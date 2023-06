Éramos pocos y parió la abuela

Cuando el Presidente del Gobierno convocó las Elecciones Generales lo aplaudí, porque era una buena estrategia, lo mejor que podía hacer en aquellos momentos. Porque seis meses aguantando los ataques y los bulos de las Derechas y otros partidos, lo que supuso una buena estrategia política, convocar Elecciones Generales y preparar el ring para empezar la pelea en las mismas condiciones.

Y confié en que Pedro Sánchez, por su gestión, capacidad y talante para vender lo que ha hecho, que son tantísimas cosas, que por innumerables no voy a citar, pero él en campaña iba a darle la vuelta al mapa política que se formó tras las Elecciones Municipales, cambiando el color azul por el rojo. Pero mi optimismo a ganar se me ha ido por el nombramiento de Antonio Hernando encabezando la lista en Almería por el Congreso. ¿Qué quiero decir con esto, pues que Sánchez no confía ganar, y si pierde la Moncloa sus colaboradores, por ejemplo Antonio Hernando, se quedaría sin cargo público.

Por consiguiente ha tenido que producirse un ‘pucherazo’ y mandarlo a Almería porque no tiene otro sitio para mantenerlo. Yo creo que este salvavidas que Sánchez le crea a Antonio produce un profundo malestar entre los compañeros socialistas, porque no cabe duda alguna de que en toda la provincia de Almería hay compañeros preparados, más conocidos que Antonio Hernando al venir de Madrid, no explicándome el motivo por el que no va en la lista de Madrid. Cabe reseñar que, aquí, en Almería hay compañeros preparados y con muchísimos años al servicio del PSOE, tanto personal como familiar. Hay que señalar que los almerienses no necesitamos que venga uno de Madrid sin que ‘haya dado palo al agua’, a pesar de todo lo que él ha querido decir en la entrevista.

Hay que reconocer si es por ser una persona conocida socialmente, al haber salido en todos los medios de comunicación, aquél día 24 de Octubre de 2016, cuando cogió el micrófono en el Congreso de los Diputados para decir ‘PSOE abstención’, y Mariano Rajoy resultó elegido Presidente de todos los españoles.

Antonio Hernando dice en su entrevista que aprendió durante los años que ha estado sin cargo público a valorar primero el efecto y después el concepto, lo que implica que es especialista en hacer lo contrario.

Y ya para acabar me voy a atrever a darle un consejo, sobre todo a la persona que le acompañe cuando pasean por Roquetas de Mar y se crucen con personas socialistas que al menos le digan hola o hasta luego, porque deben saber que esto no es Madrid sino un pueblo, un pueblo donde la gente se conoce y no se puede hacer el disimulado, máxime ahora que quiere ser Diputado en Cortes