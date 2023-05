El PSOE-A critica que Moreno Bonilla haya “violado” la obligación de neutralidad electoral poniendo al servicio del PP su cargo institucional y toda la Junta de Andalucía

Mario Jiménez ha puesto de ejemplo el uso de la Radio y Televisión Públicas, el Centro de Estudios Andaluces o las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, “que no son más que una plataforma de propaganda electoral para el Partido Popular y los intereses políticos de Moreno Bonilla”

El parlamentario socialista, Mario Jiménez, ha manifestado que tal y como denunció el PSOE de Andalucía, la Junta Electoral Central ha determinado que Moreno Bonilla ha violado la obligación de neutralidad en estas elecciones usando su condición de presidente de la Junta de Andalucía para hacer propaganda juntos a sus candidatos a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. “Pero no sólo ha usado su propia condición de presidente si no que ha puesto a toda la Junta de Andalucía al servicio de su partido” ha afirmado Jiménez, quien ha puesto de ejemplo el uso de la Radio y Televisión Públicas, el Centro de Estudios Andaluces o las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, “que no son más que una plataforma de propaganda electoral para el Partido Popular y los intereses políticos de Moreno Bonilla”.

“Moreno Bonilla rebaja la condición de presidente y establece que con juego limpio no es capaz de enfrentarse a los procesos electorales” ha criticado el portavoz socialista. “Es muy grave que el PP se ría de esta resolución de la JEC y mandara las cartas impugnadas sabiendo que contravenía la norma electoral pero aduciendo que ya no podía pararse ese envío” ha criticado Jiménez.

Así, ha destacado que usar los medios de la Junta de Andalucía al servicio de su propios intereses electorales no le va a servir de nada porque “los andaluces lo tienen calado, es un lobo escondido detrás de una piel de cordero moderado” y tendrá una respuesta en las urnas, con amplia participación y voto de castigo a estas estrategias.

El PSOE de Andalucía denunció ante la Junta Electoral el envío masivo por mailing de diferentes cartas, en las que aparecía Moreno Bonilla junto con los diferentes candidatos locales, en las que aprovechándose de su condición de Presidente de Andalucía realizaba una serie de afirmaciones elogiosas a su propia labor, a pesar de no ser candidato en este proceso.

La Junta Electoral Central ha dictado Acuerdo, notificado el jueves 25 de Mayo, estimando parcialmente la denuncia interpuesta por el PSOE contra Moreno Bonilla y el Partido Popular estableciendo que la exigencia de neutralidad política que dimana del artículo 103.1 de la Constitución “lleva a considerar que la utilización de la denominación misma de un cargo público en la propaganda de una formación política supone, en sí misma, utilización de un recurso público y que, en consecuencia, resulta contraria al artículo 103.1 y al artículo 50.2 de la Ley Electoral”. La Junta Electoral Central, en su Acuerdo, ha declarado que la utilización de la condición de Presidente de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla en su propaganda electoral vulneró el principio de neutralidad institucional exigido en la Constitución y en la Ley Electoral.