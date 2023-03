¿Es Gesara un fraude?

Alerta de posible estafa

La clave es la P erspicacia

T odo se cumple poco a poco

Existe una certeza auténtica

Hay negocio de falsa esperanza

Hay muchos indicios de veracidad

Pregunta absoluta, respuesta relativa

No permitas que nadie te pida dinero

No confundir fraude, engaño y estafa

Ni “todo es mentira” ni “todo es verdad”

El tiempo mostrará la verdad y la mentira

Nesara no existe porque se integró en Gesara

E stamos pasando un gran periodo de transición

MarkZ cree que estamos recibiendo mucha desinformación

En todo movimiento hay distorsiones de pícaros que se intentan aprovechar de la situación para hacer negocio, aunque sea verdad el fondo. La mentira es la base de toda estrategia militar, y esto es una guerra. Además los buenos mienten a veces para engañar al enemigo. No me canso de repetir que la ignorancia y la ingenuidad se pagan muy caras en este mundo. Por eso hay que ser inocentes como palomas y astutos como serpientes.

La gente está acostumbrada a usar calificativos absolutos en lugar de relativizar las cosas. Este pensamiento absolutista y excluyente procede de la teología católica. O esto o lo otro, cuando la realidad puede ser esto y lo otro al mismo tiempo. Decir que “todo es mentira” es tan falso como decir que “todo es verdad” porque no existen la verdad y la mentira químicamente puras en este mundo, sino que están mezcladas. Lo que hallamos a veces son porcentajes razonables de verdad, y hay que hilar muy fino para separar el trigo de la paja. La perspicacia es la clave para investigar.

DISCERNIMIENTO

Nesara no existe ya, porque se integró en Gesara. Por lo tanto, la palabra Nesara es una mentira que yo no uso. Tampoco adoro a Trump como un ídolo, porque no me fío de él. No dio la talla en su momento, y perdió la confianza de la Coalición. No obstante, algunos dicen que puede tener un papel importante en el futuro. El tiempo dirá.

No ser debe confundir nunca un fraude con un engaño o con una estafa porque son tres conceptos diferentes. Un fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Un engaño es la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre, mientras que una estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante el engaño y con ánimo de lucro. Por lo tanto no permitas que nadie te pida dinero a cambio de Gesara.

Tampoco se debe confundir el tipo de engaño porque puede ser inocente o malicioso. Inocente es cuando el que lo dice cree que es verdad, y malicioso es cuando sabe que es mentira y lo dice para engañar. A mi me pueden engañar y me han engañado alguna vez, y por eso diversifico mis fuentes de información para minimizar el riesgo. La única manera de no equivocarse nunca es no informar de nada.

ESPECULACIONES

La mentira es asegurar que llegará esta noche o que llegará mañana o la próxima semana, porque nadie sabe realmente cuándo llegará, y por lo tanto no hay fechas. Sólo existen opiniones personales, quinielas, apuestas y especulaciones, y como tales las reflejo, porque no son verdades absolutas sino distintos pronósticos que hace cada autor y que son la responsabilidad de cada uno. Sólo se sabe con seguridad que el proceso está en marcha, y que cada día aparecen más indicios de su autenticidad.

Otro engaño es decir que alguien tiene la exclusiva de las med beds o del intercambio de bonos y que si quieres privilegios tienes que pagarle un dinero. Nadie tiene la exclusiva de nada, y cuando aparezca todo será público y no secreto. Por lo tanto nadie puede pedir dinero a cambio de privilegios personales.

La Paloma de la Unidad fue la pionera en informar de Nesara. Conocí a Shanni Goodwin en su día, me comuniqué con ella personalmente y tuve mis discrepancias con esta señora. Empezó con la verdad, y acabó con intereses personales de negocio en bolsa. En aquel momento, la señora Goodwin tenía quince mil seguidores que le enviaban dinero por correo a un buzón en Olympia, Washington, para mantenerse suscritos a sus informes de inteligencia. Esta desviación de su misión le condujo a su fallecimiento por causas naturales en 2010. Pero este movimiento fue auténtico a pesar de todo.

