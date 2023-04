La morada de los dioses

Un símbolo de la nueva Tierra

El valle oculto de los inmortales

Lo buscaron muchos aventureros

La eterna juventud de los Hunza

Una tierra de felicidad permanente

James Hilton visitó el valle de Hunza

D escrito en la novela “Horizontes perdidos”

¿ U topía oculta de las montañas de Pakistán?

No se debe confundir Shangri-La con Shamballa

E l Vaticano renuncia a la doctrina del ‘descubrimiento’

Ésta es la aventura de 2019 y la película de 1973:

El aventurero australiano David Adams viajó hace cuatro años en busca de Shangri-La por el Hindukush en los valles helados del Himalaya y las montañas del Karakórum en el extremo norte de Pakistán. Los que regresaron hablaron de un viaje a través de tierras hostiles, de cruzar traicioneros pasos de montaña y gargantas del desierto en su búsqueda de un valle donde la gente vive cientos de años.

Algunos aventureros han intentado encontrar un lugar que se ajusta a la descripción de Shangri-La, un lugar que aparece en la novela de James Hilton «Horizontes perdidos», publicada por primera vez en 1933, y adaptada al cine con el mismo nombre por Frank Capra en 1937. En la novela, Shangri-La es una utopía perdida en algún lugar de las montañas del Himalaya, donde la gente vive en paz y armonía. En última instancia, Shangri-La es una creación literaria del autor.

Lo que encontró al final David Adams es un hotel de lujo llamado ‘Shangri-La’ con una réplica del avión accidentado en la novela de James Hilton, pero también encontró el palacio abandonado en el que este autor escribió su novela, que se hallaba en los límites del imperio británico. Baltit Fort fue la antigua residencia de los señores de Hunza.

ARGUMENTO

En la novela “Horizontes perdidos” se narra la historia de los supervivientes de un accidente aéreo que consiguen llegar a una lamasería utópica, llamada Shangri-La, en los confines del Tíbet. Es un lugar cerrado donde se ven paisajes maravillosos y donde el tiempo se suspende en una atmósfera de paz y tranquilidad.

En la novela se describe a Shangri-La como un valle místico y armonioso, guiado dulcemente desde una lamasería o monasterio tibetano, enclavado en el extremo occidental de las montañas Kunlun. Las personas que viven en Shangri-La son casi inmortales, viven cientos de años más que el resto de los seres humanos y envejecen muy lentamente. Una tierra de felicidad permanente, aislada del mundo exterior.

La leyenda habla de un reino utópico escondido entre las imponentes montañas del interior de Asia. Un paraíso en la Tierra, pero un lugar aparte. Un lugar de satisfacción espiritual y vida eterna. Un lugar que se conoce en Occidente como Shangri-La. Los románticos, aventureros y devotos del siglo arriesgaron su vida en busca de este paraíso perdido. Muchos perecieron en la búsqueda.

En una entrevista al New York Times en 1936, Hilton afirmó que usó material tibetano del Museo Británico, en particular el diario de viaje de dos sacerdotes franceses, Evariste Regis Huc y Joseph Gabet, para ilustrar la inspiración cultural tibetana y espiritual budista para Shangri-La. Huc y Gabet hicieron un viaje de ida y vuelta entre Pekín y Lhasa entre 1844 y 1846 en una ruta de más de 250 kilómetros al norte de Yunnan. Su famoso diario de viaje, publicado por primera vez en francés en 1850, fue editado en muchos idiomas.

También se ha afirmado que Hilton se enteró de su existencia por los escritos sobre la zona del explorador austríaco-estadounidense Joseph Rock para la revista National Geographic a finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930. Vaill realizó una película basada en su investigación, titulada “Finding Shangri-La” que se proyectó en el Festival de Cannes en 2007.

EL VALLE DE HUNZA

Hilton visitó el valle de Hunza, actualmente situado en el territorio paquistaní de Gilgit-Baltistán, cerca de la frontera entre China y Pakistán, unos años antes de que se publicara su novela. De ahí que se crea popularmente que fue la inspiración de la descripción física de Shangri-La que hizo Hilton. Al tratarse de un valle verde aislado y rodeado de montañas, encerrado en el extremo occidental del Himalaya, coincide con la descripción de la novela.

