El PSOE exige que la futura piscina de la Ciudad Deportiva en Roquetas de Mar cumpla los requisitos técnicos para albergar competiciones y denuncia la falta de instalaciones y su mal estado

El concejal socialista Rafael Torres ha recordado que la Ciudad Deportiva ha estado casi 20 años paralizada y ha defendido la necesidad de que la ciudadanía tenga opciones gratuitas para practicar deporte

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebrado este martes ha tratado tres mociones presentadas por el PSOE, así como otros asuntos de interés como una modificación de crédito para la expropiación de terrenos para la piscina de la Ciudad Deportiva y la aprobación del Mapa de Ruidos.

En el caso de la Ciudad Deportiva, el concejal socialista, Rafael Torres se ha mostrado muy crítico, tanto por la “parálisis” que ha sufrido este proyecto, anunciado en las fechas de los Juegos del Mediterráneo de 2005, como por el abandono en el que se encuentran las instalaciones deportivas actuales. “La Ciudad deportiva está muy bien pero hay que pensar en la ciudadanía y no se está cuidando el deporte de base”, ha apuntado.

Torres ha denunciado la inexistencia de lugares en los que se puede practicar deporte de forma espontánea, ya que prácticamente todas las instalaciones están dedicadas a deportistas federados y con el pago de tasas. “En Roquetas solo se hace deporte si se paga”, ha dicho, preguntándose por el precio que puede tener abrir pistas deportivas en cada barrio abiertas a todos los vecinos.

El edil socialista ha calificado de “aberración” que una ciudad de más de 100.000 habitantes no tenga ni un solo campo de césped natural y, sobre el proyecto de la piscina de la Ciudad Deportiva, ha exigido que ésta reúna los requisitos para la celebración de competiciones oficiales, recordando que ni la piscina de El Parador, ni las pistas de tenis existentes junto al Estadio Peroles, pueden acoger este tipo de pruebas al no cumplir las exigencias técnicas para ello. “Que luego no salgan con modificaciones que nos cuestan el dinero a los roqueteros”, ha advertido sobre el futuro proyecto de la piscina.

Torres también se ha mostrado crítico con el acuerdo para la construcción de la sede judicial, ya que siguen sin cuadrar las cifras que aparecen en el convenio y por las que el Ayuntamiento recuperará en 30 años 14,6 millones de los casi 13 que costará el edificio, mientras que el consejero ha anunciado en varias ocasiones que con estos convenios los municipios recuperarán el 150% del coste, una contradicción que el PP tampoco ha aclarado en la sesión plenaria de hoy.

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo García, ha denunciado la “alegría” con la que el equipo de Gobierno cede suelo para proyectos privados como el hospital que se pretende construir en Playa Serena, mientras que lleva ya más de un lustro sin encontrar terrenos para colegios públicos como el de Las Lomas-La Molina. El dirigente socialista ha dicho que el PSOE no se opondrá al proyecto de hospital privado pero sí ha criticado que “Aguadulce nunca entre en la ecuación en la construcción de nuevos proyectos” y ha advertido de la progresiva privatización de servicios sanitarios que está llevando a cabo la Junta.

En cuanto al Mapa de Ruidos, el PSOE ha votado en contra de esta propuesta, entre otras cosas porque no se han hecho mediciones en los meses de verano, lo que a su juicio invalida un proyecto que debe señalar las zonas problemáticas para tomar medidas, que pasan, como ha recordado Manolo García, por el cumplimiento del Plan de Movilidad Sostenible, algo que ya apuntan los técnicos redactores del documento. García ha recordado que en esas mediciones se confirma que la Residencia Virgen del Rosario está en un lugar con exceso de ruidos, lo que reafirma la negativa socialista a su ampliación junto a la inconveniencia de hacer “macrorresidencias” en lugar de centros más pequeños y con atención más personalizada.

El portavoz socialista ha lamentado la “mezquindad” del PP que ha rechazado las mociones del PSOE para la mejora de la movilidad y aparcamientos en las zonas turísticas y para la mejora del Paseo de los Baños. “Ha quedado claro que el PP de Amat es incapaz de acordar nada con los demás grupos y conceder ningún tipo de participación a la oposición, puesto que ha rechazado todas las propuestas presentadas pese a que en sus discursos ha dicho compartirlas en su mayoría, salvo nuestra moción de adhesión al VioGén que quieren seguir estudiando después de 10 años dando vueltas al tema”, ha declarado.

Por último, García ha calificado de “cortina de humo” la moción contra la amnistía presentada por el PP en la sesión de hoy. “Como no pueden justificar su rechazo a cuestiones tan básicas como el arreglo del Paseo de los Baños o afrontar el caos de tráfico en las zonas turísticas, han salido con un debate nacional sobre algo que ni siquiera se está tramitando en estos momentos, faltando al respeto al Rey y a su propio presidente nacional, que es el único candidato a la Presidencia del Gobierno en estos momentos” ha declarado el portavoz socialista.