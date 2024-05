Energía de Aldebarán

Profundizando la conexión por Octavia Vasile.- Pronto se revelará información importante sobre la vida extraterrestre. Los seres humanos tienen libre albedrío. Por lo tanto, una vez que hayan elegido su gobierno y le hayan delegado la autoridad para tomar decisiones con respecto a la divulgación, es lamentable que las intenciones no se alineen con el cronograma 5-D. Como resultado de ello, la flota estelar no pueden aparecer en gran cantidad si se oponen quienes toman las decisiones. Es importante reconocer que es primordial vuestro libre albedrío y, si quienes toman las decisiones no están de acuerdo, debemos respetar vuestro deseo.

https://eraoflight.com/2024/ 05/26/the-galactic-federation- deepening-your-connections/