Se cree que el valle de Hunza es la inspiración para el mítico valle de Shangri-La en la novela de James Hilton. Es un valle montañoso en la parte norte de la región Gilgit-Baltistan de Pakistán, formado por el río Hunza, que limita con Ishkoman al noroeste. Shigar al sureste, el corredor Wakhan de Afganistán al norte y la región china de Xinjiang al noreste.

La longevidad del pueblo hunza se explica por su estilo de vida saludable. Muchos investigadores han convivido con la gente de Hunza para resolver este misterio, incluido Robert McCarrison, quien no descubrió una sola persona con enfermedades como cáncer, úlceras estomacales o apendicitis. No sé si se alimentan de los míticos melocotones de la inmortalidad, pero ponen a secar al Sol albaricoques partidos por la mitad para comer esta fruta seca durante el invierno. Tiene una población blanca con mucha gente rubia de ojos azules, descendientes del ejército de Alejandro Magno.

En la actualidad, varios lugares, tales como partes del sur de Kham en el noroeste de la provincia de Yunnan, incluyendo los destinos turísticos de Lijiang y Zhongdian, reclaman ser la verdadera Shangri-La. En 2001, el condado de Zhongdian, en el noroeste de Yunnan, pasó a llamarse oficialmente ciudad-condado de Shangri-La.

Tras visitar el condado tibetano de Muli, en el sur de Sichuan, en 1999, los exploradores estadounidenses Ted Vaill y Peter Klika afirmaron que el monasterio de Muli, en esta remota región, era el modelo del Shangri-La de James Hilton.

GEOGRAFÍA

El Hindukush es un macizo montañoso de Asia, situado entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Es la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya.

La cordillera del Karakórum es, con el Himalaya, una de las grandes cordilleras de Asia, situada en la frontera entre Pakistán, la India y China. Tiene una longitud de unos quinientos kilómetros y es la región del mundo con más glaciares fuera de las regiones polares. Cinco de las catorce cumbres de más de ocho mil metros que existen en la Tierra se encuentran en esta cordillera. Los que viajan a la India se quedan impresionados al ver la extensión de esta cordillera desde la ventanilla del avión.

El Indo es un río asiático que discurre por el subcontinente indio, uno de los más largos del continente, el más importante de Pakistán y de los principales de la India y que también recorre China en su curso alto. Originario de la meseta tibetana del oeste de China, en el Tíbet, el curso de agua discurre a través del distrito de Ladakh de Jammu y Cachemira y luego entra en Pakistán hasta desembocar en el mar Arábigo, cerca de la ciudad portuaria de Karachi en Sind.

No confundir Shangri-La con Shamballa, aunque algunos dicen que es lo mismo. Mientras que Shamballa estaría en el desierto de Gobi, Shangri-La estaría en las fuentes del río Indo. Shambala es un lugar mítico en la tradición del budismo tibetano. Se dice que es una tierra pura espiritual y utópica, situada en algún lugar en las montañas del Himalaya.

Algunos han especulado que Shambala podría estar relacionado con ciertas zonas geográficas o culturas, como el Reino de Mustang en Nepal o la cultura de los Bon en Tíbet. En última instancia, Shambala sigue siendo un lugar mítico, un símbolo de la búsqueda espiritual.

CAMBIO DE ORDEN MUNDIAL

El nuevo orden mundial finaliza el plan de medio milenio para conquistar el planeta según Benjamín Fulford. El 30 de marzo, el Vaticano renunció a la doctrina del descubrimiento. Fue un evento noticioso único en quinientos años que pasó casi desapercibido en los medios.

Esta doctrina, presentada por primera vez por los papas en 1452, permitió a los cristianos invadir la tierra de los no cristianos en todo el mundo. Condujo a más de quinientos años de implacables guerras de conquista por parte de Occidente contra el resto del mundo, y se utilizó para justificar una invasión masiva de Oriente Medio como en las cruzadas.