Una mentira es decir que no existe el reinicio financiero mundial cuando el propio Foro de Davos habló de él oficialmente para hacerlo a su medida, después de copiar la idea de la coalición. Otra mentira es decir que no existe el sistema financiero cuántico cuando hay muchos bancos que están hablando de financias cuánticas en su página oficial. Además Trump firmó la Ley de Iniciativa Cuántica Nacional en 2018, y pocos saben que actualmente hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para respaldar al dólar con oro. Hay muchos indicios de certeza. Todo se va cumpliendo poco a poco. El tiempo mostrará la verdad y la mentira.

CONSEJOS

Se ha informado de diversas comunicaciones transmitidas a través del correo electrónico, sitios web, mensajes de texto, correo postal o fax en que se afirma falsamente que han sido emitidas por las Naciones Unidas o sus funcionarios, o con su colaboración. Esas comunicaciones, cuyo objetivo es obtener dinero y en numerosas ocasiones datos personales de los destinatarios, son fraudulentas. https://www.un.org/es/about- us/fraud-alert

Los estafadores fingen que están llamando de parte de agencias del gobierno como la Administración de l Seguro Social y el IRS. O dicen que trabajan para Medicare . Le dicen que si no les paga o se niega a darles información personal, le sucederá algo malo. O que tal vez pierda algún beneficio del G obierno. Pero esto es una estafa.

No transfiera dinero, no envíe dinero en efectivo, no use tarjetas de regalo ni criptomonedas para pagarle a alguien que dice que trabaja para el gobierno. Los estafadores piden estos medios de pago porque es difícil rastrear el dinero, y casi imposible recuperarlo. Se apropiarán de su dinero y desaparecerán.

No le dé su información financiera ni ningún dato personal a alguien que lo llame o le envíe un email o mensaje de texto y le diga que se comunica de parte del G obierno. Si recibe una llamada o mensaje y piensa que podría ser real, pise el freno. Cuelgue el teléfono y llame directamente a la agencia del G obierno a un número que le conste que es correcto.

No confíe en su identificador de llamadas. S e pueden manipular l os datos que aparecen en los identificadores de llamadas. Podría ser cualquier otra persona que está llamando desde cualquier otro lugar del mundo.

No haga clic en los enlaces de los emails o mensajes de texto inesperados. Los estafadores envían correos electrónicos y mensajes de texto que parecen pro cede r de una agencia del gobierno, pero están diseñados con la intención de robarle su dinero y su información personal. No haga clic en ning ú n enlace del mensaje, ni lo reenv í e a otras personas. Simplemente, elimine el mensaje. https://consumidor.ftc.gov/ articulos/como-evitar-una- estafa-de-impostores-del- gobierno

NOTICIAS DEL RESETEO

Charlie Ward opina que “ e stamos pasando por un gran per i odo de transición en este momento: el Banco de España , el Banco de Holanda , el Banco de Alemania , el Banco de Inglaterra y muchos más bancos centrales han estado cerrados dos semanas porque están pasando del Swift al QFS .”

Este cambio no es público y se mantiene el nombre de Swift para no alarmar a los clientes.

Los bancos centrales están en crisis debido a la puesta en marcha del QFS con monedas respaldadas por oro y activos.

Los cierres de bancos, los supermercados que solo usan tarjetas y los líderes corporativos que quieren deshacerse del efectivo nos están llevando a una sociedad digital sin efectivo, pero esto no forma parte del plan divino.

MarkZ opina que estamos recibiendo mucha desinformación. Alguien se divierte jugando con nosotros, lo que significa que estamos cerca. Podría ser en cualquier momento.

El lado bancario todavía está convencido de que sucederá en cualquier segundo.

