EL GRAN JEFE JOSÉ DE LOS NEZ PERCÉ

-EL PRESIDENTE DE LOS EE. UU. THOMAS JEFFERSON-

– PRÓLOGO.

Dentro de los Personajes de la Historia, de la Gaceta de Almería, hoy me voy a aproximar a uno de los indígenas estadounidenses más conspicuos. Hasta su nombre cristianizado sorprende. Es uno de los grandes jefes indios de la América del Norte; y me estoy refiriendo al Gran Jefe Político y, porque no decirlo, asimismo, militar de los Nariz Horadada o NEZ PERCÉ.

Estos indígenas demostraron en un buen número de ellos una ética y una altura de miras muy superiores a sus enemigos europeos. Los anglosajones pretendieron apartarles de la civilización, porque consideraban, de forma abrupta, que eran incapaces de acceder al dintel de lo que los europeos de lengua inglesa denominaban civilización. Su nombre es: El de Gran jefe José “el Joven”.

A lo largo de treinta años, entre 1860 y 1890, los unionistas lucharon contra los confederados (entre 1860 y 1865) y también contra los indios, quienes fueron masacrados de forma inmisericorde tras acabar la contienda civil norteamericana. En ese espacio de tiempo pudieron acabar con la cultura y la civilización del indio de las praderas, sobre todo, recreando con todo ello con una mitología prototípica referida al Far West o Lejano Oeste.

Los nombres de los blancos anglosajones se entremezclan con los de los indios a los que derrotan, y eliminan sensu stricto o, cuanto menos, encierran en la Reservas creadas ad hoc. Esta la historia de una de estos aborígenes americanos, y uno de los más paradigmáticos.

-EL GRAN JEFE NEZ PERCÉ JOSÉ-

I.-SU NACIMIENTO Y SU FAMILIA-

Heinmot Toyalaket o el jefe José/Chief Joseph “el Joven”, nació el 3 de marzo de 1840, en Wallowa Valley /Oregón, y moriría el 21 de septiembre de 1904 en la Reserva india de Colville/Washington. Su nombre indígena completo sería el de: Hin-mah-too-Yah-lat-Kekht (‘El Trueno que rueda por la montaña’).

Fue el líder indiscutible de los indios Nariz Horadada-Agujereada o Nez Percés, cuyo nombre indígena era el de Nei-me-po o ‘el pueblo auténtico’ o Numípotrtokén o Apupe o remadores, este último apelativo se lo pusieron los indios Crow, y asimismo eran llamados Chopunnish.

Su padre se llamaría Tuekakas/Jefe José “el Viejo” (ca. 1785-1871), y su madre Khapkhaponimí. Sus hermanos varones fueron: Sousouquee y Ollokot (1841-30 de septiembre de 1877), y cuatro hermanas de nombre desconocido. La familia vivía en las tierras del curso bajo del río Snake y sus afluentes Salmón y Clearwater, en los actuales estados de: Idaho, Oregón y Washington.

-EL SACHEM LAKOTA/SIUX HUNKPAPA TORO SENTADO Y BUFFALO BILL-

II.-SUS COSTUMBRES-

a)-Alimentos: salmón-seco, bayas y raíces. A partir de 1720, pudieron cazar bisontes, y comerciar con los Shoshones, de los que consiguieron caballos. Estando, ya, en condiciones de mutar pieles de bisontes por armas de fuego.

b)-Viviendas, eran cabañas comunales llamadas chopunnis, de madera y con techo de hierbas, dos por cada poblado, con una casa larga para celebrar sus ceremonias y que era denominada como: Lah-pitahl-Ain-neet.

c)-Eran los únicos indígenas norteamericanos que sabían seleccionar los potros por su sexo, para utilizarlos en la habitual cabalgada.

d)-Cada Nez Percé solía poseer entre 50 y 100 caballos.

e)-Utilizaban piedras calientes para cocinar, como lo hacían los siux o lakotas. El vocablo siux era el apocope de Nadouessioux, lo que significaba ‘pequeña serpiente o enemigo’, y así eran llamados por su belicosidad por las tribus de los indios Chipewas u Ojibwas. La palabra ‘Dakota o Lakota’ significa ‘Aliados’ y así era como los siux se autocalificaban.

f)-Eran expertos en las danzas guerreras muy elaboradas, asimismo utilizaban el tipi como vivienda, la cual sería adoptada por los indios de las praderas.

g)-Poseían lanzas o arpones de tres puntas, para la guerra, unidas a un mango de madera de 2,5 cmts. de largo, y que también solían utilizar para la pesca o la caza del bisonte.

h)-Eran unos estupendos artesanos en la fabricación de bolsas de cáscara de maíz, que solían exportar a otras tribus e, inclusive, para el hombre blanco, donde se podía guardar hasta monedas de dinero.

i)-Creían en los poderes personales como introspección íntima, que eran los somesho, y cada Nez Percé debería buscar su propio espíritu guardián o custodio o wyatkin.

j)-A los hombres blancos los llamaban suyapo.

III.-TEXTOS INDIOS. LA RELACIÓN CON LEWIS Y CLARK-

En el año 1805, los Nez Percés fueron visitados por los exploradores:

1º)- Meriwether Lewis (Charlottesville/Virginia, 18 de agosto de 1774-Grinder’s Stand Foundation/Tennessee, 11 de octubre de 1809, suicidio. Gobernador de Luisiana entre 1807 y 1809. Nombre indio: Neeshnepahkeook/Nariz Cortada), sería Secretario-General del Presidente de los EE.UU., Thomas Jefferson [Shadwell/Virginia, 13 de abril de 1743-3º Presidente de los EE. UU. desde 1801 hasta 1809. Falleció en Charlottesville/Virginia, 4 de julio de 1826. Medía 1,89 metros].

Y 2º)-William Clark (Condado de Caroline/Virginia, 1 de agosto de 1770-San Luis/Misuri, 1 de septiembre de 1838. Gobernador de Misuri entre 1813 y 1820. Nombre indio: Welammottin/Pelo Rizado).

Ambos exploradores venían de las Montañas Rocosas, y su exploración se denominaría: ‘Corps of Discovery’.

