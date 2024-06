Graves acusaciones del Segundo Jefe de Protección Civil hacia el Ayuntamiento de La Mojonera

Me llamo Juan Corral y he sido voluntario de Protección Civil de La Mojonera durante dos años, pero desde el mes de marzo estoy siendo injuriado, perseguido y discriminado por parte de Ana María Ruiz, concejala de seguridad ciudadana, acusándome de que yo publiqué en prensa, el día 21 de marzo, un escrito donde se criticaba al Ayuntamiento de La Mojonera y a voluntarios de Protección Civil. Me acusaron sin pruebas y se dio orden de que me apartaran de todo servicio.

.Ahora el segundo jefe de Protección Civil, Juan José Álamo, más conocido como ‘Juan del Ejido. publica en el grupo de servicios de Protección Civil unas graves acusaciones al Ayuntamiento y a la concejala de seguridad ciudadana, donde les acusa de ser cómplices de tapar todo lo que a él le está pasando, ya que, según él, está siendo acosado por una chica (vamos un acosador siendo acosado ) y cometiendo una falta muy grave con estas acusaciones, ya que en el reglamento de Protección Civil esto se considera falta gravísima y tiene expulsión de la Agrupación de Voluntarios.

Pero la señora concejala lo está tapando y no toma ninguna medida respecto a estas acusaciones hacia el Ayumtamiento. Y a mí, sin tener culpa de nada, se dio orden de que se me apartara de todo servicio, vengo pidiendo justicia desde el mes de abril, sin noticias del Ayuntamiento, y ahora el segundo Jefe de Protección Civil comete una falta gravísima, con expulsión de la Agrupación, y siguen mirado para otro lado sin tomar ninguna medida ante dicha publicación. En el grupo de Whasspptt la puso Juan José Álamo el día 6 de junio.

Pido al ayuntamiento equipo de gobierno tod@s que cesen de inmediato a la Concejala de Seguridad Ciudadana por cubrir a Juan José Álamo, y pido la expulsión de inmediato de Juan José Alamo, más conocido como “Juan del Ejido”.

Y pido que el Ayuntamiento se ponga en contacto conmigo para darme una explicación de porqué se me cesó como voluntario sin tener pruebas contra mi persona. La señora concejala es administradora del grupo de whasspptt que tienen para los servicios y acude a las reuniones de los voluntarios, cosa que como concejala su labor es atender la seguridad del municipio y no poner como está poniendo a voluntarios sin titulación como agentes de la autoridad , no teniendo ni vehículo de Protección Civil y utilizando los Voluntarios sus vehículos privados para ir a los servicios que se les mande.