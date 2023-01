El PSOE asegura que el PP ha dejado sin cumplir más del 60 por ciento de las promesas que realizó a los almerienses

Califica el mandato de “bluf” y como “propaganda vacía” las actuaciones que se han quedado sin hacer como la peatonalización del Paseo o la Ciudad de la Cultura

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para hacer balance de las actuaciones prometidas por el PP en el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones municipales y del mandato en general, y ha asegurado que el PP “ha dejado sin cumplir más del 60 por ciento de las promesas que realizó a los almerienses”.

Adriana Valverde ha declarado que, “si yo fuera la alcaldesa, me daría sonrojo comprobar sobre el papel la cantidad interminable de incumplimientos” en los que ha incurrido el PP al frente del Ayuntamiento, insistiendo en que “no solo no ha ejecutado nada de más del 60 por ciento de su propio programa, sino que el porcentaje restante se trata de proyectos que están o en trámite o realizados parcialmente”.

Adriana Valverde ha definido el mandato del primer alcalde y, a tras la marcha de éste, de la actual alcaldesa, como “el mandato del bluf, del postureo, del timo y de la improvisación” y les ha reprochado “la utilización del Ayuntamiento como instrumento del PP para promocionar a sus cargos, hasta el punto de que se ha ido hasta el alcalde que fue votado por los almerienses”.

Adriana Valverde no ha querido dejar pasar “el grave problema de suciedad que tiene la ciudad de Almería”, del que ha manifestado que “es la principal preocupación de los almerienses sobre su ciudad, a pesar de que pagamos 17,4 millones de euros a la concesionaria”. “A lo largo de los 8 años de duración del contrato se han producido cuatro modificaciones que han supuesto 5,3 millones de euros más, y el estado de mantenimiento de nuestra ciudad sigue igual o peor”, ha aseverado.

Entrando en el programa electoral, la portavoz socialista ha reiterado que “observamos todo tipo de incumplimientos” pero, por su dimensión, ha mencionado “los grandes proyectos del PP anunciados a bombo y platillo y que no han sido más que humo para los almerienses: el proyecto Almería Puerto-Ciudad, la Ciudad de la Cultura, la ampliación del Parque de las Familias o la peatonalización del Paseo”.

En opinión de Valverde, se trata de “proyectos estrella que el PP ha vendido con gran propaganda a los almerienses todos estos años y la realidad es que tras ellos solo ha habido humo”.

Al respecto, ha precisado que no “nos valen las excusas que está poniendo la alcaldesa para justificar que no se han llevado a cabo estos proyectos, básicamente que se han tenido que reorganizar las inversiones por la pandemia”, ya que “todos los años sistemáticamente, con o sin pandemia, el PP no ha ejecutado la totalidad de las inversiones reflejadas en los presupuestos”.

Así, ha desvelado que en años donde no ha habido pandemia, como 2019, el PP invirtió sólo el 40 por ciento del presupuesto en materia de inversiones. En 2022, según el avance de la liquidación, el equipo de Gobierno solo ha ejecutado alrededor del 35 por ciento de los 40,4 millones presupuestados.

Adriana Valverde ha señalado que “el engaño a los almerienses se dan en todas las áreas”, si bien ha matizado que “la que se lleva la palma es la de Cultura” donde “no se ha hecho prácticamente nada de lo prometido a los almerienses hace cuatro años”.

Ha citado la ampliación del aforo y modernización de las instalaciones del Auditorio Maestro Padilla; la rehabilitación del Teatro Cervantes; la apertura de la sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías en las dependencias municipales de la plaza Bendicho; la celebración anual de la Feria Cofrade y puesta en marcha de la sala de exposiciones de la Semana Santa o la creación de espacios culturales para grupos de teatro y bandas de música locales, entre muchas otras actuaciones que figuraban en el programa y no se han ejecutado.

La portavoz del Grupo Socialista se ha detenido “en el flagrante olvido del PP hacia las bibliotecas”. “No solo no ha creado nuevas bibliotecas en La Cañada, El Zapillo y Pescadería, tal y como se comprometió, sino que la red de bibliotecas municipales que actualmente existe está completamente abandonada, sin personal, sin apenas horarios de apertura y en algunos casos en edificios en un estado muy precario, como el que alberga la biblioteca de La Chanca”, ha criticado.

Asimismo, ha destacado “los olvidos del PP con los proyectos prometidos a los barrios” y se ha referido a la recuperación del edificio de la antigua guardería de Nueva Andalucía como biblioteca y sala de estudio; la rehabilitación del antiguo Mercado de Regiones para uso vecinal; el acondicionamiento y mejoras en el mercado de Los Ángeles o la construcción de un centro de primer nivel para gimnasia en el nuevo centro deportivo de Costacabana, proyecto éste del que ha dicho que “ha figurado durante dos años seguidos en el presupuesto municipal y ha desaparecido por arte de magia del presupuesto de 2023”.

En cuanto al epígrafe denominado Almería Verde, Valverde ha remarcado que “no se han hecho o están en trámite la mayoría de las actuaciones que figuraban”, si bien, en materia de medio ambiente, ha apuntado “al gravísimo incumplimiento de no haber iniciado las obras de alcantarillado de La Almadraba y la ampliación y mejora de la EDAR de Cabo de Gata, habiendo además un convenio del año 2020 suscrito por el anterior alcalde con la Junta de Andalucía y siendo ahora el anterior alcalde consejero de Medio Ambiente”.

Según el convenio publicado en BOJA, la distribución de las anualidades era la siguiente, siendo el presupuesto estimado del coste total de la actuación de 10,6 millones: 112.347,86 euros, en 2020; 1.000.000 euros para 2021; 5.500.000,00 en 2022 y 4.000.000 euros para 2023. “No se ha hecho nada de esto”, ha censurado la portavoz socialista.

En resumen, para la portavoz del PSOE, “a lo largo de 20 años ya de gobiernos sucesivos del PP en nuestra ciudad, los almerienses han podido comprobar, año tras año, sobre el papel y sobre la propia ciudad, cómo prometen actuaciones que luego o no presupuestan o si las presupuestan no las hacen”.

“Los almerienses le han dado muchas oportunidades al PP en la ciudad de Almería, oportunidades y confianza a la que el equipo de Gobierno con la alcaldesa al frente no ha respondido” ha subrayado Valverde, quien ha avanzado que el PSOE va a presentar en próximas fechas su proyecto de cara a las próximas elecciones, un programa realizado “con los pies en la tierra y sin artificio donde vamos a apostar por un modelo de ciudad que priorice que todos los barrios cuenten con los servicios básicos y, a partir de ahí, empezar a enfrentarnos con valentía, que es lo que debe tener un buen gobernante, a los grandes retos de Almería en los próximos años”.