TEXTOS:

-«Los blancos contaron sólo una parte, la que les placía. Dijeron muchas cosas falsas. Sólo sus mejores proezas, sólo los peores hechos de los indios; eso es cuanto ha contado el blanco» (Yellow Wolf/Lobo Amarillo/Él-min-mox-mox. 1877. Apud Dee Brown, “Enterrad mi corazón en Wounded Knee”. Círculo de Lectores, 1990; página-376).

-«La Tierra fue creada con la ayuda del Sol, y como se creó debe dejarse que permanezca… Las llanuras y los campos fueron creados sin límites ni demarcaciones, y no debe ser el hombre quien se los ponga… Veo cómo los hombres blancos ganan riqueza por doquier y veo también su deseo de darnos las tierras que carecen de valor… La Tierra y yo sentimos lo mismo. La medida de los campos y la medida de nuestros cuerpos son las mismas. Decidnos, si es que podéis, que fuisteis enviados por el Poder Creador para hablarnos. Quizá creáis que el Creador os envío aquí para disponer como se os antoje. Si yo creyera que Él os había enviado, puede que ello me indujera a pensar que tenéis derecho a disponer de mí. No me interpretéis mal, comprendedme sólo y plenamente con referencia al afecto que siento por la tierra. Yo jamás he dicho que la tierra fuera mía, para hacer de ella lo que quisiera. El único que tiene derecho a hacer de ella lo que quiera es quien la ha creado. Yo reclamo tan solo el derecho de vivir en mi tierra y os reconozco el privilegio de que vosotros viváis en la vuestra» (Gran Jefe José “el Joven”/Heimot Toyalaket. Apud Dee Brown, “Enterrad mi corazón en Wounded Knee”. Círculo de Lectores, 1990; página-376).

Cuando Lewis y Clark llegaron al territorio de los Nez Percés padecieron una muy importante gastroenteritis aguda, con copiosas diarreas, que es una patología que produce pérdida de sales minerales, deshidratación y desnutrición, y en determinados casos también presentan febrícula o fiebre. Es obvio, que en estas condiciones no estaban capacitados para poderse defender frente a las tribus indígenas que se encontrasen por el camino.

En ese momento histórico estaban en las tierras de los Nez Percés, cualificativo que les habían dedicado los tramperos franceses, quienes habían observado como algunos de ellos, siempre y solo los varones, se perforaban el tabique nasal con conchas y huesecillos de animales. Los indios los ayudarían y los cuidarán en su enfermedad, y además les aprovisionarían de comida en exceso, y cuidando, además, el ganado de estos hombres blancos, mientras ellos seguían su viaje por los diversos ríos que los llevarían hasta el Océano Pacífico.

Durante los setenta años siguientes, los indígenas se enorgullecerían de esta su nueva relación con los hombres blancos, y de no haber matado a ninguno de ellos. No obstante, lo grave del caso se produjo cuando se encontró oro, y, por consiguiente, las tierras indias ya fueron muy apetecibles para los norteamericanos anglosajones y protestantes del Este.

-EL PRESIDENTE DE LOS EE. UU. ULYSSES SIMPSON GRANT-

IV.-LA EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS ENTRE LOS PRESIDENTES DE LOS EE. UU. Y LOS NEZ PERCÉS–

En el año de 1855, el gobernador del territorio (2 de marzo de 1853 a 11 de noviembre de 1889), ya que todavía no era el Estado de Washington, cuya capital sería Olympia, y que se llamaba Isaac Stevens (North Andover/Massachusetts, 25 de marzo de 1818-Murió en la Batalla de Chantilly, el 1 de septiembre de 1862, como Brigadier-General del ejército de la Unión), invitó o exigió a los Nez Percés a que participasen en un consejo de paz:

«Dijo que había muchos hombres blancos en el país y que su número iría creciendo; ello hacía necesario que se redistribuyera la tierra, para delimitar lindes que hicieran posible la convivencia de blancos e indios sin interferencias indeseadas. Si se quería lograr una paz duradera, era imprescindible que los indios vivieran en un territorio exclusivamente destinado para ellos, cuyos límites no debían ser traspasados en ningún sentido» (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-377).

La respuesta del Gran Jefe Viejo José fue taxativa, concisa y acertada, ya que respondió que no se podía vender lo que no le pertenecía a uno, ya que la tierra no poseía dueño; y este tipo de argumento siempre se solía repetir entre los indios, que no comprendían el concepto de propiedad de los hombres blancos.

Ante la insistencia del blanco, el indígena respondió: “Aleja de mí este papel. Mi mano no debe tocarlo siquiera”.

No obstante, otro de los representantes de los indios, llamado Aleíya/Hallalhotsoot (ca. 1797-3 de enero de 1876. Kamiah/Idaho), llamado por abogado/lawyer por los blancos, sí firmó. Los reticentes fueron conducidos por el Viejo José al Valle del Lago Wallowa, donde bosques exuberantes y anchas praderas permitían a los indios criar sus ágiles y veloces caballos, además de sus rebaños de vacas y terneros.

Transcurridos unos pocos años, de nuevo el gobierno del Presidente Franklin Pierce [Hillsborough/New Hampshire, 23 de noviembre de 1804-14º PRESIDENTE DE LOS EE. UU., desde 1853 hasta 1857. Falleció en Concord/New Hampshire, 8 de octubre de 1869] reclamó a los indios Nez Percés nuevas concesiones de tierras, que anulaban los términos del tratado anterior.

El Viejo Jefe José reaccionó de nuevo: “Ni una mísera manta debéis aceptar, pues más tarde os echarían en cara que habéis aceptado pago por vuestras tierras”.

Ya, en el año 1863, con el Presidente Abraham Lincoln [Hodgenville/Kentucky, 12 de febrero de 1809- 16º Presidente de los EE.UU., de 4 de marzo de 1861 hasta su muerte el 15 de abril de 1865 en Washington D.C.] en el poder, se les conminó a los nativos a que firmasen un nuevo tratado, por el que deberían renunciar a las ¾ partes de sus tierras, lo que incluía la totalidad del valle de Wallowa o de ‘las aguas serpenteantes’.

Viejo José siguió sin firmar, pero de nuevo Aleíya-Abogado aceptó ceder la tierra de sus gentes. El Viejo José lo calificó como el tratado del expolio, a la par que destrozaba un ejemplar de una Biblia que le habían entregado para que se convirtiese al cristianismo. Los misioneros presbiterianos del hecho evangelizador serían Henry Harmon Spalding (Bath/New York, 26 de noviembre de 1803-Lapwai/Idaho, 3 de agosto de 1874), y su esposa Eliza Hart Spalding (1807-1851).

