El delegado de Salud anima a los almerienses a autoexaminarse la piel y chequearse regularmente con el apoyo de los dermatólogos

Salud y Consumo desarrolla una campaña para concienciar ante el cáncer de piel con la AECC

El delegado anima a los almerienses a autoexaminarse la piel y chequearse regularmente con el apoyo de los dermatólogos que participan en esta jornada que se desarrolla en el municipio de Adra

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha presentado, junto a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Almería, Magdalena Cantero, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, la ‘Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel’ en el municipio abderitano, con el objetivo de sensibilizar a la población del riesgo de la exposición solar e impulsar conductas responsables de fotoprotección y detección precoz del cáncer de piel.

Belmonte ha destacado que “el cáncer de piel se cura en un 100% de los casos si se detecta a tiempo”, por esto, ha subrayado, “sería bueno que todas las personas aprendieran la técnica del autoexamen de piel, se chequearan regularmente y aprendieran a identificar los signos de alarma de cáncer de piel, que es nuestro objetivo con campañas como esta”.

Por su parte, Magdalena Cantero, ha afirmado que “hoy nos acercamos a la playa para intentar salvar vidas, y lo hacemos de dos maneras: por un lado con la prevención, pues los voluntarios de la Asociación van a repartir más de 300 muestras de protectores solares, y daremos las pautas de cómo actuar en las playas de manera responsable, y, en segundo lugar, haremos detección precoz que es la clave para salvar las vidas, con la revisión que realizarán dermatólogos del Servicio Andaluz de Salud, que se han desplazado hasta el stand de Adra”.

Manuel Cortés ha agradecido a la Asociación Española contra el Cáncer y a la consejería de Salud que hayan “elegido nuestra ciudad como lugar de inicio a nivel provincial de esta importantísima campaña”. “La salud es y debe ser siempre un asunto prioritario en nuestra gestión como Ayuntamiento, por ello seguimos trabajando y apoyando todas las campañas cuyo fin principal es concienciar y sensibilizar a la población en la necesidad imperiosa de velar por nuestra salud, teniendo especial cuidado en nuestra piel, sobre todo en esta época estival”, ha subrayado. Asimismo, ha puesto la tilde en la prevención, pues “sin duda salva vidas”.

En Almería se diagnosticaron 3.785 casos de cáncer en el año 2022, de los que 257 eran relacionados con la piel y otros 80 del melanoma de piel, lo que supone alrededor de un 9% del total. En Andalucía se estima que se detectan alrededor de 13.000 casos anuales de los que alrededor de 700 serían melanomas. Los más frecuentes, sin embargo, son los no melanomas: el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoso, menos agresivos que los anteriores. En España, donde el cáncer de piel se ha triplicado en las últimas décadas, se diagnostican cada año 5.000 nuevos casos de melanoma, aproximadamente uno de cada cinco es mortal. Además, se registran anualmente más de 70.000 casos adicionales de carcinomas basocelular y carcinoma espinocelular.

La campaña, basada en el protocolo de actuación diseñado por Soludable, arranca este martes con una jornada sincronizada en las ocho capitales de provincia andaluzas, en horario de 10 a 14 horas. Un equipo de profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, integrado por médicos especialistas en Dermatología y enfermeras o técnicos auxiliares, junto al voluntariado de la AECC realizarán chequeos cutáneos y consejo sanitario personalizado en las carpas instaladas en cada ciudad.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que “nuestra principal actividad hoy es concienciar a los ciudadanos de la importancia de la detección precoz del cáncer de piel. En esta jornada vamos a revisar esas pequeñas manchas y lunares que cambian de forma o color, para que podamos ver si evoluciona a un estadío maligno o evoluciona de una forma distinta en la cual se tiene que hacer un seguimiento”. Belmonte ha incidido en la prevención y el seguimiento y en la importancia de utilizar foto protectores solares desde las primeras horas de la mañana y no tomar el sol en las horas centrales del día”.

