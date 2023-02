El PSOE-A denuncia el rechazo del PP a extender ahora la Atención Temprana después de los seis años, a pesar de que era uno de sus compromisos electorales

María Ángeles Prieto critica el retraso en la aprobación de la Ley de Atención Temprana, aunque destaca que la norma se basa en el modelo socialista iniciado hace décadas en Andalucía

El texto incluye que el diagnóstico se realizará en 30 días y el comienzo de terapias en un plazo máximo de tres meses, tal y como exigía el PSOE-A, que ha presentado un total de 48 enmiendas al texto

La portavoz de Salud del Grupo Socialista, María Ángeles Prieto, ha criticado esta tarde que el gobierno de Moreno Bonilla ha retrasado la Ley de Atención Temprana cuatro años y la quiere presentar ahora como mérito propio, aunque, esta ley, ha destacado, “recoge en lo esencial el modelo y las bases de la Atención Temprana que se inició hace décadas en Andalucía”. Una Ley en la que, ha denunciado Prieto, ha sido imposible incluir la extensión de la atención temprana después de los seis años ante el rechazo del PP, a pesar de que era uno de los compromisos electorales de Moreno Bonilla.

Sorprende que sea el PP el que rechace ahora extender dicha atención, ha subrayado la portavoz socialista, que ha recordado cómo “fue una de sus críticas más ardientes a la Atención Temprana en la última legislatura socialista” y cómo lo llevaba en los programas electorales de 2018 y 2022.

El Grupo Socialista, ha explicado Prieto, considera que estas terapias deben ser un derecho para todos y todas, “tanto si tienes más o menos recursos económicos. Porque solo los hijos e hijas de familias que pueden pagarlo continúan sus terapias después de los 6 años. Y hoy hay familias que tienen que elegir entre pagar estas terapias o comer o calentarse. Y otras que ni siquiera se pueden permitir la decisión”.

En este sentido, la portavoz socialista ha asegurado que “sorprende” tal rechazo porque no debe ser un problema de recursos económicos y sí de prioridades. Así, ha destacado que si el presupuesto ha aumentado un 13%, la Atención Temprana debería haberse incrementado al menos en esa proporción, y no ha sido así; no ha aumentado nada. “Además, en 2023, las familias con ingresos de hasta 100.000 euros podrán deducirse hasta 150 euros del IRPF de las clases de idiomas e informática de sus hijos. Unos 16 millones de euros van a dejar de ingresar por este concepto. 16 millones de euros para que a las familias que ganan 100.000 euros les salgan más baratas las clases de inglés de sus hijos, mientras que con esos 16 millones 9.500 niños y niñas podrían continuar con sus terapias un año más”, ha indicado Prieto, para quien “cosas así marcan la diferencia entre las políticas y la ideología de su gobierno y las nuestras, las socialistas”.

“Esta Ley desgraciadamente no recogerá la posibilidad de extender la Atención Temprana más allá de los 6 años. El Grupo Socialista y esta portavoz lo hemos intentado hasta el final. Habrá que esperar hasta el próximo gobierno de Juan Espadas”, ha añadido la portavoz.

Prieto ha destacado la importancia de que los niños y niñas andaluces con problemas de neurodesarrollo, y sus familias, verán blindado por Ley su derecho a recibir la atención que necesitan, lo que ha calificado de “buena noticia”. No obstante, ha señalado el retraso de cuatro años en la aprobación de esta ley, ya el que el PP rechazó entonces el proyecto. “Se hubieran evitado muchos de los problemas actuales y se hubiera mejorado la vida de muchos niños y niñas, si la Ley de Atención Temprana se hubiese aprobado en 2019”, ha añadido.

La portavoz socialista, ha asegurado que la ley aprobada “deja fuera algunas cuestiones importantes”, pero que “a pesar de sus carencias”, la Ley “blindará el derecho a recibir Atención Temprana de forma universal, gratuita, accessible y como servicio público”.

El Grupo Socialista ha presentado un total de 48 enmiendas al texto de esta Ley. “Enmiendas que recogen la experiencia, las expectativas, las necesidades y anhelos de las entidades, colectivos, sociedades profesionales, madres y padres a los que hemos escuchado y que han comparecido en este Parlamento para ajustar el borrador inicial a las necesidades reales. Cada una de nuestras enmiendas llevaba vuestra voz”, ha explicado Prieto.

En este sentido, la portavoz socialista ha destacado que “hemos conseguido que la Ley recoja unos plazos de garantía para el inicio de las intervenciones como lo contemplaba el Decreto del 2016 que regula la Atención Temprana y el proyecto de ley que rechazó el PP en 2019”.

La Atención Temprana debe ser temprana y hay que acabar por Ley con las listas de espera, ha añadido Prieto, que ha señalado también que, tal y como reivindicaba el PSOE-A, la Ley recoge que el diagnóstico se realizará en 30 días y el comienzo de las terapias en un plazo máximo de 3 meses.

Por ultimo, María Ángeles Prieto, que ha asegurado que desde el PSOE-A “estaremos muy atentos al desarrollo” de esta Ley, ha agradecido el esfuerzo y las aportaciones de las familias, los colectivos, las entidades y los profesionales que han participado en la elaboración de la norma.