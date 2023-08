Vivir Sin Estrés

Hijos del agobio

El arte de Soltar

Cómo no amargarse

El arte de la indiferencia

No significa falta de empatía

Cómo no preocuparse de nada

El demonio de la preocupación

Cómo tener sangre de horchata

Cómo pasear el alma por el cuerpo

¡Qué triste es la condición humana!

Toda la vida he admirado y hasta envidiado a los hippies porque tenían algo que a mi me faltaba y no conseguía alcanzar. Eran capaces de vivir sin estrés, en paz, amor y armonía, las 24 horas del día en un estado de relajación sin preocuparse de nada, mientras que yo fui educado en la dureza, en la exigencia conmigo mismo, en la excelencia y el perfeccionismo, en exigirme cada día más en el trabajo para conseguir una obra perfecta.

No sólo tus padres, tus profesores, tus médicos, tus sacerdotes y tus jefes en el trabajo quieren que te preocupes por todo y de todo, sino que también la televisión te mete el tramojo y la preocupación en el cuerpo a la hora de comer para que se te indigeste la comida, pero podemos llevarle la contraria a todos si queremos ser libres y tenemos la valentía de romper la cadena del miedo.

Claro está que no te puedes relajar cuando tienes que cumplir con un empleo o mantener a una familia, pero la jubilación debería ser el momento más adecuado para alcanzar este objetivo, y pocos lo consiguen porque se mueren estresados hasta el último día. El problema es que la relajación no produce dinero, y que todo el mundo necesita sobrevivir en su profesión porque el dinero no cae por la chimenea ni crece en los árboles. ¡Qué triste es la condición humana!

La excelencia en el trabajo es el ideal de nuestra sociedad competitiva, pero es un ideal que te mata lentamente y te conduce a un estado de neurosis y taquicardia, y a la dependencia del café, porque nunca consigues la percepción que buscas, y siempre encuentras defectos en tu trabajo, lo que produce un estado de insatisfacción y sufrimiento permanente que es contrario a la felicidad.

EXPERIENCIA

Cuando tenía momentos de lucidez, mi niño interno se echaba a llorar ante tanta exigencia conmigo mismo. Mi taquicardia reciente fue un aviso de que algo no iba bien, y mis sueños reiterativos en una cárcel me mostraban la cárcel que yo mismo había construido para encerrarme, porque pedí ayuda para salir de una trampa que me estaba matando.

En momentos de lucidez me daba cuenta de lo duro que era conmigo mismo y me decía que ya estaba bien de tanta exigencia. Esta lucidez me hacía dormir mejor y me quitaba de encima todo tipo de preocupaciones. Me preguntaba si realmente necesito estar tan preocupado por todo y me daba cuenta de lo malo que era conmigo mismo.

Cada vez que me relajaba en la infancia me reprochaban que tenía la sangre de horchata o que se me paseaba el alma por el cuerpo. Soy hijo de una clase media muy competitiva donde se valora mucho el éxito profesional, quizás demasiado, y esa es la programación que me cuesta tanto trabajo quitarme de encima.

FILOSOFÍA

Me enamoré de la filosofía oriental porque enseñaba justo lo opuesto a lo que me habían programado. Allan Wats fue mi guru libresco, igual que Thomas Merton o Daisetz Teitaro Suzuki, pero el Zen japonés tradicional, tal y como lo viví, me reestimuló la exigencia porque es extremadamente duro en su disciplina. Necesitaba algo más femenino y relajado como la filosofía hindú de Osho, donde empecé a encontrar sentido a la vida. El budismo también lo encontré demasiado masculino, pero lleno de sabiduría.

Pero claro, todo esto fueron búsquedas más externas que internas. El momento decisivo llega cuando te das cuenta lo cabrito que eres contigo mismo y te dices, “para ya, que ya está bien de tanta preocupación, y si se acaba el mundo mañana, me da igual, porque no me voy a preocupar”. En ese momento duermes de maravilla como un bebé y te despiertas renovado y regenerado. He contado esta experiencia personal por si le puede ser de utilidad a alguien que haya sido educado y programado en la dureza de la exigencia igual que yo.

LUNA LLENA

La Luna llena en Acuario de primeros de agosto tiene una influencia como la de Marte y Mercurio, así que puedes utilizar la iniciativa y la decisión para convertir tus pensamientos en acciones. Esta Luna llena coincide con Marte en trígono con Júpiter, lo que indica acciones exitosas.

Pero Mercurio opuesto a Saturno trae pesimismo y sugiere que la paciencia y la planificación son esenciales para lograr tus deseos más fuertes. Trae conversaciones y pensamientos serios, pero también el potencial de malas noticias, críticas, frustración, pesimismo, tristeza y dificultad para comunicarse.

Marte en trígono con Júpiter trae optimismo. Este aspecto indica buena fortuna y acciones exitosas. Te hace competitivo, valiente, optimista y dispuesto a correr riesgos para cumplir tus deseos apasionados. Da energía positiva, confianza y entusiasmo para superar a Mercurio en oposición a la influencia deprimente y restrictiva de Saturno. Esta combinación puede funcionar bien si piensas seriamente en las consecuencias de tus acciones atrevidas.