-EL GENERAL W. T. SHERMAN-

V.-MUERTE DEL “VIEJO” JOSÉ. JOSEPH “EL JOVEN” ES EL NUEVO JEFE DE LOS NEZ PERCÉS-

Pero, entonces el Viejo Jefe rodeó las tierras del valle Wallowa de estacas para marcar los límites del territorio patrimonial de los Nez Percés. Cuando el susodicho muera (1871) será substituido por su hijo, el Joven José, de unos 30 años de edad, quien ya se vio obligado a resistir a los blancos desde el inicio de su jefatura, negándose a trasladarse a la Reserva india Lapwai, sita en el territorio-Estado de Idaho.

“Ni Abogado, ni ningún otro jefe indio posee autoridad para vender estas tierras, que siempre han pertenecido a mi pueblo, que las recibió incondicionalmente de nuestros antepasados, y que defenderemos en tanto quede una gota de sangre india en nuestras venas” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-379. “Chief José: Opiniones de un indio sobre asuntos indios. North American Review, 1879”).

Cuando el entonces Presidente Ulysses Simpson Grant [Point Pleasant/Ohio, 27 de abril de 1822-18º Presidente de los EE. UU., entre 1869 y 1877. Fallecería en Wilton/New York, el 23 de julio de 1885] recibió esa petición indígena, publicó un decreto-ley, el 16 de junio de 1873, por el que se prohibía, de forma taxativa, a los blancos establecerse en el ya mencionado valle del Wallowa.

Aunque, poco después la presión ya se tornó intolerable, porque el gobierno federal envió a unos funcionarios para que organizasen una nueva Reserva india en dicho lugar, donde se iban a construir escuelas para los Nez Percés.

El Jefe José “el Joven” se negó, porque el que se construyesen esos centros de educación y docencia, conllevaría que luego se hiciesen las Iglesias al Dios de los cristianos, donde les enseñarían a dialogar o a discutir sobre esa compleja Divinidad de los blancos.

“Porque nos enseñarán a discutir a causa de Dios -respondió el indio-. Y no queremos aprender esto. Podemos discutir con los hombres a causa de cosas de este mundo, pero nunca discutiremos acerca de Dios y no queremos aprender a hacerlo” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-379. ‘Comisionado de Asuntos Indios de los EE. UU. Informe Anual, 1873).

La teología y la metafísica de los indios eran muy sencillas, y solo se creía y se impetraba la ayuda del espíritu divino, pero no se discutía sobre dichas creencias religiosas.

Ya se había encontrado oro en las montañas próximas a las tierras de los Nez Percés, y los blancos ya les robaban sus caballos y su ganado, que a continuación era marcado, para que los nativos no pudiesen realizar ningún tipo de reclamación ante la administración de Washington.

Los políticos llegaban al Capitolio y a la Casa Blanca, contando todo tipo de falsedades acerca de que esta tribu, que hoy me ocupa, era un peligro para la paz entre blancos e indios, culpabilizándoles de robar el ganado de los colonos por medio de rapiñas. No obstante, la cuestión real era a la inversa:

Chief Joseph: “Nunca hemos tenido o teníamos a ningún amigo que defendiera nuestra causa ante el consejo legislativo”. (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-380).

-LA TRIBU DE LOS NEZ PERCÉS-

VI.-LA EVOLUCIÓN DE LOS HECHOS POST 1875-

En el año 1875, el gobierno federal abrió de nuevo el valle del Wallowa, para que los blancos lo pudiesen colonizar. Por lo tanto, se concedió a los indios un plazo razonable para que se trasladasen a la malhadada reserva de Lapwai; como los indios no estaban dispuestos a cumplir lo ordenado por el gobierno norteamericano, en el año de 1877, el gobierno de Washington envió a un conocido general de la Guerra Civil entre los estados, 1861-1865, al que por ser manco los indios lo cualificaban como el Jefe Manco, en realidad era el general de tres estrellas Oliver Otis Howard (Leeds/Maine, 8 de noviembre de 1830-Burlington/Vermont, 26 de octubre de 1909), para que consiguiera que la situación social y bélica de los indios se degradase hasta lo insostenible.

El general Howard había mantenido cuatro años de relaciones de comportamiento justo con el Jefe de los apaches chiricauas, Cochise/Shi-Kha-She (ca. 1812/Virreinato de La Nueva España-9 de junio de 1874/Arizona), y había llegado a la convicción de que el ejército de la Unión no toleraba en sus filas a alguien al que se le pudiese calificar de ‘amigo de los indios’.

Por lo tanto, no estaba dispuesto a seguir viviendo con ese apelativo a cuestas, tan peyorativo para el gobierno y la milicia de Washington; y por el contrario, pretendía recuperar su prestigio militar, llevando a la práctica rápida y sin cambios las órdenes que recibiese.

“No obstante, considero un grave error el expolio de que iba a hacer objeto a Joseph y a su grupo de los nez percés” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-380).

Por consiguiente, en el año de 1877 exigió y requirió, sin el más mínimo miramiento, al susodicho jefe indio para que fuese a negociar con él en la reserva de Lapwai; y sería allí donde se llegaría al acuerdo de cuándo y cómo iban a ser expulsados los Nez Percés de Wallowa Valley.

En esta circunstancia, el Jefe José “el Joven” se hizo acompañar de algunos de sus congéneres, tales como su hermano Ollokot, Pájaro Blanco, Espejo, y el profeta o hechicero de la tribu llamado Toohoolhoolzote (ca. 1820-30 de septiembre de 1877, en la batalla de Bear Paw, situada en Blaine-Montana), quien era un ser humano que no solía pasar desapercibido para quienes le conocían. Un periodista blanco anónimo lo definió como: “…de grueso cuello, físicamente feo y de notable e incisiva forma de hablar, un gran dialéctico. Un fugitivo del infierno…”.

Sería este último indio el que comenzó indicando que ellos nunca cederían sus tierras, aunque algunos Nez Percés ya lo hubiesen hecho; ya que: ‘…la tierra es parte de nuestro cuerpo, y jamás nos desprenderíamos de este…’.

