Vivienda empiezan a vislumbrarse en un futuro incierto. Los resultados electorales del pasado domingo provocaron un vuelco político en las principales autonomías que ha derivado en la convocatoria de elecciones generales anticipadas por parte del presidente Pedro Sánchez. La incógnita de cara a los próximos meses se ha trasladado hasta la aplicación de la Ley de Vivienda, la cual entró en vigor el pasado viernes 26 de mayo y que ahora podría no verse aplicada por igual en todo el país.

El control sobre las rentas y la calificación de los grandes tenedores a los propietarios de más de cinco viviendas podría no verse aplicado por igual en todas las comunidades autónomas. Mientras las comunidades no soliciten sus zonas tensionadas al Ministerio de Vivienda no se aplicará ninguno de las propuestas aprobadas “generando claras desigualdades entre regiones” según revela el Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia Iñaki Unsain.

“La inversión se va a dirigir a aquellas comunidades donde no exista esta regulación”, destaca el ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shoppers Inmobiliarios) “En aquellas comunidades donde gobierne la derecha es evidente que no se va a demandar la declaración de zona tensionada y, por lo tanto, no habrá tope de precio en los alquileres”, menciona Unsain.

Cataluña la excepción entre las grandes comunidades

Comunidades como Cataluña, Navarra o Castilla La Mancha seguirán previsiblemente con equipo de gobierno continuista con la aplicación de la nueva Ley de Vivienda. Según menciona el experto, la aplicación de estas limitaciones derivará en un descenso del número de inversiones puesto que serán las únicas donde la Ley tendrá “un efecto real”.

Barcelona es la ciudad española en la que más porcentaje de los ingresos del hogar se destina al alquiler: un 40%. El Personal Shopper Inmobiliario considera que la aplicación de la nueva Ley de Vivienda desplazará el acceso a la vivienda para aquellas personas con una menor renta. “Los más damnificados seguirán siendo aquellas familias con pocos recursos, los más vulnerables, quienes, en vez de verse protegidos por esta nueva ley, acaban siendo expulsados del mercado”, afirma tajante Iñaki Unsain, quien califica la nueva Ley de Vivienda como “un error”.

Traspaso a vivienda de temporada en Barcelona

Las viviendas de temporada, aquellas que se alquilan por un periodo que oscile entre 32 días y 11 meses, se han convertido un aspecto común de las principales provincias españolas donde se ofertan a un precio superior a la media para inquilinos que vayan a residir por corto tiempo. Según INCASOL, organismo de la Generalitat donde se depositan las fianzas de los alquileres, las viviendas de temporada han incrementado un 20% en Catalunya entre 2019 y 2020, una situación que se ha dado especialmente en Barcelona.

El expresidente de AEPSI señala que Barcelona todavía “puede permitirse ampliar su oferta de viviendas de temporada y de uso turístico debido al alto número de turistas y extranjeros que vienen a la ciudad”. Para Unsain, la nueva Ley de Vivienda podría generar un trasvase masivo

de viviendas residenciales a viviendas de temporada, debido a que estas no tendrán copada la subida de los precios del alquiler. “Limitar los precios de la vivienda es un error que condicionará una oferta que, sin embargo, crecerá entre las viviendas que puedan regular sus precios en base a factores como la demanda, la capacidad hotelera o el número de turistas” menciona el Director General de ACV Gestión Inmobiliaria.

Sobre Iñaki Unsain

Iñaki Unsain es el principal Personal Shopper Inmobiliario de Barcelona. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tras varios años en cargos directivos en las compañías inmobiliarias más importantes del país, Unsain creó su propia empresa de servicios inmobiliarios centrados, principalmente, en la búsqueda de vivienda en Barcelona tanto para empresas como particulares. Así, la compañía ofrece asesoramiento en la compra de activos de inversión posicionándose y defendiendo, de forma exclusiva, los intereses de su cliente comprador.