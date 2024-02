El 67% de los españoles LGTBIQ+ reconoce tener aplicaciones de citas

Casi 7 de cada 10 personas encuestadas reconoce que utiliza o ha utilizado apps de citas como método para ligar en la actualidad.

El portal de noticias digital especializado en el colectivo LGTBIQ+ cromosomax.com, ha realizado una encuesta sobre la tendencia en el uso de las aplicaciones de citas dirigidas a personas LGTBIQ+ en España.

Puedes ver la nota de prensa en formato PDF pinchando aquí

Hace ya 15 años se creó la primera aplicación móvil de citas gay “Grindr”, y a día de hoy su uso va creciendo exponencialmente, y van naciendo otras nuevas con el mismo objetivo. Estas aplicaciones tienen diversas posibilidades para conocer a gente, la más popular, la geolocalización. Algo tan simple como abrir la aplicación y mostrarte a todas las personas que tienes cerca de ti, y que están interesados en conocerte, o no. Una manera fácil y rápida de conseguir citas sea cual sea el objetivo de ese usuario.

Tradicional o Moderno

Pero no todas las personas son receptivas a este tipo de aplicaciones, las hay que prefieren conocer a gente nueva de manera más tradicional, cara a cara, sin un móvil de por medio. Pero aunque siga habiendo gente no muy a favor de estos “nuevos” métodos de ligar, es cierto, y está demostrado, que cada día son más personas las que se descargan estas aplicaciones, y hacen uso de ellas. También, hay muchos casos de ex usuarios, que en su momento la usaron y finalmente se decantaron por los métodos de ligar de toda la vida. Sea como sea, la principal app de citas gay cuenta con más de 50 millones de descargas en todo el mundo, y subiendo.

En una reciente encuesta realizada por la revista digital LGTBIQ+ Cromosomax se ha revelado que casi 7 de cada 10 personas homosexuales hacen uso o lo han hecho de una o varias de estas aplicaciones de citas. Un dato que demuestra la tendencia actual en los métodos de ligar en este colectivo. En la encuesta se preguntó los motivos por los cuales hacían uso de estas apps, dando como resultado que al 43% le resultaba difícil conocer gente nueva a día de hoy, y estas herramientas les facilitaban ese proceso, a pesar de no ser un método el cual prefieran. “Desde la pandemia, muchos nos descargamos esta app, todo cambió, y la forma de ligar también. Ahora la gente no se complica” comentó un usuario de la revista en redes sociales.

Buscar pareja pero discretamente

Dada la desconfianza hacia las aplicaciones de citas, de muchas personas, en la encuesta se preguntó si actualmente se encontraban en una “relación seria” con alguien que hubiesen conocido en una de estas apps, la cual dio como resultado que el 21% se encontraba en una relación en ese mismo momento. En otra de las preguntas que se realizaron “¿saben tus familiares o amigos que eres usuario de estas aplicaciones?, el 35% de los encuestados reconocieron que no, que lo hacían de forma “oculta”. Una respuesta que puede dar lugar a pensar que ciertas personas siguen con miedo a salir del armario, y prefieren a día de hoy no hacerlo público.

Una tendencia que aumenta cada año

Si más de 50 millones de descargas parecen muchas, solo hay que mirar las cifras de personas activas mensuales que tiene Tinder, unos 75 millones de usuarios usan cada día en el mundo esta aplicación de citas. Ya sea para buscar pareja, o algo temporal. Queda claro que estos métodos de ligar son cada vez más y más populares en todo el mundo, y que en la gran mayoría de casos se encuentra lo que uno busca, no siempre a la primera claro.