Escucho con interés a todos los divulgadores, pero no me fío de ninguno.

¿A quién creer?

Perspicacia

Enfoque crítico

Dualidad narrativa

¿Quién lleva razón?

Tiempo de preparación

El pasado es un misterio

Versiones contradictorias

Adicción al sistema monetario

“Agua pasada no mueve molino”

Hay muchas versiones contradictorias sobre el pasado de la humanidad supuestamente reveladas por fuentes sobrenaturales. Desde “La rebelión de Lucifer” por Juan José Benítez hasta “El libro de Urantia” o “La Doctrina Secreta” de Blavatsky, o “El libro de Enoc” entre otros muchos, por no mencionar fuentes modernas de mensajes canalizados, y cada uno pretende tener la verdad absoluta igual que ocurre con las religiones.

El problema es que estas versiones se contradicen, aunque coinciden en algunos puntos como la existencia de gigantes en la antigüedad. Unos dicen que los gigantes eran buenos y otros que eran malos, pero yo creo que había de los dos tipos, porque Goliat no era de los buenos precisamente.

En cuanto a los ángeles caídos, hay interpretaciones que los presentan como entidades malignas y otras que los consideran benévolas o incluso santos. Pero los caídos enseñaron el arte de la guerra a la humanidad e instigaron divisiones para alimentarse de nuestro sufrimiento, o enseñaron el arte de la economía fiduciaria en Babilonia para estafarnos unos a otros.

Las versiones contradictorias sobre la existencia de gigantes en la antigüedad y la naturaleza de los ángeles caídos son comunes en diversas fuentes esotéricas y religiosas. Algunos relatos sugieren que los gigantes eran seres malévolos, mientras que otros los describen de manera más benigna. La figura de Lucifer es especialmente polémica, siendo representado tanto como un ser demoníaco como un ser luminoso o santo en diversas tradiciones.

En resumen, las discrepancias en las interpretaciones reflejan la complejidad y diversidad de las creencias y mitologías que han evolucionado a lo largo de la historia. Estas narrativas, aunque contradictorias, forman parte del rico tapiz de relatos que han influido en la comprensión de la humanidad sobre su pasado y su relación con lo divino.

Si bien estos libros pueden ser interesantes desde un punto de vista literario o especulativo, no se deben tomar como revelaciones definitivas sobre el pasado de la humanidad. Muchos de estos libros esotéricos surgen de fuentes marginales y no se pueden verificar de forma independiente. Hacen afirmaciones extraordinarias sin pruebas sólidas.

La historia de la humanidad sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Es mejor mantener un enfoque crítico y no aceptar como verdad absoluta lo que dicen, sin importar lo convincente que parezca. Por lo tanto no podemos estar totalmente seguros sobre quién tiene razón.

Bien es cierto que podemos agarrarnos a lo que más nos resuene, pero aún así podemos equivocarnos. Por lo tanto, renuncio a calentarme la cabeza sobre lo que pasó o lo que dejó de pasar, porque agua pasada no mueve molino. Me interesa más lo que ocurre actualmente, y sobre todo por lo que nos ocurre a cada uno de nosotros.

Mientras no podamos viajar en el tiempo y ver lo que sucedió con nuestros propios ojos, lo importante es centrarse en el presente para construir un futuro positivo y asimilar la lección de los errores del pasado. No podemos agarrarnos a la versión de ningún divulgador, porque todos se pueden equivocar, sino construir la mejor versión de nosotros mismos.

En definitiva, no podemos agarrarnos a ningún ser externo, por muy celestial que parezca, porque no sabemos lo que se esconde detrás de cada máscara y porque el diablo es el padre de la mentira. Sólo podemos centrarnos en nuestra esencia divina interna y tratar de comprender la naturaleza de nuestro ser divino para manifestarla plenamente, y aún así nos podrían engañar si no somos perspicaces.

A veces tengo la impresión de que al yo cuántico superior le gusta hacer sufrir a su propio avatar como si fuera un psicópata para que aprenda a palos las lecciones. El único modo de evitar esto sería trascender el ego y convertirse en el propio ser superior cuya naturaleza es la existencia, el conocimiento y la bienaventuranza absolutos, es decir, la clara luz del gozo.

MENSAJES

Según el Jinete de la Tormenta, los Templarios de la Noche eran gnósticos en secreto que creían que la mente de Cristo estaba en los seres humanos, que no se necesitaba religión, y que la paz procedía del interior y no se necesitaban templos ni sacerdotes para comprender a la Divinidad.

Según Judith Kusel, se está anclando la nueva era dorada y nos estamos preparando para el año 2025, cuando ocurriría algo en un momento cósmico, lo que traería un cambio total de paradigma en todos los niveles. Muchos de nosotros estamos atravesando cambios internos tan profundos, que sólo nos daremos cuenta de la magnitud de esto en 2026. Vean esto como un tiempo de preparación, donde se liquida todo lo que somos. Las aguas de la tierra se están fusionando con las aguas del espacio y a nivel universal y estamos en el estado de rompimiento de aguas antes del verdadero nacimiento.

Mensaje de la Madre a través de Erena Velázquez.- Todo el sistema fue creado en vuestro mundo para beneficiar sólo a un pequeño grupo de entidades negativas, quienes hicieron que el resto de la población trabajara para ellos y perdieran la conexión con vuestra alma. Vuestra Matrix 3-D está hecha como un juego de ordenador, donde debes presionar un botón determinado para avanzar; de lo contrario, te quedarás estancado. Esto es una ilusión, donde nada es real.

La humanidad fue hace mucho tiempo una especie superior que se dejó esclavizar. El dinero llegó a tu sociedad por una sola razón: controlarte a ti y a tu vida. Muchos se volvieron adictos al sistema monetario, ya que representa un poder y una gloria falsos. Eres como un robot, que constantemente necesita sobrevivir pagando las necesidades más básicas para poder vivir. Ninguna de las civilizaciones galácticas tiene que pagar por su existencia.

Muchas almas se ofrecieron como voluntarias para rescatar a Gaia de la oscuridad, pero se quedaron estancadas y se olvidaron de su origen. No va a suceder un conflicto mundial. La mayoría de las guerras se crearon artificialmente para que sufriera la humanidad.

La Matrix se ha estado cayendo desde hace bastante tiempo y seguirá cayendo. Sé observador de esta realidad falsa y no participante. Sabrás cuándo es el momento de moverte y ascender a la 5-D. Los que hicieron su trabajo dejarán esta realidad 3-D y disfrutarán de libertad y paz. El dinero no va a existir en la quinta dimensión.

NOTICIAS