El dinar iraquí se ha revaluado con tasas que fluctúan en las pantallas bancarias. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/08/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-8-2023/

Las cosas se están poniendo interesantes:

Fox News acaba de emitir un episodio advirtiendo que podría colapsar el mercado de valores en los próximos días.

Un hombre de Lehmans Brothers dice que el mercado colapsará en 60 días o menos. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/08/could-it-be-markz- evening-intel-stream- highlights-3-8-23/

Se espera un evento cisne negro en forma de caída de la bolsa en cualquier momento.

Este planeta habría muerto sin la ayuda de los galácticos opina Steve Beckow. Señala la limpieza de uranio empobrecido en la atmósfera y la prevención de la guerra nuclear. https://voyagesoflight. blogspot.com/2018/09/this- planet-would-have-died- without.html

D ISTURBIOS

D isturbios civiles estallan en todo el mundo según Michael Snyder .

La gente está frustrada con la dirección en la que van las cosas y ha perdido la fe en la capacidad de sus representantes electos para resolver sus problemas.

Francia golpeada por huelgas masivas por el recorte de las pensiones. https://www.zerohedge.com/ politic/bring-nation- standstill-france-hit-massive- strikes-over-pension-reform

En otras partes de Europa , se manifiestan contra la participación en la guerra de Ucrania .

La existencia de municiones en el Reino Unido está ahora en un nivel muy bajo debido a sus regalos a Ucrania . https://www.breitbart.com/ europe/2023/03/07/uk-running- dangerously-low-on-ammo-after- sending-munitions-to-ukraine/

E mpresario ucraniano implicado en el incidente de l Nord Stream . https://tass.com/world/1586241

Los cables militares de la Otan están en alerta máxima por riesgo de ataque ruso.

ASIA

Rusia se está alejando de Europa y está cambiando su enfoque a China e India . https://www.youtube.com/watch? v=L8fcPFiotfg

Pekín estudia la forma de neutralizar los satélites Starlink ante un conflicto en Taiwán . https://actualidad.rt.com/ actualidad/460228-reuters- china-neutralizar-satelites- starlink

La India se deshace del dólar y liquida en rupias los intercambios con otros países.

Casa de la moneda australiana dopó lingotes de oro con plata para engañar a China . https://www.brighteon.com/ 5c43eb46-30c8-41a4-a123- 7306b1208318

El primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu , atacó una instalación nuclear iraní . https://www.rt.com/news/ 572511-israel-iran-nuclear- facilities/

ÁFRICA

Negros bloqueados e n Túnez regresan al África negra lo más rápido que pueden. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5375453/pg1

Sudáfrica está al borde del colapso en medio de apagones continuos, y un fall o en la red eléctrica podría provocar disturbios. http:// theeconomiccollapseblog.com/ widespread-civil-unrest-is- suddenly-erupting-all-over- the-globe/

USA

La Fed admit e que no puede controlar la inflación, según el informe X-22. https://rumble.com/v2c5mz8-ep. -3014a-the-cb-just-admitted- they-can-not-control- inflation-down-she-goes.html

L a fila para obtener alimentos llega a nueve horas en algunas ciudades de EEUU .

Más de trece toneladas de peces muertos en Florida, Indiana y Michigan . https://www.bitchute.com/ video/9OCR7jUNGYSN/

Estados Unidos busca excusas para intervenir en México . https://sputniknews.lat/ 20230307/estados-unidos-busca- excusas-para-intervenir-a- mexico-1136575305.html

El s enador Lindsey Graham prepara una Ley para invadir México . https://thehill.com/policy/ international/3887479-graham- says-he-will-introduce-bill- to-set-the-stage-for-us-to- use-military-force-in-mexico/

DONALD TRUMP

La llamad a de Trump a construir «ciudades de la libertad» imita a la tecnocracia opina Brendon O’Connell . https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=218636

Leo Hohmann opina que las «ciudades de la libertad» con mucha policía y autos voladores encaja con el plan mundialista de la cuarta revolución industrial.

