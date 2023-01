El Distrito Sanitario Poniente de Almería lanza la campaña ‘Si no necesitas tu cita, anúlala’

En 2022, se perdieron 237.000 citas en los centros de salud y consultorios médicos de la comarca por personas que no acudieron

El Distrito Sanitario Poniente de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha iniciado una campaña de concienciación en los centros de salud y consultorios médicos de la comarca para intentar reducir el volumen de citas médicas que se pierden diariamente por la falta de asistencia de los titulares de las tarjetas sanitarias a la consulta asignada. Según los datos recopilados por los servicios informáticos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en 2022 se contabilizaron 237.118 citas perdidas en dicho distrito.

La no asistencia se ha registrado en los centros sanitarios del distrito, sin excepción, que comprende las localidades de Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Berja, La Mojonera y determinados municipios de la Alpujarra de Almería como Laujar de Andarax, Fondón y Alcolea. La directora gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería, Enriqueta Quesada, ha indicado que el objetivo de la campaña ‘Si no necesitas tu cita, anúlala’ es sensibilizar a la población de la importancia de optimizar al máximo los recursos existentes en el Sistema Sanitario Público Andaluz. “Solamente en nuestro distrito, se perdieron más de 237.000 citas durante el año 2022 porque los usuarios no acudieron o no pudieron acudir tras solicitarlas y no las anularon. Son más de 237.000 citas que podrían haber sido ocupadas por personas que necesitan una atención asistencial en el menor tiempo posible de su médico de familia, pediatra, enfermero, trabajador social o unidad. Son citas perdidas que no se pueden ya recuperar”, ha declarado.

El Servicio Andaluz de Salud ofrece a las personas que utilizan sus servicios la posibilidad de consultar, anular o cambiar las citas que tienen asignadas. En esta línea, la gerente ha subrayado la importancia de anular la cita solicitada para que otras personas puedan aprovecharla. Existen varias opciones para anular las citas asignadas a través de la aplicación Salud Responde, mediante el teléfono 955 54 50 69, en la página web ClicSalud+ o directamente en el centro de salud. Enriqueta Quesada ha hecho un llamamiento a la colaboración para que, en este 2023, se reduzca considerablemente el número de personas que no acuden a su cita y, en consecuencia, las cifras de citas perdidas. La campaña ‘Si no necesitas tu cita, anúlala’ incluye cartelería en los centros de salud y consultorios médicos de la comarca y difusión en las redes sociales del Distrito Sanitario Poniente de Almería.