El general Howard les recordó la obligación de que deberían ir a la reserva obligatoria del Gobierno Federal. El profeta le preguntó, sin circunloquios y con una cierta dosis de sarcasmo, que cual era la autoridad que pretendía dividir su tierra y echarlos como si fuesen ganado, hacia otro lugar.

El militar les indicó que era el representante plenipotenciario del Presidente Grant, y que sus órdenes deberían ser obedecidas de inmediato. No obstante, el profeta siguió provocando al general:

«-¿Cómo puede pertenecer la tierra al hombre blanco, si había llegado a manos de los nez percés legada por sus padres? Procedemos de la tierra y nuestros cuerpos deben volver a ella, nuestra madre. –No deseo ofender vuestra religión, pero ¡hablad de cosas prácticas! Más de veinte veces ha llegado a mis oídos esta monserga de que la tierra es vuestra madre, y ya estoy harto. No me vengáis de nuevo con éstas y vayamos al grano. -¿Quién puede decirme lo que debo hacer en mi propio país?-replicó Toohoolhoolzote. La discusión continuó hasta que Howard creyó llegado el momento de demostrar su fuerza. Ordenó el arresto del profeta e informó taxativamente a los demás indios de que disponían de treinta días para abandonar el valle y recluirse en la reserva de Lapwai. –Mi pueblo ha sido siempre amigo del hombre blanco –dijo Joseph-, ¿por qué tanta prisa? Es imposible prepararse en tan poco tiempo. Nuestro ganado está disperso y el río Snake lleva mucha agua. Esperemos hasta el final del verano, las aguas habrán bajado. –Si dejas que pase un solo día de esta fecha, los soldados irán a expulsaros del valle y todos los animales que se encuentren fuera de la reserva pasarán a ser propiedad de los hombres blancos. Joseph se dio cuenta de que no tenía otra alternativa. Defender el valle con menos de cien hombres era imposible. Cuando volvió a sus tierras con sus jefes, descubrió la presencia de numerosos soldados. Un breve consejo llegó a la conclusión de que había que reunir el ganado para llevarlo a la reserva. –Los hombres blancos eran muchos y toda resistencia habría sido una locura –diría Joseph más tarde. Éramos como un manso rebaño, amenazado por una jauría sanguinaria. Nuestro país era pequeño; el suyo, enorme. Nos contentábamos con dejar las cosas tal como las había creado el Gran Espíritu; ellos, no, y habrían cambiado el curso de los ríos y el emplazamiento de las montañas si les hubiera convenido» (EE.UU. Secretario de la Guerra. Informe Anual, 1877, Mc. Whorter, Luicullus, V., apud “Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-382).

A pesar de que muchos indios aconsejaban que se debería ir por el sendero de la guerra, indicando, claramente, que solo la sangre lavaría la afrenta que les había provocado el general Howard, no todos estaban a favor del belicismo por autodefensa. Sea como sea, el Jefe José estaba situado en el bando de los pacifistas. Para poder cumplir con el oprobioso plazo marcado por el general Howard, los indios se vieron obligados a dejar a la mayor parte de su ganado en el valle que debían abandonar.

-LOS EXPLORADORES M. LEWIS Y W. CLARK-

VII.-LOS PROBLEMAS CRECEN-

En el río Snake sus turbulentas aguas les obligaron a atravesarlas por medio de flotadores hechos con pieles de búfalos. Los primeros que fueron hacia la otra orilla serían las mujeres y los niños, momento que fue aprovechado por unos cuatreros blancos, que les robaron la mayor parte de sus vacas; para agravar más la cuestión, un buen número de las que consiguieron recuperar, se ahogaron en la difícil corriente del agua.

En vista de la mala suerte de su situación decidieron celebrar un consejo tribal en Rocky Canyon, y entonces solo José estaba ya a favor de mantener la paz, siendo, por lo tanto, acusado de cobardía por su tribu.

Chief Joseph dijo: “Es mejor vivir en paz que iniciar una guerra y terminar muerto” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-383).

Entonces, una noche un grupo de jóvenes salió en busca de blancos contra los que luchar, y regresaron indicando al consejo tribal que habían conseguido eliminar a once colonos de tierras cercanas, como represalia por haberles robado, los blancos, el ganado y haberles expulsado de su valle de Wallowa; estos blancos no eran responsables del hecho concreto de la rapiña, pero pagaban por su raza.

El gran Jefe José se enfrentaba, pues, a un dilema terrible: por un lado debería defenderse del intento de genocidio de los blancos; pero por otro lado debería impedir que sus indios intentasen utilizar la legítima venganza de las represalias como arma arrojadiza. Sea como sea, Chief Joseph decidió seguir rigiendo los destinos de los nez percés.

“-Habría dado mi propia vida –diría en otra ocasión-, si con ello me hubiera sido posible devolver la vida a las víctimas de mi gente. Culpo a mis jóvenes guerreros, como culpo también a los blancos… Habría llevado a mi pueblo, apaciblemente, al país del búfalo (Montana)… Ahora no podíamos hacer otra cosa que encaminarnos hacia el arroyo de White Bird, a unos veinticinco kilómetros de distancia del cañón, para reunir todas nuestras pertenencias antes de la marcha definitiva; sin embargo, los soldados nos atacaron. Allí se dio la primera batalla” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-383-384).

Entonces, los indios, aunque estaban en déficit numérico importante se atrevieron a plantar cara a los hombres del general Howard, tendiéndoles una inteligente trampa o emboscada en el cañón del Pájaro Blanco. El día 17 de junio de 1877, en esta conflagración o escaramuza cayeron muertos un número importante de soldados chaquetas azules, en concreto la tercera parte, y el resto fueron puestos en fuga.

El 27 del mismo mes, el general Manco persiguió a los indígenas ahora con más refuerzos, pero los Nariz Horadada pudieron escapar cruzando las montañas sin el más mínimo problema.

El Jefe José consiguió despistar y engañar, en repetidas ocasiones, a los militares, utilizando diversas añagazas, a la par que consiguió aplastar sin problemas a un destacamento que se acercó para atacarles, ya que los indios se adaptaban mucho mejor al terreno que los europeos, consiguiendo así escapar, y de esta forma poder reunirse con los guerreros de otro indio llamado Espejo, quien estaba acampado con el resto de los indios en el Clearwater, pudiendo, asimismo, despistar al general perseguidor.

