El candidato más joven al parlamento europeo es un estudiante anticapitalista de la Generación Urquinaona

Pablo Castilla tenía 19 años cuando se conoció la sentencia del procés en octubre de 2019. En ese momento, como muchos de su generación, salió a las calles para protestar durante contra lo que le parecía “un ataque sin precedentes a las libertades democráticas y el derecho a decidir”. Se los conoció como la generación Urquinaona, en referencia a la resistencia de centenares de jóvenes en la famosa plaza de Barcelona el 19 de octubre. Ahora tiene 24 y encabeza la lista de la CRT como candidato al Parlamento Europeo. Es el cabeza de lista más joven entre las 33 listas que se presentan a estas elecciones. Desde su perfil de TikTok, X e Instagram, crea contenido “anticapitalista y socialista”. Explica que “estaba harto de escuchar que la juventud se ha vuelto individualista y de derecha. Yo creo que la rebeldía viene por izquierda y somos muchos los que nos movilizamos para cambiar las cosas de raíz.” Pocos días antes de comenzar la campaña hacia las europeas, Pablo Castilla estuvo acampando en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona en solidaridad con Palestina junto a cientos de jóvenes. “Nos movilizamos para decir que no queremos ser testigos mudos de un genocidio. Y también para denunciar la complicidad de las universidades y del gobierno, que sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel”, señala Castilla. Dos años más tarde, Castilla fue parte de las manifestaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. En distintas intervenciones televisivas denunció la criminalización de las protestas y señaló que éstas eran “por Hasel, y no solo por Hasel. Ha estallado una rabia acumulada ante una perspectiva de precariedad que nos condena a nuestra generación a un futuro que es un precipicio construido por otros”. Ha cursado el grado en Filosofía, Políticas y Economía y actualmente hace un máster en Ciencias Políticas. Fue también impulsor y portavoz del referéndum contra la monarquía en la UPF y la UB. “La llamada generación Urquinaona, salimos a cuestionar tanto la represión del Régimen del 78 como el rol jugado por los partidos procesistas, que terminaron apostando a restablecer el orden, y Podemos, que mientras nos manifestábamos en octubre de 2019, nos decían que había que acatar la sentencia.” “Estamos hartos de un sistema que lo único que nos ofrece es crisis, guerras y precariedad. Y tampoco confiamos en los que nos dicen que apoyemos al ‘mal menor’ para frenar a la derecha. Porque fueron ellos los que le abrieron la puerta, tomando su agenda racista y represiva”. En la lista de la CRT el 60% de los candidatos tiene menos de 27 años. Una nueva generación que piensa que “para no aceptar un futuro distópico, la salida es anticapitalista y socialista”