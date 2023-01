El PSOE-A denuncia la “incomprensible” falta de rigor de la consejera de Empleo al hablar de paro juvenil y su total inacción para impulsar desde la Junta nuevas oportunidades laborales

La portavoz socialista de Empleo, Olga Manzano, exige a Blanco que “rectifique y pida perdón” a la juventud andaluza y trabaje con medidas urgentes para aliviar la alta tasa de desempleo de esta población

El PSOE de Andalucía ha denunciado el “mal trato” del Gobierno andaluz y el “desprecio” de la titular de Empleo, Rocío Blanco, hacia la juventud andaluza al achacar la elevada tasa de paro de esta población a su falta de formación y de interés por formarse. “Siempre que la consejera habla sin papeles por delante le sale lo que realmente piensa”, ha advertido la portavoz socialista de Empleo, Olga Manzano, quien ha denunciado la “incomprensible” falta de rigor y de implicación de Moreno Bonilla y su Ejecutivo para apoyar a la juventud andaluza a acceder al mercado laboral.

Olga Manzano ha defendido que “estamos ante la generación de jóvenes más formados y formadas de la historia de esta comunidad autónoma” y ha remarcado que “lo que le faltan son oportunidades de trabajo y es la Consejería de Empleo la que tiene la obligación de propiciar esas oportunidades de inserción social de la juventud andaluza”.

Desde el PSOE andaluz, ha vuelto a exigir al Gobierno del PP que trabaje para apoyar el empleo de las personas jóvenes en nuestra tierra y ha insistido en la propuesta de Juan Espadas de desplegar el plan primera oportunidad laboral “entendida como un derecho” y de manera negociada y acordada entre administraciones, instituciones educativas, tejido empresarial y juventud.

Manzano ha explicado que en estos momentos en el país está en marcha la iniciativa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas financiado con fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia pero en el que el Gobierno de la Junta “aún tiene que decidir” si, cuando expire, lo seguirá financiando con recursos autonómicos. “Ya sabemos que el plan de empleo Ahora Joven no es del agrado de la consejera y, según sostiene, no sirve para la inserción laboral de la juventud, ya que no cree en los planes de empleo que se hacen en colaboración con los ayuntamientos”, ha censurado.

La representante socialista ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado una pregunta parlamentaria, a Pleno y comisión, para exigir a la consejera Blanco que explique con detalle sus palabras “contra la juventud andaluza” y para que pida perdón y rectifique.