-EL GENERAL N. A. “CHAQUETA DE OSO” MILES-

VIII.-LA BATALLA DE PÁJARO BLANCO/WHITE BIRD, Y OTRAS ESCARAMUZAS-

En este momento histórico, la tribu de los Nez Percés, mandada por Chief Joseph estaba conformada por unas 750 personas, de las cuales 250 eran guerreros, y el resto (450) no combatientes (mujeres, ancianos y niños), además de sus pertrechos, sus vituallas o alimentos suficientes para poder resistir, armamento (varios rifles), y unos dos mil caballos.

En la batalla del desfiladero del Pájaro Blanco, los indios ya habían conseguido capturar varios rifles y una muy importante cantidad de munición.

Sería, pues, en esta región del Clearwater; que era el lugar donde, en el pasado, los indios se habían relacionado con los exploradores Lewis y Clark, por primera vez; donde, por lo tanto, el Jefe de la nación de los Nariz Horadada llamó a consejo tribal a todos los jefes de las diferentes gentilidades, ya que el susodicho Chief Joseph tenía la convicción de que nunca más regresaría al Valle de las Aguas Serpenteantes, y, obviamente, tampoco aceptaría ir a la Reserva de Lapwai.

Lo único, por lo tanto, que les quedaba por hacer era huir al territorio del Canadá, que era de la Reina Victoria del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Era ahí en estas tierras canadienses, precisamente, donde se había refugiado Toro Sentado/Tatanka Yotanka, el gran Sachem o Jefe Político Supremo de todos los sioux/lakota, y de la pequeña tribu de los Lakota Hunkpappas o ‘los que están por delante’, tras la gran victoria de la confederación formada por siux, arapahoes y cheyennes en Little Big Horn (25-26 de junio de 1876), contra las tropas del 7º Regimiento de Caballería del coronel habilitado a general George Armstrong Custer (New Rumley/Ohio, 5 de diciembre de 1839-Little Big Horn/Montana, 25 de junio de 1876), dentro de la Guerra de las Black Hills/Colinas Negras, que conformaban el territorio sagrado de los sioux.

El jefe militar de los indios en dicha batalla sería el jefe Lakota Oglala Caballo Loco/Tashunka Witko/Crazy Horse (ca.1840 o 4 de diciembre de 1849/Dakota del Sur-Fort Robinson, 5 de septiembre de 1877), quien moriría tras el vil asesinato, por arma blanca/bayoneta de un oficial-estadounidense.

Aunque, a priori, Toro Sentado/Sitting Bull ya había hecho campaña entre los indios de la zona, para que no aceptasen ir como exploradores o tropas auxiliares con los soldados del general Howard, y que iban a luchar contra los Nez Percés; el dinero pervirtió a los indios, por lo que el éxito fue muy exiguo.

Asimismo, también, habría planeado, Sitting Bull refugiarse en las tierras de los españoles de la Florida, porque tenía la convicción de que los españoles trataban muy bien a sus indios. Pero Florida quedaba muy lejos de Montana o de las Dakota, y Canadá estaba más cerca. Creía que la ‘Abuela blanca’, que era la Reina Victoria [Palacio de Kensington/Londres, 24 de mayo de 1819-Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña entre el 20 de junio de 1837 y Castillo de Osborne/East Cowes, 22 de enero de 1901] también los acogería.

Por esta razón los espías de la Unión no se habían atrevido a ir hasta esas tierras canadienses a asesinar al gran jefe de los Lakota Toro Sentado.

Estudiando este hecho, los Nez Percés intentarían llegar hasta el Canadá, atravesando previamente las Bitterroot Mountains. Como los indios estaban muy acostumbrados a ir de caza a las montañas de Montana, para ellos era fácil, por lo que enseguida pusieron tierra de por medio con relación a las tropas de la Unión del general Howard.

Cuando el 25 de julio de 1877, los Nez Percés descendían por las empinadas paredes del cañón próximo a la desembocadura del riachuelo llamado Lolo; los exploradores indios descubrieron a los soldados de la avanzadilla de Howard, que se encontraban ya construyendo una barrera para evitar que los indios pudiesen atravesar esa ruta.

La perplejidad y el miedo de los indios los atenazó, aunque, no obstante, enarbolaron bandera blanca, y se acercaron en son de paz y de amistad hacia el capitán Charles Rawn, que era quien mandaba a aquel destacamento de 200 soldados.

“-Pasaremos por aquí sin lucha, si así nos lo permites –dijo Joseph-, pero, en cualquier caso, pasaremos por aquí” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-385).

El capitán indicó, taxativamente, que les iba a permitir el paso, siempre que abandonasen, previamente, sus armas, y las entregasen a los soldados. Pájaro Blanco se negó rotundamente. Tras arduas negociaciones, finalizadas sin efecto positivo para los blancos, en el amanecer del 28 de julio de 1877, Espejo colocó a sus guerreros entre los árboles. A su vez, el Jefe José se situó a espaldas y a gran distancia de los soldados de la Unión.

Entonces, los soldados salieron en su persecución, pero los indios situados a retaguardia, por Joseph, repelieron fácilmente la carga; Rawn, pues, decidió ceder en la escaramuza y abandonar el campo de batalla; por lo que, los Nez Percés se pudieron dirigir, ya, a sus cazaderos meridionales del Big Hole River, situado en el territorio de Montana. En ese lugar les sería posible dar descanso a sus caballos, y poder cobrar algunos animales que les sirviesen de alimento, ya que su despensa estaba bastante mermada.

IX.-LA BATALLA DEL BIG HOLE RIVER–

Los indios pensaban, inocentemente, que si los soldados no los acosaban podían quedarse en esas tierras, y no tener que irse al Canadá. El 9 de agosto de 1877, el coronel John Gibbon “el Cojo” (Holmesburg/Pensilvania, 20 de abril de 1827-Baltimore/Maryland, 6 de febrero de 1896) colocó a sus voluntarios de infantería y a la caballería dominando el campamento de los Nez Percés, en el Big Hole River.

