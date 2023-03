Este Día del Padre sorprende con el brioche de llaollao, una experiencia perfecta para los más golosos y un regalo calentito y tierno como el abrazo de tu papá

Para sorprender con un detalle único en una ocasión tan señalada como el Día del Padre, llaollao invita a regalar su producto más delicado y sorprendente: el brioche Se trata de un bocado premium, caliente por fuera, y que mantiene la esencia con el yogurt helado en su interior No hay día del año en el que no intentemos demostrarle a nuestro padre lo mucho que lo queremos, pero el 19 de marzo hacemos hincapié en ello. Sin embargo, el Día del Padre es a veces una celebración en la que no siempre es fácil dar con el regalo perfecto porque, ¿qué es el regalo perfecto? Aquel que tenemos intacto en la memoria, que nos hace rememorar un momento especial, diferente, una experiencia que se quedó guardada para siempre y nos evoca al calor y la ternura del abrazo con nuestro padre. Por esa razón, y en especial porque hay muchos padres que no se resisten a un capricho dulce y gourmet, llaollao propone sorprenderlos con un producto único: el brioche. Un capricho indulgente compuesto por un tierno y caliente pan suizo, frío yogurt helado y una salsa, más un crunch o fruta. ¡A elección del Padre! Las posibilidades de este producto son infinitas y muy conciliables con sus sabores favoritos. Y a pesar de que en las tiendas de llaollao o en el servicio de delivery podrás encontrar una extensa y única oferta de toppings, desde la compañía proponen para los papás más ‘gourmet’ y/o disfrutones las siguientes combinaciones: Salsa de frutos del bosque & Chips Ahoy

Salsa de chocolate negro o blanco & fresas

Salsa de pistacho & Filipinos Blancos

Sala Lotus & crocanti de almendra

Mango & galleta Lotus

Miel & plátano Este Día del Padre regala tiempo juntos, mientras disfrutáis de una experiencia excepcional, sorprendiendo con un tierno y caliente bocado de pan brioche junto al frío contraste del delicado yogurt helado con sus toppings favoritos en el interior. Qué es llaollao llaollao es la marca de venta y fabricación de yogurt helado líder en el sector. Pioneros en desarrollar el concepto de frozen yogurt a nivel nacional, nacimos en 2009 y hemos basado nuestro éxito en tres pilares: calidad, compromiso e innovación. En España, cada tarrina llaollao está compuesta por un 53% de leche desnatada nacional y un 33% de yogur fresco, y artesanal, cántabro. El resultado, un yogurt helado natural, saludable, exento de gluten, que contiene probióticos, y con una textura y un sabor únicos. Todo ello junto a una cuidada atención al cliente y respondiendo al compromiso con nuestros consumidores, a los que escuchamos y ofrecemos, no solo lo mejor, sino lo más innovador. En cualquier caso, en llaollao somos mucho más que yogurt helado; somos una experiencia en sí; una forma de ver la vida y de saborearla de un modo divertido, moderno, saludable, equilibrado, responsable y placentero. Todo ello no ha llevado a rozar los 300 puntos de venta en todo el mundo, más de 130 de ellos en España.