Ahora dice el Imperio Romano: «Lamentamos haber tratado de subyugar a todo el planeta a la obediencia de un César«. El papa Francisco dice: “Nunca más la comunidad cristiana puede dejarse contagiar por la idea de que una cultura es superior a otras, o que es legítimo emplear formas de coaccionar a otras.” Esta idea coincide con la de muchos antropólogos famosos que dicen que ninguna cultura es superior a otras y que nadie tiene derecho imponer su estilo de vida sobre otros pueblos.

También se vuelve a hablar de sustituir a Francisco por un papa africano. Esta puede ser la razón por la que nuevamente surgieron conversaciones sobre su dimisión por supuestas razones de salud. Según los observadores del Vaticano, el episodio de salud que implica al papa Francisco parece cada vez más indescifrable. Las versiones dadas no solo son diferentes, sino que además están en contradicción entre sí.

En cualquier caso, durante la misma semana que el Vaticano estaba haciendo sus movimientos, el jefe del Comité de los 300 envió un mensaje a las sociedades secretas asiáticas, pidiendo negociar un nuevo arreglo policéntrico para el planeta. Las sociedades secretas asiáticas respondieron lo siguiente: “Buscamos realizar la paz mundial. Hemos sido engañados muchas veces por las hermosas palabras de Occidente, pero esperamos con ansias la creación de una nueva federación mundial.”

Estos movimientos de los dos principales centros de poder occidentales -el Vaticano y la Commonwealth– se están dando porque la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS controlan ahora el 80% de la población y el PIB del mundo. Incluso España, Francia, Italia, Hungría, Alemania, los Países Bajos, Eslovaquia, Polonia y el Reino Unido ya están comerciando con Rusia. Esto significa que el “orden mundial basado en reglas” se limita ahora a unos pocos líderes. También se está gestando una revolución en Occidente.

AVANCE

Poofness dijo.- Podemos decir con seguridad que se está avanzando centímetro a centímetro. No conoces el plan, pero créenos, hay uno; hay muchas personas que observan en silencio y esperan la señal acordada para poner en marcha la siguiente fase. Sólo las personas clave saben qué es eso, pero nuevamente los poderes que pueden mover la tierra en el campo de los Sombreros Blancos están haciendo lo que se debe hacer. Solo confía en que no sería más que un problema si fueran algo más que guardar silencio sobre todo.

Se está aplicando una recopilación de datos y un desarrollo del conocimiento, una especie de control y equilibrio. Como bien sabrás, cambian los jugadores. Se toman con calma y se examinan cuidadosamente los despliegues, las nuevas intrusiones, los desarrollos latentes y las políticas exteriores. Los nuevos hablantes de los medios están haciendo que el trabajo sea aún más difícil.

Sólo sepa que aún están en marcha los planes para poner fondos a disposición de los muchos que ayudaron a llevar la carga. No podemos decir mucho más que eso. Se sabía desde el principio que no sería una tarea fácil, pero ninguno de los que estaban en esta situación pensó que pasarían más de veinte años hasta el cierre, pero no tardará mucho más tiempo.

No olviden que todos ustedes estuvieron de acuerdo en que cuando les llegara el dinero, beneficiarían a la humanidad con él y ayudarían a elevar sus almas gemelas. Tenga cuidado y esté atento. Los juegos que se están jugando en este momento están socavando y desorientando a la gente, además de ser incorrectos en algunas áreas. Sea un oyente, no un orador.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

CASO TRUMP

Donald Trump vuela a Nueva York para su cita con la justicia.

Según Juan O Savin, algunas cosas están absolutamente arregladas y otras no. Todos piensan que un arresto de Donald Trump va a cambiar algo. No cambia nada. Simplemente los mantiene empantanados tratando de buscar una victoria donde no importa.

Según Pete Hegseth, si esto no es un momento de filas cerradas, entonces no sé lo que es. Ésta es una noche horrible para la República, pero políticamente una gran noche para Trump. Hay una foto policial de Donald Trump que estará en los dormitorios y en las camisetas, porque se ha convertido en un símbolo de lo que están dispuestos a hacer la élite y los obsesionados con el poder cuando tienen ese poder.

