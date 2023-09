El Ayuntamiento inicia un proyecto piloto para fomentar el desplazamiento en bicicleta y a pie a cinco centros de enseñanza

El concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio J. Casimiro, afirma que “se hará de septiembre a diciembre y queremos luego exportarlo a todos los colegios de Almería”

“Para transformar una sociedad, debemos comenzar a actuar desde sus raíces, la educación, y ha llegado el momento de dar pasos en la transformación de la realidad social”. Con estas palabras Antonio Jesús Casimiro, concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, ha presentado el proyecto piloto ‘En bici y caminado al cole’, que el Ayuntamiento de Almería desarrollará con la colaboración de cinco colegios (IES Nicolás Salmerón, y los centros educativos Mar Mediterráneo, Rafael Alberti, Lope de Vega y San Fernando), y un objetivo claro: “los estudiantes se desplacen de forma activa a los centros de enseñanza y evitar las colas de coches en la puerta de los colegios”. El proyecto está enmarcado en la estrategia de desarrollo sostenible e integrado (EDUSI), financiado en un 80% por los fondos europeos FEDER, y coordinado por la empresa ‘Viciplus SL’, cuyos representantes, Francisco Villaescusa y Ángel Pisa, han asistido a la rueda de prensa

Este proyecto piloto, que se desarrollará en el primer trimestre del curso ( es decir, hasta final de 2023), pondrá las herramientas para que ese desplazamiento activo al colegio se haga realidad, incidiendo en tres aspectos: “Seguridad de los estudiantes, los padres deben ver que el trayecto es seguro y debemos eleminar algunos puntos negros; la sostenibilidad en lo social, en lo económico y en lo ambiental, reduciendo la presencia de vehículos de motor; y conectividad de la ciudad, que claramente mejorará”.

La iniciativa, a la que se ha implicado a la dirección y profesores de los colegios, así como a las asociaciones de madres y padres (en la rueda de prensa hubo representantes de los cinco centros), incluye un análisis inicial de cada centro de enseñanza, un programa de intervención con unidades didácticas para trabajar en clase con el fin de que los alumnos tengan una metodología para los desplazamientos, se fomentará un uso compatible del patinete y bicicleta para que cada vez más niños y adolescentes se decanten por la bicicleta, se enseñarán conocimientos básicos sobre mecánica de la bicicleta, habrá clases de educación vial, y una evaluación final. Esta experiencia se quiere seguidamente trasladar a los demás centros de enseñanza de la ciudad.

Antonio Jesús Casimiro reflexiona que “vivimos en una sociedad acomodada que puede favorecer hábitos sedentarios, es más fácil desplazarse en patinete que darle a los pedales, y los niños juegan con el ocio tecnológico pasivo delante de la pantalla. Por eso, tenemos que cambiar desde la educación estos hábitos. Por tanto, este es un proyecto transformador desde el ámbito político, social y cultural, en el camino de convertir a Almería no en una ciudad para circular, sino para vivir”. En resumen, el proyecto piloto busca favorecer la activación, la seguridad y la autonomía de los niños y adolescentes, y aporta beneficios desde el plano de movilidad urbana, medio ambiente y de salud”. La iniciativa se presenta en la Semana Europea de la Movilidad, pues camina en paralelo al objetivo de crear una ciudad amable.

El proyecto piloto parte de la idea de que la bicicleta no es únicamente un modo de transporte más. La bicicleta puede cambiar y transformar nuestra sociedad en términos de movilidad, de habitabilidad, de medio ambiente, equidad, sociabilidad, salud, etc. Además, no sólo afecta a quien monta, sino que afecta a quien nos rodea al liberar espacio, al reducir las emisiones y la contaminación acústica, haciendo de las ciudades más amigables.

“El paradigma ha cambiado, han aparecido retos medioambientales, tecnológicos, sociales y económicos, a la que vez que se debe garantizar el derecho a la movilidad como elemento que contribuye al bienestar, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo, dando respuesta a la necesidad de una transición hacia una movilidad más segura, más sostenible y más conectada, como ejemplo este programa piloto”, apostilla el concejal.