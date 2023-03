El Consorci de la Zona Franca presenta les 18 primeres startups que formaran part del Logistics 4.0 Incubator

El Logistics 4.0 Incubator és el primer aparador i laboratori d’idees a Espanya per al desenvolupament i integració de la Indústria 4.0 en l’àmbit de la cadena de valor del sector logístic.

Blanca Sorigué, directora del CZFB, ha afirmat que “amb aquest tipus d’iniciatives, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona es consolida com a un dels principals motors de la nova economia digital europea”.

Les empreses incubades disposaran d’un pressupost d’entre 10.000 i 30.000 €, equipaments de darrera generació, assessorament, mentories i formació i els millors experts tècnics per dur a terme els seus projectes d’innovació.

En el marc del saló 4 YearsFromNow(4YFN) que se celebra a Barcelona, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat les 18 primeres startups que formaran part del Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora d’Espanya dedicada a la Logística 4.0. És un projecte liderat pel CZFB amb el suport de la FundaciónIncyde i els Fons Feder.

Amb aquest programa d’incubació es volen impulsar les iniciatives més innovadores i interessants en l’aplicació de noves tecnologies de la Indústria 4.0, com la fabricació additiva, la robòtica i automatització, l’Internet de les Coses (IoT), el Big Data, la fotònica, ERP i Intel·ligència Artificial, en la cadena de valor del sector logístic.

Les 18 startupsseleccionades disposaran d’un pressupost d’entre 10.000 € i 30.000 € i d’un espai únic, a la seu central del CZFB, amb equipaments de darrera generació (impressió 3D, robòtica i intralogística per a factories, disseny de sensors, hardware per al control de paràmetres, seguretat criptogràfica, Digital Twin, etc.) per dur a terme el seu projecte d’innovació i implementació tecnològica. L’objectiu de la plataforma és acollir les 25 startups més atractives i amb més potencial del sector logístic, en el decurs de l’any.

Les empreses incubades també comptaran amb serveis de mentoria, assessorament i formació (en aspectes com la definició d’estratègies d’IP col·laboratiu, models de negoci, valoració de les tecnologies més adients per implementar el projecte, finançament, entre altres) i estaran acompanyades, en tot moment, pels millors experts tècnics per convertir la seva idea en una realitat viable.

Llistat de les 18 primeres empreses incubades

Fabricació additiva

AldoraTech (Sabadell): serveis de transport aeris amb drons d’última milla. Volen implementar la fabricació additiva (impressió 3D) en el seu projecte per a redissenys, benchmark de materials, certificació de components o pels estudis mecànics i topològics, entre altres.

SmartPoint (Barcelona): fabricació d’armariets intel·ligents per a punts de recollida. La idea és utilitzar la impressió 3D per a fer les primeres sèries de prototips dels motlles d’injecció. En una segona fase del projecte, volen robotitzar els lliuraments i fer ús de la sensòrica per millorar el procés.

ERP, Intel·ligència Artificial i Internet de les Coses

Ecodeliver (Viladecans): paqueteria compartida, s’aprofita la ruta d’un individu amb espai lliure en el seu vehicle per al transport de mercaderies. El repte és, a través de la Intel·ligència Artificial, desenvolupar un sistema que permeti fer una estimació de la quantitat de persones que poden fer una ruta per valorar la capacitat d’enviament de la plataforma.

Enkitek (Sant Sebastià): automatització de processos de cultiu en jardins verticals. Per a una major optimització del procés, la idea és integrar la robotització per manipular les plantes, la fabricació additiva per imprimir els grippers (les pinces de subjecció) i a través d’Intel·ligència Artificial i DeepLearning fer el seguiment de les plantes i identificar possibles malalties, tractaments i/o fer seguiment del seu creixement.

