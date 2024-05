El sistema andaluz del conocimiento tendrá a su disposición 25M€ para desarrollar proyectos de I+D

Villamandos destaca, en la presentación de la encuesta de innovación de COTEC, que la nueva programación universitaria responde a la demanda de las necesidades tecnológicas del mercado laboral

El sistema andaluz del conocimiento tendrá a su disposición 25 millones de euros para

llevar a cabo proyectos de investigación aplicada y de desarrollo experimental en cinco

ámbitos estratégicos para la economía andaluza: sociedad inteligente, resiliente y

saludable; agrotecnología; recursos naturales (minería y ciclo del agua); industrias

tractoras y transición ecológica. Estas ayudas públicas se nutren de Fondos Europeos

procedentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, tal y como ha

explicado el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante la presentación de los

resultados de la encuesta de innovación de la Fundación COTEC.

Los cinco ámbitos se corresponden con los principales entornos de especialización

definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de

Andalucía 2021-2027 (S4 Andalucía). También se identifican con los sectores o cadenas

de valor sectorial en los que Andalucía dispone de un potencial diferencial de desarrollo,

ya sea por disponibilidad de recursos materiales y humanos o por su tejido empresarial

y actividades de investigación e innovación.

En su intervención, Gómez Villamandos ha asegurado que estos incentivos se

convocarán próximamente y están dirigidos a universidades andaluzas y a organismos,

centros, institutos o fundaciones de I+D+I y de innovación públicos o privados. Según

ha aclarado, “esta convocatoria se centrará precisamente en la investigación aplicada y

en el desarrollo experimental dada la relevancia que adquieren ambas líneas de trabajo

en la innovación y en la consecución de nuevos productos y servicios”. En ese contexto,

ha remarcado que “la innovación y el conocimiento constituyen la base del progreso, de

ahí que todos los agentes, desde la esfera público y privada, han de favorecer su

desarrollo para favorecer la transformación del modelo económico”.

Asimismo, el titular de Universidad se ha referido a la evolución positiva que ha

experimentado Andalucía en su percepción sobre la innovación, aludiendo a los últimos

resultados aportados por la Fundación COTEC en su informe, en el que se concluye

que dicho indicador ha aumentado nueve puntos porcentuales respecto al año pasado.

Tal y como ha explicitado, “esos resultados sitúan a la comunidad en cuarto lugar con

respecto al conjunto nacional”.

Por otro lado, Gómez Villamandos también ha centrado parte de su discurso en el efecto

del cambio tecnológico sobre el empleo, un aspecto en el que el 67% de los andaluces

considera que el sistema educativo no responde al tipo de perfil laboral que demanda la

futura sociedad tecnológica, según la encuesta elaborada por COTEC. Al respecto, ha

aclarado que esa percepción de la ciudadanía andaluza se ha construido sobre una

realidad indiscutible que ha estado marcada por “una falta de planificación y de

actualización de la oferta académica durante los últimos 14 años”. “En ese tiempo, las

universidades de la región no han podido implantar las nuevas titulaciones requeridas

por el tejido productivo y el mercado laboral, que han sufrido un vuelco vertiginoso hacia

el ámbito de las nuevas tecnologías y hacia las necesidades formativas a las que no se

les podía dar respuesta con las enseñanzas que ofrecían estos cambios”, ha apostillado.

“Esa dificultad se ha superado”, tal y como ha apuntado, con una nueva programación

académica para el periodo 2025-2028 compuesta por 188 nuevos títulos, de los que 40

son grados, 126 son másteres y 22 son doctorados. Todas esas titulaciones se reparten

casi al 50% entre las ramas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

y de Ciencias Sociales y de Salud. “En esa configuración se ha potenciado las

competencias transversales, a fin de facilitar la adaptación de la oferta a la demanda y

de favorecer el trasvase y colaboración del profesorado con trayectorias investigadoras

de excelencia entre áreas afines o entre universidades”, ha indicado.