El judoka David García de Valle en huelga de hambre ante la Diputación de Almería

David García de Valle es un reconocido deportista judoca almeriense, con una deficiencia visual desde pequeño, que ha competido en centenares de campeonatos y que ha llegado a obtener 2 medallas de plata en los Juegos Paralímpicos.

Recientemente la Diputación le ha comunicado al club que el 17 de junio tienen que sacar todo el material fuera de la instalación, por unas supuestas obras. Pero, además, no le aseguran en ningún momento que pueda volver a utilizarlo. Tanto él como todo el personal del polideportivo creen que es una excusa para expulsar al club y su proyecto solidario del pabellón, que afectaría a más de 100 niños.

Por ello, lunes 5 de junio David comenzó la protesta y la huelga de hambre y se mantiene las 24 horas del día ante la puerta de la Diputación Provincial ( Calle Navarro Rodrigo de Almería ) y está dispuesto a seguir allí hasta que no le den garantías de que podrá volver con su club a entrenar o al menos a que le den una alternativa en condiciones. Al lugar se han acercado para solidarizarse algunas entidades, vecinos, y hoy 10 de junio, casi un centenar de alumnos con sus familias.

Según David, ” Aquí estaré, en huelga de hambre, hasta que el presidente de la Diputación de Almería entienda que la sala polivalente del Pabellón Moisés Ruiz, no está para hacer negocio; y no puede dejar a más de 100 niños en la calle después de 10 años pagando nuestro alquiler “. Hasta el momento, estando en la mismísima puerta de la Diputación, nadie ha salido para darle una respuesta.

En la actualidad dirige un club de judo en Almería en el que entrena a más de cien jóvenes y menores. David es una persona altruista, entregada a su trabajo, admirada y querida por todas y todos las chicas y chicos y sus padres y familiares a los que ha entrenado. Hasta ahora utilizaba una parte de las instalaciones del pabellón de deportes Moises Ruiz de la Diputación, por las que tiene que pagar alquiler y que él ha tenido que sufragar de su dinero toda la infraestructura necesaria. Que por cierto, cómo él mismo nos ha contado, no ocurre igual con otros clubs de otros deportes, que también entrenan en dicho Pabellón, que están patrocinados por millonarios como son los bancos, y a los que la Diputación no les cobra el alquiler de la instalación. El club de David está al día en todos los pagos, incluso ni siquiera la Diputación tuvo el gesto de dejar de cobrarles durante el periodo del covid, a pesar de no poder utilizar las instalaciones.

Recientemente David había denunciado públicamente y publicado en el digital nuevodiario una serie de artículos titulados, El ojo de David: Asesores y venganza. Muy crítico con el Partido Polpular y en el que se detallan ” todos los empleos de Juan Luis Navarro Imberlon como alto funcionario, y gestor, presidente, consultor etc…de casi una decena de negocios, en el sector privado, y aprovechándose de su puesto público, sabía a lo que me exponía. Y relacionándolo con su hermano exalcalde de Adra, sin duda una presunta red de seudocorrupción provinciana. Por cierto, mi labor de investigación fue ir a su LinkedIn. Se creen y se saben tan impunes que pueden hacer lo que quieran con el dinero público “. Por lo que se considera que la medida pueda tratarse de una venganza política.

MÁS INFORMACIÓN :

#juanluisnavarroimberlon # corrupción

https://www.facebook.com/ davidjudoalmeria _ S.O.S. por favor firma esta petición para que la Diputación de Almería no desahucie a más de 100 niños del pabellón Moises Ruiz, en la plataforma de https://chng.it/LmWJ8ywcNC . Necesitamos vuestro apoyo