El PSOE anuncia la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo para devolver la esperanza a los parados y evitar el exilio juvenil

Valverde: “En los últimos 4 años el PP ha rechazado más de 6 millones de programas de la Junta de Andalucía para crear empleo”

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha anunciado como una de las medidas fundamentales que llevará a cabo, si logra la confianza de los almerienses el próximo 28 de mayo, la puesta en marcha de un Plan de Empleo Municipal y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo “para devolver la esperanza a los parados y evitar el exilio juvenil en la ciudad de Almería”.

Valverde ha recordado que en Almería ciudad hay más de 18.000 personas sin empleo, de las que cerca de 8.000 son de larga duración, por lo que ha subrayado que “no nos podemos permitir renunciar ni a un euro que pueda suponer la creación de un puesto de trabajo en nuestra ciudad”.

Por ello, ha criticado la actitud del PP en este mandato “en el que se ha permitido renunciar a proyectos para la promoción del empleo como la iniciativa ‘Aire’ o la denominada ‘Joven Ahora’ que hubieran supuesto una inversión de seis millones de euros en nuestra ciudad destinados a facilitar que personas sin trabajo tuvieran una experiencia laboral vinculada a una ocupación”.

La candidata socialista, por otro lado, ha avanzado que “nosotros hemos identificado tres ámbitos que pueden ser yacimientos de empleo a corto y medio plazo: todo lo relacionado con la transición tecnológica; el envejecimiento de la sociedad, cada vez vivimos más años y nuestros mayores necesitan cuidados y atención; y latransición energético-climática”.

Así, ha asegurado que “vamos a orientar las políticas de empleo del Ayuntamiento hacia esos nuevos escenarios que van ser las demandas de la sociedad en los próximos años”.

Adriana Valverde ha hecho hincapié en que “la falta de empleo es uno de los grandes problemas que llevan soportando los almerienses, y está en la base de muchas de las dificultades sociales que existen en los barrios de Almería”, por lo que ha remarcado que “me presento a la Alcaldía con una hoja de ruta muy clara sobre lo que voy a hacer para ayudar a acabar con el desempleo en la ciudad”.

Otras medidas en materia de empleo que figuran en el programa electoral del PSOE son: la puesta en marcha de p rogramas locales de fomento del empleo joven, en coordinación con empresas, asociaciones e instituciones públicas; dedicar locales municipales a los emprendedores y medidas específicas de apoyo al empleo para personas con discapacidad .

Por último, ha pedido “a los jóvenes de Almería que no pueden independizarse por falta de trabajo y a los trabajadores que perdieron en su día su empleo y que no ven la forma de volver al mercado laboral, que no pierdan la esperanza y voten al PSOE porque tengo muy claro lo que hay que hacer”. “Si al PP no le preocupan los parados de Almería a mi sí y deben tener por seguro que no voy a desperdiciar ni un solo euro que llegue a la ciudad para crear empleo”, ha concluido.