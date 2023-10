FeSMC denuncia que CCOO vuelve a vender a los trabajadores de oficinas y despachos de Almería

Esta mañana ha tenido lugar la firma del nuevo Convenio de Oficinas y Despachos de Almería. Por segundo año consecutivo CCOO acepta la propuesta de la patronal almeriense Asempal de no subir el IPC a los salarios del colectivo de Oficinas y Despachos de Almería, que está extendido a la provincia de Sevilla. Se ha quedado solo en la firma, al igual que el año pasado, porque el resto de sindicatos, UGT y CSIF, no han firmado este retroceso. Afectando en nuestra Provincia a más de 16.000 personas y en Sevilla a más de 30.000.

Recordemos que en octubre del año pasado CCOO firmó en solitario una subida correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 del 5% cuando la realidad es que en ese momento el IPC acumulado de todo ese periodo de tiempo era del 15,9 %, por lo que como solo suben un 5% hay una pérdida de 10,9%, lo que supone que CCOO ha perdonado a la patronal (y quitado a los trabajadores) un 10,9% de pérdida de salario que se ha quedado ahí de forma permanente para toda la vida, lo que supone un duro golpe a los bolsillos de estos trabajadores. A esta merma, hay que sumar una bajada de sueldo de 1,7%, pues el IPC de 2022 ha sido del 5,7% y solo han subido el 4% y en 2023 el IPC subirá por encima del 4 % que han pactado.

Todo esto se agrava al no incluir en el Convenio la cláusula de revisión salarial, reivindicada por CSIF y UGT, pues en estos tiempos tan revueltos en cualquier negociación decente se incluye esta cláusula que supone revisar el IPC subido si este es superior al pactado, para recuperar el nivel adquisitivo.

Desde CSIF y UGT señalan que no han firmado este Convenio no solo por lo señalado anteriormente sino que no se han mejorado otros temas como la mejora del control horario para evitar las horas extras sin cobrar, adaptación de la jornada de trabajo por razones de conciliación, incrementar los días de vacaciones y de asuntos propios, incrementar el horario de verano, mejorar los reconocimientos médicos, incluir un tema importante como es el “teletrabajo”, recordemos que los trabajadores tampoco van a percibir retribución salarial alguna, es decir, van a seguir pagando por el consumo de luz, agua, calefacción/aire acondicionado, internet, van a utilizar su propio equipo, etc. para la producción empresarial sin ninguna compensación por ello y tampoco van a recibir esa compensación por todo el tiempo atrás que llevan haciéndolo (lo que consideran una sinvergonzonería, producir a costa del trabajador/a, tampoco se modifican ni actualizan las categorías profesionales, la jornada intensiva y la reducción de las horas anuales de jornada tampoco está incluida.