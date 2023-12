En estas fechas tan señaladas deseo felicitarles la Navidad

El amor, aunque soy consciente que en ocasiones, el dolor de la ausencia, nos cuesta sobrellevar estas festividades.

Para todos ustedes este pequeño relato. Con todo mi cariño.

EL TAMBORILERO

Esta es una historia de mil formas narrada,

Como la vida, un cuento; una cuestión de reyes, linajes malditos, familias, descendientes, poder, ideologías y por encima de todo de un pueblo masacrado lleno de injusticias.

Este cuento es pura invención en el que se conjugan Sentimientos, Emociones, incesto, parentela y finalmente la bienvenida a una nueva era.

Inspirado en LA CACION DEL TAMBORILERO Y LA ORQUESTA DE BRATISLAVA

RAPHAEL

Les invito a sentirse por un momento, el tamborilero, meterse bajo su piel.

Marcho junto al caballo lleno de humildad, ilusión y felicidad.

Olor a incienso y carbón.

Tocando mi tambor

EN EL CAMINO QUE LLEVA A BELEN

Bajan hasta los cimientos, los sueños que mi mente prendió

Hasta el valle que la nieve no desmereció

Es imponente observar la fascinación

“Yo quisiera escuchar, pero es imposible, saciarme de la misericordia del lugar.

Pensamiento

“El camino hasta Dios nada mejor que te pueda ofrecer”

El camino me vio florecer.

Le traen regalos en esta canción,

Mirra, incienso y que se yo,

Simbiosis entre ternura y amor

ROPOPONPON ROPOPONPON

HA NACIDO EN EL PORTAL DE BELÉN

Ha crecido indefenso

Un nuevo Ser

“indignación”

Mi humilde morada está a tus pies

Tocaré con pasión, sin aliento pero, ten presente que sólo soy un pequeño ser.

En tu honor, en tu Portal tocaré.

En el camino mis pies vagan hacía Belén

Voy marcando este son

Voy marcando con mi viejo tambor

Mi fiel amor.

CUANDO DIOS ME VIO TOCANDO ANTE EL

HUMILDE Y FIEL

ME SONRRIO

POSTRADO A SUS PIES.

Esto tal vez sea una locura, pero miro en mi interior para encontrar el significado de la navidad. La vida es una locura, banalizamos estas fechas, consumismo sin razón, mil estereotipos pero en el fondo, para mí, no es más que la proclamación de la Constatación de la bondad, difícil, no, existe. De la Fe necesaria para vivir y la esperanza de un mundo mejor. Y como no el resurgir de la Vida.

Celebramos la vida.

Celebramos la unión, porque es a través de ella como se consiguen los grandes logros de la historia.

Celebramos la familia porque es el germen de la Comunidad.

La amistad.

Celebramos todo lo que representa el Amor, la concordia, el agradecimiento, por todo ello y por cuanto somos y representamos, un MILAGRO.

Les deseo

FELIZ NAVIDAD.