Gibbon indicó a sus voluntarios que no quería ningún prisionero adulto varón o mujer. Los voluntarios se pasaron la noche bebiendo cantidades ingentes de whisky, por lo que cuando comenzó el ataque, al amanecer, la mayoría de los soldados de la Unión estaban ebrios. Entonces, Kowtoliks y Águila Negra, dos adolescentes de quince años de edad, contarían su relación con el hecho bélico, cuando comenzó la refriega.

El primero de los niños refiere:

“Salí de la tienda y eché a correr con todas mis fuerzas; a los diez metros caí de bruces y seguí arrastrándome. Una anciana, Patsikonmi, salió también de la tienda e hizo lo mismo que yo. Estaba a mi izquierda cuando fue herida. Pude oír perfectamente el chasquido de la bala que penetró en su pecho. –Así describía la situación el muchacho, tiempo después-: ‘¡Corre, no te quedes aquí; yo ya estoy lista!’, me aconsejó Patsikonmi, antes de morir. Claro que corrí, ¡y de qué manera! Las balas parecían llover de todas direcciones, atravesaban los tipis y daban en tierra con las mujeres y los niños” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-386).

Mientras tanto, el otro niño salió de la tienda de sus padres, que era atravesada por las balas, corriendo hasta el río, y se tiró a un agua casi helada, a continuación, salió tiritando de frío del agua, y se encargó de conducir a los caballos de la tribu ladera arriba.

Tras la sorpresa que les produjo en los indios, el ataque inexplicable y furibundo de los soldados, y mientras Chief Joseph condujo la evacuación de los no combatientes; Pájaro Blanco preparó a los guerreros para la lucha, ya que además sabía que sus rifles y su puntería eran muy superiores a los de los soldados.

“¡Luchad! ¡Hacedles morder el polvo! –gritaba-, ¡Podemos tirar tan bien como cualquiera de ellos!” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-386).

Lobo Amarillo refirió que:

“Entonces nos mezclamos con los soldados, que, llenos de pánico, retrocedieron en dirección al río. Parecía que estuvieran borrachos; la verdad es que pensamos que muchos de ellos morirían por la borrachera” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-386).

Los artilleros no fueron capaces de instalar su cañón, ya que los indios se defendieron con gran eficacia, y pudieron matarlos de forma inmisericorde.

X.-LAS CONSECUENCIAS DE LA BATALLA-

Asimismo, el coronel Gibbon fue también atacado, y perdió su otra pierna. Para entonces, los indígenas ya habían conseguido escapar, yendo hacia el sur de la frontera y lejos, pues, del Canadá. Los Nez Percés ya pudieron matar a 30 soldados, y herido a más de 40. Pero, Gibbon, cuando comenzó el ataque, permitió que sus voluntarios borrachos de whisky asesinasen a unos 80 indios no combatientes, mayoritariamente conformados por mujeres y niños, los cuales yacían tirados por el suelo acribillados por medio de balazos, de forma inexplicable e incalificable, y con las cabezas destrozadas por los culatazos de los rifles de los militares, quienes para incrementar su vesania o furia loca les habían aplastado sus cráneos con patadas de sus botas reglamentarias claveteadas.

Lobo Amarillo manifestó que:

“-El aire se había llenado de dolor. Algunos soldados actuaron como si estuvieran locos” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-387).

En ese momento apareció Howard con su batallón de refuerzo. El Gran Jefe José recibió la información sobre la nueva evolución del combate, y manifestó, sin ambages:

“-Nos retiramos tan de prisa como nos fue posible. Después de seis días de huida, el general Howard se acercó, con peligro, hacia nosotros y nos revolvimos en un fugaz ataque, tras el cual habíamos capturado la casi totalidad de sus caballos y sus mulas” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-387).

Esas caballerías citadas por Chief Joseph eran las mulas de carga que portaban las provisiones y la munición de los soldados del general Howard. El 22 de agosto de 1877, los indios se dirigieron, pues, al Targhee Pass y penetraron, buscando refugio, en el Yellowstone Park; el cual ya era, en este momento histórico, uno de los parques nacionales de los EE. UU.; y, curiosamente, uno de los turistas que en ese día lo visitaba, era el general de la Unión, William Tecumseh Sherman (Lancaster/Ohio, 8 de febrero de 1820-New York/Nueva York, 14 de febrero de 1891).

El mencionado general Sherman sería el creador, en la Guerra Civil entre los estados norteamericanos, de la política de tierra quemada o de guerra total contra los confederados, ya que según este personaje la mejor forma bélica de acabar con la Confederación era arrasar con sus avituallamientos hasta matarlos de hambre.

En este momento histórico era el inspector enviado por el presidente Grant, para que averiguase como era posible que unos 300 Nez Percés, cargados con mujeres, ancianos, niños y provisiones, estuviesen capacitados para tener en jaque al ejército del general Howard.

Entonces, el general Sherman contempló estupefacto a los indios cruzando por el Yellowstone, por lo que ordenó a todos los comandantes de los fuertes próximos que creasen un cerco en torno a estos. Para agravar más, si cabe, la cuestión el recompuesto Regimiento del 7º de Caballería fue requerido para que lavase su honor perdido en la batalla de Little Bighorn (25/26 de junio de 1876), donde fue totalmente derrotado por una coalición conformada por las tribus de los indios lakota, cheyenes y arapahoes, y mandada por el jefe de los lakota-oglala Caballo Loco. En dicha batalla moriría el comandante del mencionado regimiento, coronel ‘Cabellos Largos’ Custer. Aquí, contra los Nariz Horadada, podría, por lo tanto, lavar su desdichada derrota anterior.

-EL GENERAL O.O. “MANCO” HOWARD-

XI.-EL GENERAL NELSON A. MILES-

A primeros del mes de septiembre del año 1877, los explorados indios avistaron al 7º de caballería, y tuvieron una primera confrontación con ese regimiento en Canyon Creek, lo que motivó que los indios se dirigieran, ahora sí, hacia el Canadá.

Será, entonces, cuando el sanguinario general Nelson Appleton Miles (Westminster/Massachusets, 4 de agosto de 1839-Washington, D. C., 15 de mayo de 1925, por un Infarto Agudo de Miocardio), denominado por los indígenas como ‘Chaqueta de Oso’, llegaría desde Fort Keogh para intentar cortarles la retirada.

