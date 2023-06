El PSOE de Cantoria interpondrá una querella contra la candidata del PP Carolina Piñero por denuncia falsa

El PSOE de Cantoria está preparando junto a sus servicios jurídicos una querella contra la candidata del Partido Popular Carolina Piñero por la denuncia falsa que ha presentado ante la Guardia Civil contra Antonio Cerrillo, marido de la alcaldesa Puri Sánchez. “Ni coacciones, ni amenazas ni mucho menos agresión, nada de lo que el PP ha difundido a través de una nota de prensa es cierto ni mucho menos lo que después han ido engrandeciendo en los medios de comunicación, por lo que no vamos a permitir que sigan mintiendo a la opinión pública impúdicamente”, aseguran desde el partido.

Antonio Cerrillo, que en paralelo a la acción judicial anterior también presentará querella por injurias y calumnias, reconoce que hubo un encuentro con la candidata electa. “Le dije exactamente que ella no es nadie para ir hablando de mi por el pueblo y sí, le dije que para volver a hablar de mi se lavara la boca antes. Ella me respondió desairadamente diciéndome que yo también los había criticado y yo le contesté que eso no era cierto, con lo que tuvimos una pequeña discusión e inmediatamente me fui a mi casa. De ahí a lo que cuentan de agresión, amenazas o peligro para su familia, hay un abismo. Por supuesto, en ningún momento hubo ningún contacto entre nosotros. Y lo cierto es que lamento lo ocurrido porque no quiero que vuelvan los tiempos de gente enfrentada en el pueblo”, explica.

Para el PSOE de Cantoria lo sucedido no es sino la “respuesta del PP a unos resultados electorales que no acepta, pero deberían saber en sus filas que es el pueblo quien elige en las urnas quien quiere que gobierne y a ellos no los quieren. El PP pretende a toda costa desprestigiar al grupo socialista que ha ganado las elecciones, sin importarle el método. Usan las calumnias, coacciones y mentiras e incluso amenazas a todo aquel que pueda poner en duda lo que ellos dicen e incluso aprovechan que en sus listas haya un agente de la Guardia Civil en excedencia, para tratar de intimidar a los vecinos con sus denuncias falsas. Pero no lo van a conseguir”.

El equipo jurídico encargado de responder a la denuncia y al uso que se ha hecho de ella, actuará igualmente ante las amenazas que se están profiriendo contra los testigos de los hechos, por parte de algunos miembros de la lista del PP.