Durante su discurso en Davos en 2020 , Trump felicit ó a Klaus Schwab por el 50 º aniversario del Foro de Davos , calificándolo como un “logro asombroso” . https://leohohmann.com/2023/ 03/06/trumps-call-for- building-freedom-cities-plays- right-into-globalists-plan- for-fourth-industrial- revolution-control-grid/

Trump dice que cree que Obama es el a nticristo, y que él es el mensajero elegido. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5377834/pg1

CURIOSO

Ahora pueden usar wifi para ver a la gente a través de las paredes, revela Michael Snyder . Si quisiera privacidad total, necesitaría renunciar a casi toda la tecnología. https://www.activistpost.com/ 2023/03/now-they-can-actually- use-wifi-to-see-people- through-walls.html

La gente se está dando cuenta de que es difícil viajar con vehículos eléctricos. https://rumble.com/v2b7cxe-ep. -3008a-trump-the-us-will- become-a-manufacturing-ph- like-the-world-has-ne.html? mref=9ceev&mc=ewucg

Los incendios de vehículos eléctricos son increíblemente difíciles de extinguir y las cuadrillas revelan que este incendio arde durante un par de horas. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=218685

¿Por qué la gente conduce tan lento? Especialmente obvio en el tráfico de la hora punta. Apenas arrastran el trasero como si buscaran un semáforo que los detuviera. Conducen por debajo del límite de velocidad, entonces, si tratas de adelantarlos, acelerarán. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5371951/pg1

Rusia prueba el primer motor cohete de plasma basado en criptón. https://sputniknews.lat/ 20230305/rusia-prueba-el- primer-motor-cohete-de-plasma- basado-en-cripton–foto- 1136486957.html

Motor de flujo magnético recién patentado que genera su propia electricidad.- Mike Corbin , uno de los empresarios más conocidos de Hollister que ha sido un nombre familiar en el mundo de las motocicletas durante décadas, presentó recientemente su prototipo para un motor magnético que cree que revolucionará el industria de los vehículos eléctricos. https://sanbenito.com/corbin- introduces-magnet-powered- motor/?amp

Aparece una esfera misteriosa en una playa de Japón . https://www. mundoesotericoparanormal.com/ aparece-misteriosa-esfera- playa-japon/

La Nasa admit e lentamente que Marte tiene atmósfera y publica fotos de nubes y rayos de S ol. https://www.brighteon.com/ 5c43eb46-30c8-41a4-a123- 7306b1208318

Líbano.- Los griegos utilizaron el fuego que ardía en el agua para derrotar a los árabes en 674 y 716, y luego a los rusos en 941 y 1043. Esta fue un arma devastadora: en la batalla de 716 y 800 los barcos de guerra árabes quedaron totalmente destruidos. La fórmula secreta fue traída a Grecia por un arquitecto fugitivo que la había excavado en la antigua Baalbek . Este producto viscoso nunca se ha reproducido por los modernos especialistas en napalm .

Bamboleo de la Tierra según Bo Davis.- Hay siete especies inteligentes no humanas que viven en túneles en la profundidad de la Tierra. Estas criaturas fueron una vez ángeles. Hace un millón de años Lucifer dirigió a un tercio de los ángeles en una rebelión para intentar apoderarse del Cielo. Fracasaron, perdieron poderes sobrenaturales y fueron arrojados a la Tierra cuando todavía era un planeta helado. Estas criaturas han creado más de 800.000 millas de túneles subterráneos.

El lado oscuro ha aumentado este sistema de transporte de túneles utilizando máquinas perforadoras nucleares rápidas. Los túneles tienen ahora más de un millón de millas a 10, 20 y 30 millas de profundidad bajo t ierra. L a perforación de estos túneles ha desequilibrado a la Tierra, por lo que el planeta se tambalea ahora más que en ocasiones anteriores. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/07/reader-bo- davis-why-is-the-earth- wobbling/