El 23 de septiembre del presente año que nos ocupa, los indios vadearon el río Missouri por Cow Island Landing, ya que no deseaban tener nuevos enfrentamientos con los soldados, ahora, del general Miles. El 29 de septiembre cazaron algunos bisontes, lo que les permitió recuperar fuerzas y acampar en las montañas Bear Raw.

Lobo Amarillo referiría que la distancia de más de dos soles a la que se encontraban de las tropas del general Manco Howard era más que suficiente como para poder llegar a las tierras canadienses. Entonces, los indios se dieron cuenta, el 30 de septiembre, de que los enemigos se habían preparado para un ataque inminente, y se les echaban encima sin remisión.

La caballería de Chaqueta de Oso Miles ya cargaba, acompañada por 30 exploradores renegados de las tribus lakota y cheyenne, los cuales habían sido comprados por las autoridades militares del Fuerte Robinson. Este grupo de indios ya se había comprometido contra sus hermanos de raza, al haber participado en el vil asesinato del jefe oglala Caballo Loco.

Entonces, las fuerzas de Pájaro Blanco abrieron fuego contra los seiscientos caballeros lanzados al galope, 24 soldados cayeron muertos, y 42 fueron heridos de consideración. El Jefe José “el Joven” manifestaría que:

“Luchábamos casi cuerpo a cuerpo, no nos separarían más de quince metros de los soldados, quienes, al retirarse, abandonaron sus bajas en el campo. Nos hicimos así con sus armas y su munición. El primer día, sin embargo, perdimos a dieciocho hombres y a tres mujeres” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-389).

Pero, desgraciadamente, las bajas de los indios fueron de mucha enjundia, entre otros caerían el joven hermano del Chief Joseph, Ollokot, y el profeta Toohoolhoozote que había sido liberado recientemente. Como los indígenas se dieron cuenta de que estaban rodeados, comenzaron a cavar trincheras, ya que se maliciaban, no sin razón, de que serían atacados al alba.

No obstante, el general N. A. Miles envió un emisario con bandera blanca para exigir la rendición incondicional del Gran Jefe José “el Joven”, a cambio de salvar su vida y la de toda su tribu. El indio tenía la obligación de consultar al Consejo de Ancianos, y no podía decidir por sí solo. Joseph, entonces, había contemplado que empezaba a nevar, y estaba convencido de que la ventisca les permitiría escapar sin ser vistos.

Como el silencio en el campamento de los Nez Percés era absoluto, los exploradores lakota de Chaqueta de Oso Miles se acercaron al lugar donde estaban los Nariz Horadada. Joseph referirá, a posteriori, que:

«Dijeron que creían que el general había hablado sinceramente y que, en realidad, deseaba la paz. Animado por estas palabras, acudí a la tienda del jefe militar» (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Páginas-389-390).

Durante 48 horas, el jefe fue retenido prisionero, ya que el general Miles consideraba el hecho como una grave violación de la tregua. A la par, el belicoso militar estadounidense ya había atacado con su artillería a los indios, pero estos, de forma valentísima, no retrocedieron ni un palmo, inclusive el jefe no accedió a la rendición, a pesar de las amenazas recibidas incluidas.

Los indios consiguieron, a las 72 horas, intercambiar a un oficial yanqui prisionero por su jefe. Pero, la llegada de los refuerzos del general Howard agravó más la cuestión, por lo que Joseph acudió, sin remedio, a un denominado como Consejo de Paz, donde aceptó el signar la capitulación en las condiciones expresadas por los blancos.

“Si te rindes y entregas tus armas, te concederé la vida, a ti y a los tuyos, y seréis llevados a vuestra reserva” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-390).

-EL GOBERNASDOR DEL TERRITORIO DE WASHINGTON, ISAAC STEVENS-

XII.-LA RENDICIÓN DEFINITIVA DE LOS NEZ PERCÉS–

Los Nez Percés Espejo y Pájaro Blanco querían, a pesar de todo, seguir luchando, para evitar la humillación a que eran sometidos. Al atardecer, sin previo aviso, y rompiendo la tregua, un tirador del ejército mató a Espejo al conseguir herirle en la sien izquierda. Era ya el cuarto día del asedio. El quinto día, el propio Joseph acudió a la presencia del general Chaqueta de Oso Miles y le entregó su arma.

El genial discurso de rendición del Gran Jefe José sería recogido por el teniente Charles Erskine Scott Wood (Erie/Pennsylvania, 20 de febrero de 1852-Los Gatos/California, 22 de enero de 1944), y transcrito por los historiadores n-veces. Este teniente Scott Wood abandonaría la milicia, estudiaría la carrera de abogado, transformándose en un acérrimo defensor de los indígenas norteamericanos, y de la justicia social para los más desfavorecidos.

“Dile al general Howard que conozco su corazón. Sus palabras han calado hondo en el mío. Estoy cansado de luchar. Nuestros jefes han muerto. Espejo ha caído. Toohoolhoolzote, también. Nuestros ancianos han muerto. Son ahora los jóvenes los que deciden. El que mandaba sobre ellos (Ollokot) está muerto. Hace mucho frío y carecemos de mantas. Nuestros pequeños se mueren de frío. Mi gente, algunos, han huido a las colinas, sin mantas, sin comida; nadie sabe dónde se encuentran; quizá, muriendo aquí y allá de frío. Quiero que se me dé tiempo para ir en busca de mis hijos y ver cuántos puedo salvar aún. Es posible que los encuentre entre los muertos. ¡Oídme jefes! Estoy cansado, mi corazón está enfermo y lleno de dolor. De aquí en adelante, jamás volveré a luchar” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-391).

XIII.-LOS NEZ PERCÉS EN EL CANADÁ-

No obstante, al anochecer de ese aciago día, Pájaro Blanco acompañado por un pequeño grupo de guerreros, que no estaban para nada de acuerdo con la rendición, consiguieron llegar hasta la frontera canadiense, la que pudieron atravesar en 48 horas, a pesar de lo desabrido del tiempo atmosférico.

Al tercer día de caminar por las tierras del Canadá, se les acercaron otros indios a caballo. Uno de ellos les interrogó por señas:

“-¿Quiénes sois? – Nez Percés, –fue la respuesta-. ¿Y vosotros? –Sioux” (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-391).

