ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST ACOGE MAÑANA VIERNES A DAVID BISBAL Y SU TOUR “VOLARÉ 2024”

Hijo predilecto de Andalucía, Premio Grammy Latino

y eterna voz del imaginario nacional como parte de la primera y recordada edición de Operación Triunfo, regresa a los escenarios con “Me Siento Vivo”, su último disco

Nueva cita en ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest: el almeriense David Bisbal, uno de los grandes iconos de la música española desde el inicio de los 2000, por su paso por la primera y recordada edición de Operación Triunfo, actuará en la Plaza de España de Sevilla mañana viernes 28 de junio, dentro de su gira-tour “Volaré 2024”. Las últimas entradas disponibles para su concierto están a la venta en iconicafest.com

David Bisbal regresa a los escenarios con su nuevo Tour, “Volaré 2024”, un show que incluye un renovado repertorio que abarca los temas de su nuevo disco “Me Siento Vivo”, uno de los más innovadores en su carrera, donde encontraremos desde pop con sonido ochentero, pasando por pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales. Probablemente este sea su trabajo musical más elaborado a nivel arreglos y calidad vocal a lo largo de sus 20 años de carrera, sin olvidarnos de sus grandes éxitos por los que hará un recorrido a lo largo del concierto que viviremos en ICÓNICA Sevilla Fest.

Si 2023 fue año muy especial para David Bisbal, con un palmarés de conciertos sold out tanto en la gira de 20 noches en el UMuisic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, como en Sudamérica, donde colgó el cartel de “Todas las entradas vendidas”, ahora en 2024 celebra su 20 aniversario, sumando éxitos como el lanzamiento de su mencionado nuevo disco y un documental en el que hace balance de su trayectoria, y que ha batido audiencias siendo el contenido más visto de la plataforma que lo emite, Movistar Plus.

Bisbal, artista que ha conquistado al público en todo el mundo con su versatilidad artística, su capacidad de reinventarse y su inmenso carisma, se ha alzado en el último año con numerosos éxitos y reconocimientos como el Galardón LOS40 Music Awards Santander 2023 al Mejor Directo, el Premio Esquire Hombre del Año 2023 de la música o Anfitrión y showcase en la Gala Latin Grammy nominados a Best New Arsits en Sevilla, siendo esta misma categoría la que le otorgó su primer Grammy Latino hace 20 años.

Hasta la fecha, el icónico artista ha acumulado más de 80 galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran 3 Grammy Latino, 3 Premios Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas. Con más de 20 años de carrera en los que ha conseguido 11 Discos de Diamante y más de 5 millones de tickets vendidos de sus más de 1000 conciertos en todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de París. Suma más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones y más de 1.2 billones de vistas de sus videos.

Al finalizar el concierto de David Bisbal, la música seguirá hasta las 03.00am, como cada día, en el DJ Set by Endesa & ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest. Mañana viernes 28 de junio se podrá bailar y disfrutar con La Rubia Pincha. Y no será la única cita musical del fin de semana, ya que en la tarde noche de este domingo 30 de junio, Kiko Veneno y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba pondrán música al último día del mes, dando ellos paso a un mes de julio lleno de estrellas nacionales e internacionales de la música, que arrancará con Ricky Martin, el próximo miércoles día 3, al que seguirán otros 15 conciertos, como los del grupo sevillano y medalla de nuestra ciudad, Siempre Así, el jueves 4, o la del rapero argentino Wos en la noche del viernes día 5, para seguir el fin de semana con Gipsy Kings by André Reyes, Raimundo Amador y Medina Azahara el 6 de julio, y Loreena Mackennitt en la noche del domingo 7.

ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024 está organizado por Green Cow Music y cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla, siendo SANTALUCÍA su partner oficial. Además, Scalpers, Cruzcampo y Endesa son sus main sponsor; Caja Rural, La Casa de las Carcasas, Laserum, Mesoestetic, ABC de Sevilla, Royal Bliss, Nissan, Tier 1, Adecco, Hotel Colón de Gran Meliá y Hotel Meliá Sevilla sus patrocinadores; Fundación Cajasol, Club Cámara Antares, Rives, Legendario y Otón sus colaboradores; y Cadena SER, Grupo Joly y Canal Sur Radio y Televisión sus Media Partner. Las entradas para sus conciertos están a la venta en

www.iconicafest.com.

