El PSOE-A pregunta al gobierno de Moreno Bonilla quién es el padrino o la madrina de los contratos a dedo en la Junta

Ambrosio insta a Carazo a dar explicaciones ya en la Comisión de Fomento del jueves y destaca que “algo huele mal” en la maquinaria de contratación autonómica

La portavoz socialista en Fomento, Isabel Ambrosio, ha asegurado que “algo huele mal en la maquinaria de contratación de la Junta” tras las informaciones publicadas y las investigaciones exhaustivas que está llevando a cabo el PSOE de Andalucía sobre los contratos de emergencia realizados por el Gobierno de Moreno Bonilla tras la derogación del decreto estatal que permitía este tipo de contratación por motivo del Covid. “Hay argumentos más que suficientes para afirmar que se ha cometido fraude de ley de manera continuada y a sabiendas”, ha dicho la portavoz, que ha instado a la consejera Marifrán Carazo a dar explicaciones ya en la Comisión de Fomento que se celebra este jueves para que explique una “curiosa coincidencia familiar”, la de los contratos adjudicados a Barveal y a Juan Veas, sociedades de hija y padre, respectivamente, que fueron agraciadas con adjudicaciones para reparar el firme de carreteras gaditanas.

Barveal, ha indicado Ambrosio, no estaba en el Registro de Licitadores de la Junta ni del Estado. No tenía empleados, ni actividad previa reconocida, ni calificación habilitante de solvencia. Por no tener, ni siquiera tenía número de teléfono. En el caso de la empresa de Juan Veas, ha dicho, aparecía como licitador de Fomento, pero no contaba con calificación habilitante ni había depositado en el Registro Mercantil las cuentas de 2020 ni las de 2021. Por lo tanto, el Gobierno de Moreno desconocía sus cifras de negocio.

Ante esta situación, la portavoz en Fomento ha destacado que “en el caso de la empresa fantasma Barveal, ya sabemos quién es el padre, quién es la hija y nos falta por saber quién es el padrino o la madrina” porque, ha asegurado, “queda claro que ha tenido que haber padrino o madrina”.

Entre otras cuestiones, los socialistas se preguntan “¿quién invitó, en el Gobierno del PP, a ambas empresas sin solvencia demostrada ni calificación a participar en estos procesos de contratación sin publicidad? ¿Lo hizo un funcionario? ¿Un cargo político? ¿De la Consejería de Fomento, de la Delegación de la Junta en Cádiz, de otra Consejería? ¿Por qué esas entidades/empresas, por cierto grandes desconocidas en el sector de la construcción, y no otras?”.

Ambrosio ha explicado que el PSOE-A ha comprobado “el abuso del dedazo” en las consejerías de Fomento y de Salud y que está analizando todas las consejerías de la Junta. “Y por lo que estamos encontrando, todo lo que hemos conocido es la punta del iceberg de multiples irregularidades que va a poner contra las cuerdas al Gobierno de Moreno Bonilla en este caso, conocido ya como Caso Emergencias”.

En este sentido, la portavoz en Fomento ha destacado la “preocupación” del Grupo Socialista por toda la información a la que está accediendo. “Existe una sombra de duda importante sobre todos los contratos de emergencia realizados por el Gobierno de Moreno Bonilla”, ha asegurado Ambrosio, quien ha afirmado que “hasta ahora, todos los contratos andalizados nos lleva a concluir que se ha articulado un procedimiento orquestado para adjudicar de manera directa contratos públicos a quien decida el dedo del Gobierno de Moreno Bonilla, sin publicidad, sin control, sin fiscalización y en fraude de ley”.

Ambrosio ha concluido afirmando que desde el Grupo Socialista “vamos a seguir analizando toda la documentación” y que “vamos a llegar hasta el final”.