Al día siguiente fueron acogidos con toda cordialidad en el campamento de Toro Sentado/Tatanka Iyotanka/Thathanka Iyothanka/Sitting Bull (Grand River/Dakota del Sur, ca. 1831-Grand River/Dakota del Sur, 15 de diciembre de 1890. Sería asesinado por el teniente-sioux Bull Head y el agente Red Tomahawk).

El Gran Jefe de los Lakota-Hunkpapas se casaría con cinco mujeres: Light Hair; Four-Robes-Woman; Snow-on-Her; Seen-by-her-Nation, y Scarlet Woman.

Su plegaria al dios supremo de los siux, en Little-Big-Horn, sería patognomónica:

«Wakan Tanka, dadme tu ayuda y traed ante mí abundante cacería. Juntad las bestias, para que mi gente pueda comer este invierno hasta el hartazgo. Dejad que los hombres que andan en el buen camino sean invencibles, para que así las tribus sean fuertes e imbatibles. Dadles un corazón bondadoso, para que los siux puedan fortalecer sus lazos de amistad y ser felices. Si lo haces por mí, haré la Danza del Sol por dos días y dos noches, y te ofrendaré un búfalo».

Definición sobre Toro Sentado realizada por el oficial de la Policía Montada del Canadá, James Walsh:

“No era el criminal que algunos informes describían. No era un hombre cruel. Era afable. No era deshonesto. Era honrado. Amaba a su gente y extendía su mano a cualquiera que correspondiese a su amistad”.

XIV.-LOS NEZ PERCÉS EN EL HINTERLAND DE FORT LEAVENWORTH-

El resto de la tribu, con su jefe Joseph al frente fueron enviados, en un tren de ganado, al territorio pantanoso en las cercanías de Fort Leavenworth, en el futuro estado de Kansas, en calidad de enemigos de guerra. De nuevo el ejército estadounidense incumplía un acuerdo de paz, ya que el acuerdo previo era el de llevarlos a la reserva de Lapwai.

En los primeros meses más de un centenar de la tribu murieron de hambre, de frío o de enfermedades epidémicas e infecciosas como la malaria/paludismo (Enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual se transmite por la picadura de un mosquito/Anófeles infectado).

Los restantes indios serían conducidos, contra su voluntad, hacia una llanura esteril casi desértica en el Indian Territory. No obstante, algunos caballeros cristianos protestantes los visitaban con cierta frecuencia, prometiéndoles, con más deseos que certidumbres, que iban a recurrir a diversas organizaciones caritativas, pero todo ello quedaría en agua de borrajas.

-JEFE LAKOTA/SIUX OGLALA CABALLO LOCO-

XV.-EL FINAL DE TODO-

No obstante, en algún momento de este final de su trayectoria, Joseph pudo ir a Washington, y se pudo reunir con diversos gerifaltes del gobierno estadounidense.

«-Todos dicen que son mis amigos –se quejaba– y que se me hará justicia, pero mientras sus palabras son rectas, sus actos no, y yo no comprendo por qué no se hace nada por mi pueblo… El general Miles prometió que podríamos regresar a nuestro propio territorio. Yo lo creí; de lo contrario, nunca me habría rendido. A continuación, apeló apasionadamente a la justicia de quienes le escuchaban: –He oído palabras y más palabras, tan sólo, pero no se ha hecho nada. Las buenas palabras no duran si no se convierten en hechos. Las palabras no pagan la muerte de mi pueblo ni la pérdida de mi país, invadido ahora por el hombre blanco… Las buenas palabras no devolverán la salud a mi pueblo ni evitarán que muera. No le darán tampoco un hogar, donde pueda vivir en paz y cuidar de sí mismo. Estoy harto de charlas que no llegan jamás a nada tangible. Mi corazón se llena de angustia y de asco cuando recuerda las innumerables palabras que se han dicho y las promesas que han sido rotas… Igual cabría esperar que los ríos discurrieran hacia la montaña, que es el contento del hombre nacido libre y que se ve de pronto recluido y desposeído de su libertad para viajar donde quiera… Repetidamente he preguntado a algunos de los jefes blancos de dónde proviene su autoridad para decir al indio que debe permanecer en un lugar determinado, mientras ve con sus propios ojos cómo los hombres blancos se desplazan con libertad adonde más les place. Nadie me ha dado una respuesta. ¡Dejadme ser un hombre libre! Libre para viajar, libre para detenerme, libre para trabajar y comerciar donde convenga, libre de elegir mis propios maestros y de seguir la religión de mis padres, libre de pensar, hablar y actuar por mí mismo…, y yo obedeceré todas las leyes o me someteré a castigo» (“Enterrad mi corazón en Wounded Knee”, Dee Brown. Círculo de Lectores, 1990. Página-392).

Aunque, desgraciadamente, nadie escuchó la disertación del Gran Jefe Joseph “el Joven”, quien fue enviado al destierro del Indian Territory hasta el año 1885. En ese triste momento de la historia de los Nez Percés , ya solo quedaban 287 prisioneros de esa tribu; la mayor parte todavía demasiado jóvenes como para poder recordar el pasado de su vida en libertad, y demasiado hundidos en la miseria psicológica, a la que les había conducido la vesania de los hombres blancos. Por consiguiente, esta tribu ya no era enemiga para los poderosos blancos estadounidenses.

Únicamente a un pequeño grupo se les permitió volver a la reserva de Lapwai, pero en ninguna circunstancia al jefe Joseph y a unos 150 de sus seguidores más vinculados a él; ya que estos eran muy peligrosos, estaban muy concienciados de la injusticia hecha con ellos, y con influencias tribales todavía; por lo tanto, todos ellos fueron llevados a la reserva Colville del Estado de Washington, en el pueblo de Nespelem, donde morirían en el más vergonzante, inexplicable e inmerecido de los exilios.

El jefe Joseph moriría el 21 de septiembre de 1904, y el médico de la reserva diagnosticaría la causa de su muerte por presentar ‘un corazón roto’; patología a la que en la actualidad se define como IAM o Infarto Agudo de Miocardio. El sufrimiento habría agotado su corazón.

En cierta ocasión, Joseph diría, sin ambages que: ‘Trata a todo hombre por igual. Yo creo que muchos problemas se ahorrarían si abrimos nuestros corazones más’.

-JEFE LAKOTA/SIUX OGLALA NUBE ROJA-

