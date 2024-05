Estoy más flojo que un vendo, como decía mi abuela, y creo que no soy el único.

¿Abrumados?

Cambio interno

Crisis de identidad

Astenia primaveral

Pereza generalizada

Estado de confusión

Espera lo inesperado

Rehabilitación planetaria

Regresa la gran mancha solar

No sé si lo habrán notado, pero a medida que entra el calor en el hemisferio norte y se produce una infusión de energía cósmica se experimenta un estado de pereza perruna y confusión que algunos llaman fatiga de primavera o astenia primaveral, pero creo que esta vez hay algo más. A veces te sientes más perezoso que un perro y no tienes ganas de hacer nada, lo que lleva a la procrastinación. No tienes fuerza ni para preocuparte.

Muchos se sienten abrumados y les gusta dejar lo que están haciendo. También estamos experimentando una crisis de identidad y sin saber a dónde pertenecemos o qué debemos hacer. Hay un cambio interno importante, no externo. Estamos floreciendo mucho más de lo que esperamos que fuera. El universo está vivo dentro de nosotros y estamos comenzando a acceder a él de maneras nuevas y profundas.

Lo más emocionante es que muchos de nosotros estamos empezando a sentir que ya no es real nuestro pasado según Aluna Joy. Nuestros recuerdos comienzan a sentirse como un viejo sueño o un eco. Todavía tenemos recuerdos de eventos del pasado, pero cada vez hay menos conexión con esos eventos, personas y lugares. En el pasado, gran parte de la humanidad confundía el amor con los vínculos traumáticos. Cuando este trauma sana dentro de nosotros, sentimos que la relación se ha desapegado. Estamos tomando microdecisiones que nos envían en nuevas direcciones.

Muchos de nosotros nos vemos afectados por las erupciones solares. ¿Estamos entrando en resonancia con el Sol? La gente siente una presión creciente sin estímulos externos que desencadenen dicha presión. Estoy seguro de que algo se está construyendo en el mundo que lo cambiará todo.

Otros síntomas experimentados actualmente han sido sueños muy activos, falta de sueño, aumento de dolores corporales y rigidez en el cuello y los hombros, y un aumento de la ansiedad. Siento que la mayor parte de lo que está cambiando en el mundo pasa desapercibido en este momento, pero no permanecerá oculto por mucho más tiempo.

La nueva realidad se está formando en el mundo material justo delante de nosotros. En el pasado, hemos sido programados para ver a través de nuestro linaje y programas de los que estamos surgiendo. Esta sabiduría nos ha llevado hasta aquí. Pero ahora, animo a todos a vivir en un espacio donde esperamos lo inesperado y pedimos ver más allá del velo de nuestra programación.

https://eraoflight.com/2024/ 05/28/clues-to-accelerating- internal-shifts/

