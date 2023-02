El PSOE destaca que el Gobierno de España invierte este año en becas 1.000 millones más que último Ejecutivo del PP

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha destacado que unos 14.000 almerienses se beneficiarán del “histórico” incremento en la partida destinada a becas que ha aprobado recientemente el Gobierno de España y que asciende a 2.520 millones de euros, “un 70% superior al último presupuesto aprobado por el Partido Popular”. “Con este incremento, la cuantía media de estas ayudas será de 1.730 euros para estudiantes no universitarios y 3.130 para universitarios”, ha apostillado.

Esta inversión, en su opinión, supone una “importantísima apuesta” para impulsar la igualdad de oportunidades y por la educación de calidad y va a permitir a miles de jóvenes “continuar con sus estudios” al tiempo que supondrá “un alivio en la economía de muchas familias, especialmente en un momento como el que estamos viviendo”, ha reflexionado en referencia a la crisis global provocada tras la invasión de Ucrania.

Según ha explicado el también secretario de Organización del PSOE de Almería, esta subida del presupuesto para becas presenta “dos novedades importantes”, como son el complemento de residencia, y la gestión de las becas y el adelanto de la convocatoria en 4 meses. Esta última permitirá que, a partir de marzo los estudiantes ya puedan presentar la solicitud de beca para que en septiembre el Gobierno de España ya les pueda comunicar si cumplen las condiciones “de manera que empiecen a recibir la cuantía de su beca en el último semestre del año”.

En cuanto a la primera de las novedades, la del complemento de residencia, pasará del máximo de los 1.600 euros actuales a los 2.500; es decir, 900 euros más por persona becada. “Se trata de un dinero del que se beneficiarán jóvenes que desean formarse en materias a las que no pueden acceder en su municipio”, una medida que tendrá “una gran repercusión en las familias del ámbito rural”. “Por lo tanto, se refuerzan las vocaciones y se les ayuda a estos estudiantes para que la economía familiar no sea un impedimento o, al menos, no lo sea en una gran parte”, ha añadido Martínez Rodríguez y ha destacado que el nuevo decreto del Gobierno de España contempla un nuevo subsidio universal de 400 euros para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

“Esta es la gente para la que gobierna Pedro Sánchez, para la mayoría social, para las familias que sin estas ayudas no podrían enviar a sus hijos e hijas a estudiar fuera y que, con ello, pudieran mantener las mismas oportunidades que otras que sí pueden permitírselo o a las que les supone un menor esfuerzo”, ha subrayado y ha destacado que “mientras el Gobierno de España está en estas cuestiones, igualando oportunidades y aprobando nuevos derechos, la derecha está en otras cosas, como por ejemplo en llevar al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, que solo beneficia a los que el PP llama gente de bien”.

Antonio Martínez se ha preguntado “a quién defiende el PP” teniendo en cuenta que se ha “negado sistemáticamente a todo”, tanto a la subida del salario mínimo, como a la subida de las pensiones o del ingreso mínimo vital, por citar algunos ejemplos.

Moreno Bonilla, “ni está ni se le espera”

Por su parte, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Juan Francisco Garrido Egea, ha puesto la atención sobre que la población joven es una “prioridad” para el gobierno de Pedro Sánchez en ámbitos educativos como el de la Formación Profesional Dual, “un tipo de enseñanza que ha sido impulsada desde el Gobierno de España a través de la Ley de FP a la que se opuso el Partido Popular de Moreno Bonilla y Feijóo”, ha puntualizado.

“Frente a los pasos que da el Gobierno de España para mejorar la formación y el acceso de los jóvenes a las becas, tenemos a un Gobierno en Andalucía que fomenta las universidades privadas”, ha reprochado Garrido Egea a Moreno Bonilla.

En su opinión, “en lugar de mejorar la situación en la que se encuentran las universidades públicas, con un problema de financiación más que evidente”, el líder del Ejecutivo Andaluz “se dedica a tomar decisiones a favor de las universidades privadas, que no cumplen con los requisitos exigidos al resto de universidades públicas de la comunidad autónoma” lo que le parece un “auténtico despropósito” que, ha lamentado, “se une a otros recientes”. Es el caso, ha enumerado, de la gestión del Bono Alquiler Joven “que ha supuesto una absoluta discriminación para nuestra provincia por la ridícula cantidad que nos asignó el Ejecutivo de Moreno Bonilla”, así como las “condiciones leoninas impuestas por el Gobierno andaluz del PP para adherirse a los planes de empleo locales destinados a los jóvenes, a los que no pueden acceder aquellos y aquellas que cuentan con formación”.

“Para los jóvenes, el Gobierno de Moreno Bonilla ni está ni se le espera, como tampoco se espera nada de lo que la derecha está haciendo en municipios como el de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido o Adra, donde las políticas destinadas a los jóvenes siguen brillando por su ausencia”, ha trasladado.