La influencia de la Luna llena del 1 de agosto dura dos semanas hasta la Luna nueva del 16 de agosto. Esta fase de luna menguante es buena para liberar, soltar, descansar, sanar, regenerar, contemplar, meditar, ayunar, ordenar, cosechar, podar y cortar el cabello.

Una Luna llena está influenciada por la Luna nueva anterior. La Luna nueva del 17 de julio también fue con Marte, dando energía, iniciativa y coraje. Pero también creó mucha ira, resentimiento y frustración. Refuerza la necesidad de concentrarse en el trabajo duro con autodisciplina, paciencia y determinación.

Puerta del León.- El 22 de julio hemos entrado en el ciclo solar de Leo. Este es el día celebrado por millones de personas en todo el mundo como la fiesta de María Magdalena.

El síndrome de las microondas está en aumento a medida que aumenta la exposición a los campos electromagnéticos. En 1971, el Instituto de Investigación Médica Naval publicó sus hallazgos sobre los efectos negativos de esta radiación. Los problemas de salud incluyen, entre otros: insomnio, arritmia, malestar, zumbido en los oídos y en la cabeza, junto con dolor de cabeza, mareo y migraña.

QUINTA DIMENSIÓN

Como entrar en quinta dimensión según Aurora Ray.- Cuando te despiertes por la mañana, tómate un momento para reconocer que estás en camino a una nueva realidad. Te despertarás una mañana y dirás: “Hay algo diferente en mí”. Y ese será el día en que hayas llegado a la quinta dimensión. Estamos entrando en una zona libre de estrés.

La forma más fácil de pasar a una realidad 5-D es enfocarse en los cambios positivos que han ocurrido dentro de ti recientemente. Estos cambios pueden ser sutiles o pueden ser enormes, pero todos son signos de una frecuencia superior emergente. Sintonízate con estos cambios positivos y, a medida que lo hagas, comenzarás a atraer más experiencias que reflejen esta frecuencia superior.

O te puedes sintonizar con la frecuencia superior de la música. La armonía sonora es una expresión del alma, por lo que puede ayudarte a conectarte con tu propia alma y sentirte más a gusto en el universo. Ya ha llegado el nuevo mundo, la quinta dimensión de conciencia y espiritualidad, y formas parte de eso. La luz que se envía desde el Sol y las estrellas está cambiando tu código genético. Te permite evolucionar hacia un nivel superior de espiritualidad y conciencia.

ECONOMÍA

Escasez de arroz después de que la India anuncia su prohibición de exportarlo. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=226701

Según Kryon a través de Lee Carrol , han atacado vuestros propios sistemas financieros en los últimos cinco años para tratar de hacerlos justos y eliminar la mayor cantidad posible de codicia. Los historiadores actuales dirán que ésta habría sido una situación imposible en el pasado, ya que se consideraban intocables las grandes sumas de dinero. Sin embargo, perturbaste el nido y comenzaste a plantar las semillas de un sistema mejor.

Esta recesión es un reajuste de grandes sumas de dinero. Tampoco ha terminado, ya que el viejo sistema tiene que recrearse a sí mismo. Tal vez hayas notado que los banqueros están confusos. No importa lo que diga el gobierno que se les permite hacer, o cuánto dinero se les dé para hacerlo. No lo están haciendo. Están congelados ante el faro de un nuevo paradigma y no saben cómo operar. Eso debería mostrar lo nuevo e incierto que es este cambio, como nada que se haya visto antes. https://goldenageofgaia.com/ 2023/08/01/kryon-financial- systems/

SEÑALES

Si crees en los medios corporativos, la economía está funcionando absolutamente bien a medida que comenzamos a atravesar la segunda mitad de 2023. Aunque la inflación está fuera de control, el mercado de bienes raíces comerciales está en caída libre, las quiebras corporativas están aumentando y las grandes empresas están realizando despidos masivos.

Aquí hay señales de que los principales medios de comunicación no te están diciendo la verdad sobre la economía según Michael Snyder:

Cuando la economía va bien, hay una enorme demanda de camiones. Pero cuando la economía se está hundiendo, las empresas de camiones se meten en serios problemas.

El número de grandes impagos de deuda corporativa en lo que va del año ya ha superado el total del año 2022.

Los expertos han advertido sobre una ola de incumplimientos que afectará a la economía durante algún tiempo debido a las tasas de interés más altas.

Sigue aumentando el costo de la vida. El precio de reparación de vehículos ha aumentado casi un 20% en los últimos doce meses.

Se han disparado Las ejecuciones hipotecarias por segundo año consecutivo.

Estamos en las primeras etapas de la peor crisis de bienes raíces comerciales.

La cantidad de recortes de empleos durante la primera mitad de este año fue dos veces y media mayor que durante la primera mitad del año pasado.

Enlace al vídeo completo en español:

