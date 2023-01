Falda de la alcazaba lanza su propuesta de Plaza Pavía para el eje San Cristóbal, Alcazaba, Nicolás Salmerón

Zonas de sombra, paneles solares y una tematización acorde con La Alcazaba

La Plataforma Falda de Alcazaba que agrupa a vecinos de Pescadería, La Chanca, El Morato, Pedrizas, Plaza de Pavía y Almedina, y que ha sido avalada en solo un mes por más de 1.000 firmas a su manifiesto, ha presentado a los vecinos una propuesta de “cómo podría ser la Plaza de Pavía, una plaza digna, adaptada al entorno y como motor para generación de empleo y recuperación económica del barrio tras los años de crisis provocados por la pandemia de Covid”, afirma su portavoz Julia Rojas Sola. El modelo es un diseño elaborado por un estudio almeriense sobre la premisa de tematizar la plaza dentro de una ruta que una los principales elementos turísticos de la zona, dotarla de zonas de sombra o paneles solares, y que conduzca desde la Alcazaba hasta el nuevo proyecto estrella del Ayuntamiento en el barrio, la rehabilitación del cine Katiuska, dentro del denominado Plan Camina.

“Nos han dejado de lado, imaginamos que precisamente por falta de imaginación, pero ya estamos nosotros para animarles y darles ideas de lo que puede ser una plaza digna, un espacio que revitalice el barrio, que invite a venir y conseguir aquí lo que no han conseguido en otros lugares, es decir, que la actividad se genere en el mercado, en los horarios del comercio, y no en sus exteriores como ha ocurrido en otros lugares después de acometer importantísimas inversiones. Esperamos que tanto el Ayuntamiento como los distintos grupos políticos que se presentan a las elecciones municipales de mayo se acerquen a conocer nuestras ideas y que, comprendan la necesidad de una actuación como ésta, y se comprometan a presentar un proyecto en esta línea dentro de los fondos Nextgeneration”, afirma Rojas.

El proyecto, la idea o propuesta que lanzan tanto al actual equipo de gobierno como al resto de grupos políticos es la tematización de la plaza en sintonía con La Alcazaba, generando zonas de sombra en todo el perímetro, pero respetando el arbolado de la plaza. Con el modelo que aportan como base de discusión se daría protección tanto para los días de sol de pleno verano para las terrazas de los cuatro quioscos que hay en la plaza, como al mercadillo ambulante que se ubica diariamente a su alrededor. “Tenemos todos los elementos para que con una pequeña ayuda, podamos dar tanto a los almerienses como a los visitantes un mercado tradicional, en el que comprar de todo tras pasear por la que sin duda alguna en la parte más bonita de la ciudad, y terminar sentados en sus terrazas. Hablamos de dotar de unos mínimos a una zona en la que la oferta hostelera ya existe y funciona, y en la que hay locales comerciantes ociosos desde hace años, precisamente, porque nadie ha confiado nunca en que el Ayuntamiento de Almería apueste por un barrio como Pescadería”, explica la portavoz.

El colectivo vecinal no entiende el por qué se obvia a la Plaza de Pavía, un mercado que diariamente es el punto de encuentro entre Almedina y Pescadería, con 50 puestos abiertos diariamente, mientras no se le dispensa, por ejemplo, el mismo trato que al de Cabo de Gata, que se sí ha sido incluido dentro de los planes para los fondos Nextgeneation con una inversión de 1,15 millones. “Coincidimos, además, con los reparos de los vecinos en redes sociales y blogs del Parque Natural en cuanto que parece que el Ayuntamiento de Almería sabe mucho de construir edificios pero no de darles rentabilidad, y esperamos que no nos obliguen a convocar una consulta popular sobre si prefieren una Plaza de Pavía digna y generadora de empleo y oportunidades o una rehabilitación del Cine Katiuska, cuando tenemos el edificio del colegio Virgen del Socorro cerrado hace años”, explican.