Nabla Visión (Gavá): solucions a mida de percepció 3D en temps real per millorar el rendiment dels algoritmes de visió artificial (integra sensors amb càmeres i dispositius 3D Lidar). L’objectiu és implementar un sistema de visió intel·ligent que permeti el processament de les imatges i la seva interpretació per facilitar la presa de decisions al magatzem en temps real.

IllumoRobotics (Toulouse, França): software per a robots encarregats de fer el picking (preparació de les comandes) als magatzems logístics. Necessiten millorar el seu software a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial per detectar objectes desconeguts, optimitzar la velocitat de trasllat dels productes i reaccionar davant canvis imprevistos.

Estoko (Valladolid): interconnecten empreses que necessiten espais flexibles d’emmagatzematge o de distribució d’última milla amb altres que disposen d’un excés de capacitat d’emmagatzematge sense utilitzar. La idea és optimitzar l’obertura de magatzems, noves ubicacions i aprofitar nous espais ja existents, millorant el control i planificació d’estocs a través de la Intel·ligència Artificial.

Bikelogic (Sant Cugat): cooperativa de ciclologística d’última milla. Volen desenvolupar un software amb Intel·ligència Artificial que agrupi les expedicions dels diferents operadors logístics i optimitzi les rutes combinades d’acord amb certs condicionants específics.

Bleecker (Murcia): sistema per identificar i fer seguiment de les mercaderies a través de la visió artificial i de la Intel·ligència Artificial. Necessiten un hardware a mida i desenvolupar la seva pròpia càmera, per llegir els codis del sistema i que executi algoritmes de decodificació.

Transmart (Almeria): plataforma de digitalització dels processos del transport dins la cadena logística. Els cal ampliar les seves capacitats en Intel·ligència Artificial per potenciar la seva plataforma i augmentar les aptituds de predicció.

Innporting (Celdrà): plataforma tecnològica (Marketplace i SaaS) que connecta les empreses exportadores i importadores amb les de transport per optimitzar tota l’operativa. Requereixen incrementar la seva infraestructura de servidors i millorar les seves funcionalitats potenciant el Machine Learning i la Intel·ligència Artificial.

Usyncro (Madrid): tecnologia blockchain per realitzar d’una manera eficient i segura transaccions comercials a escala internacional. L’objectiu és desenvolupar un sistema a través de la Intel·ligència Artificial que permeti la lectura de documentació i optimització de processos, evitant errors i correus electrònics.

Gandolapp (Barcelona): acompanyant virtual dirigida als conductors de camions que optimitza l’experiència laboral a cabina. Volen incorporar la Intel·ligència Artificial per millorar la seva experiència i afegir una major predictibilitat i traçabilitat en el procés i per computar possibles parades i hores d’arribada.

Big Data

LastMile (Madrid): Optimització de càrregues i rutes. Els cal desenvolupar un data space i connectar-lo amb l’ecosistema europeu comú, nodrir-lo d’informació i crear un repositori obert.

Mouters (Barcelona): solucions de mobilitat sostenible per a empreses a través de la venda i renting de vehicles especialitzats en el repartiment i l’última milla i d’un software de traçabilitat de vehicles. Necessiten, a través de la Intel·ligència Artificial i el Big Data, desenvolupar un sistema informàtic que permeti analitzar un gran volum de dades i optimitzar la presa de decisions.

Networking, mentories, suport i formación

Tuklo (Madrid): plataforma que ofereix solucions logístiques i integracions (gestions d’inventari, OMS, WMS, ERP, ecommerce …) a partir d’un sistema API (ApplicationProgramming Interface). El repte és afegir a la seva plataforma una part de control i gestió de magatzems i els cal suport per investigar quines solucions hi ha al mercat, a més de propostes de millora per al seu SaaS actual.

Jotavirtual (Barcelona): realitat augmentada per millorar la navegació dins de grans magatzems i grans superfícies. El seu objectiu és aprofitar els serveis de mentoria i assessorament financer que els ofereix la incubadora, així com les possibilitats de fer xarxa.