La regla del ABCDE

Los dermatólogos y enfermeras que participan en la jornada informativa de este 25 de julio explicarán a todos los que se acerquen a las carpas la regla del ABCDE, que puede ser de gran utilidad para detectar precozmente el melanoma, el cáncer de piel más peligroso: A de asimetría (una mitad del lunar no es igual a la otra); B de bordes irregulares (los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos); C de color (la pigmentación no es uniforme y se observan cambios de color de una zona a otra del lunar); D de diámetro (el lunas cambia de tamaño y mide más de 6 milímetros) y E de evolución (el tamaño, la forma o el color del lunar cambian con el tiempo).

Aunque la campaña va dirigida a la población general, presta especial atención a las personas más vulnerables al daño solar y al desarrollo de cáncer de piel, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas ancianas, personas con piel clara, con lunares y pecas, con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, con enfermedades genéticas como albinismo o xerodermapigmentoso, con enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso o trasplantadas en tratamiento inmunosupresor.

Durante la jornada, los voluntarios de AECC repartirán muestras gratuitas de fotoprotectores y folletos educativos, que incluyen el ‘Decálogo de fotoprotección’, diez claves para una exposición solar Soludable:

Evita el uso de cabinas de bronceado artificial. La exposición a la radiación UVA acelera el envejecimiento de la piel y aumenta el riesgo de melanoma. Evita tomar el sol en las horas de máxima irradiación. Entre las 12.00 y las 16.00 horas, permanece a la sombra y emplea medidas adecuadas de protección solar. Cúbrete con sombrilla, sombrero, gafas de sol y ropa de manga y pantalón largos. Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con filtros UVA y UVB. Aplícala 30 minutos antes de la exposición y renuévala cada 2 horas y después del baño. Bebe abundante agua y zumos de frutas. Una alimentación adecuada te ayudará a compensar el estrés oxidativo provocado por las radiaciones ultravioleta. Conoce tu fototipo cutáneo (hay seis fototipos del I al VI). Si tienes un fototipo I o II deberás poner especial atención a tu protección. Los niños menores de 3 años no deben exponerse directamente al sol, protégelos con ropa, gorra, gafas y cremas de muy alta protección (30+). Protégete no sólo cuando vayas a la playa, sino cuando realices cualquier tipo de actividad al aire libre (trabajos, paseos, deportes, ocio, etc.). Consulta el índice ultravioleta y protégete cuando éste sea igual o superior a 3. No bajes la guardia en días nubosos. Algunas circunstancias (altitud, viento, arena o nieve) aumentan el riesgo de daño solar. Examina regularmente tu piel. Si adviertes cambios de color, tamaño, forma o algún síntoma (picor, sangrado o cambio de tamaño) en un lunar, consulta a tu médico.

Desarrollo de la campaña

Los interesados han aprovechado la ocasión para hacerse una revisión de lunares gratuita con dermatoscopio realizada por los especialistas, que han registrado su historial de exposición solar y fotoprotección y, en su caso, las lesiones sospechosas en la piel. Las personas que presentaron alguna recibieron un informe médico para ser atendidas posteriormente.

Tras el chequeo cutáneo, todos los participantes recibieron unos consejos personalizados en función de su fototipo y de los tipos de actividad al aire libre que realizan por parte del personal de enfermería. Estos dos factores son imprescindibles para adecuar la protección solar a su estilo de vida. Para promover la puesta en práctica, gracias a los laboratorios patrocinadores de Soludable (La Roche-Posay, Cantabria Labs, Avène y Eucerín), todos han recibido muestras de cremas.

Para terminar la ruta, los voluntarios de la AECC han invitado a los participantes a rellenar una encuesta de satisfacción donde han compartido su agrado por este tipo de iniciativas que se deben repetir para concienciar sobre la importancia de la fotoprotección y prevención de cáncer de piel mientras aprovechamos los beneficios del sol.