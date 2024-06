El Colegio de Enfermería rechaza la reciente agresión a un enfermero en Garrucha

Un compañero fue agredido física y verbalmente mientras ejercía su profesión

La institución se solidariza con este compañero ante el maltrato físico y verbal al que se vio sometido la semana pasada mientras ejercía su profesión en el Centro de Salud de Garrucha. Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, lamenta los hechos acaecidos y condena todo tipo de violencia contra el personal sanitario y no sanitario de centros de Atención Primaria y hospitalaria.

“Es intolerable y denigrante que haya profesionales que sufran vejaciones y violencia física en el ejercicio de su profesión. No es comprensible que enfermeras y enfermeros, que cada día acuden con la intención de dar la mejor atención y cuidados de calidad a los pacientes y a toda la sociedad, además, con una sobrecarga de trabajo, con servicios saturados y con condiciones que todos sabemos”, ha señalado la presidenta, quien también ha querido reivindicar soluciones cuanto antes a esta problemática: “exigimos medidas para que cesen los ataques a enfermeras y enfermeros, que, por desgracia comienzan a ser cada vez más noticias no solo en Almería, si no en el resto de Andalucía y de España. Hay que terminar con esto cuanto antes y con medidas contundentes por parte de las administraciones”, ha concluido.

Asimismo, desde el Colegio de Enfermería de Almería se recuerda que todos los colegiados disponen de forma gratuita del servicio de Asesoría Jurídica, desde el que los profesionales podrán solicitar el asesoramiento que necesiten.