Eduardo Guerrero recibe la Zapatilla de Plata de Indanza en un emotivo acto en el salón de plenos del Ayuntamiento

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el presidente de Indanza, Tomás de María, han hecho entrega de la distinción al bailaor gaditano, que ha recordado sus inicios, muy vinculados a Almería

Reconocer a destacadas personalidades o entidades su labor por la defensa, difusión y alcance para realzar la danza española y el baile flamenco, tan definitorios del arte almeriense, andaluz y español es el objetivo del premio ‘Zapatilla de Plata’ que cada año entrega Indanza, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. Una distinción que ha cumplido este año su vigésimo aniversario y que ha sido entregada hoy al bailaor gaditano Eduardo Guerrero, por la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y por el presidente de Indanza, Tomás de María, en un emotivo acto desarrollado en el Salón de Plenos.

Guerrero toma así el relevo del Ballet Flamenco de Andalucía, premiado en la anterior edición, sumando su nombre a una larga lista donde figuran ilustres como Pilar López, Víctor Ullate, Cristina Hoyos, Antonio Gades, Eva Yerbabuena, Aída Gómez, Ángel Corella, Javier Latorre, Juanjo Linares, María de Ávila, Tamara Rojo, Matilde Coral, Antonio Márquez, Rubén Olmo, Antonio Najarro, Antonio Canales o Blanca del Rey, muchos de ellos, primero admirados y después compañeros del propio Eduardo Guerrero, que se ha mostrado muy agradecido recordando sus inicios, muy vinculados a Almería.

Antes ha recibido la felicitación de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que en su intervención ha querido hacer una puesta en valor de la expresión artística de la danza y el baile flamenco, afirmando que “Eduardo se suma a una nómina que son ejemplos latentes de la grandeza de una disciplina como es la danza española y contemporánea, el baile, el ballet, la expresión corporal como vehículo de emociones, sentimientos… de Arte en el sentido más profundo de la palabra. Un campo que representa muchos valores que son necesarios también para el día a día, como es la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, el compañerismo, la paciencia. Valores de vida que en Almería han calado muy hondo con las decenas de academias reunidas en Indanza, que hace una importantísima labor”.

Vázquez también ha recordado que “gracias a la lucha de las academias, su alumnado y sus padres, el conservatorio profesional de danza por fin contará pronto con unas instalaciones de primer nivel”.

El presidente de Indanza, Tomás de María, ha corroborado que “la Zapatilla de Plata nace de un sentimiento de admiración la dedicación y el trabajo de tantos referentes que han dignificado y fomentado la difusión de la danza española y el baile flamenco. Movimientos que expresan sentimientos, estados de ánimo. Eduardo Guerrero ha trabajado con los mejores y también ha presentado sus espectáculos por medio mundo. De él, dicen los expertos, destaca su baile brutal, radical, visceral, pero haciendo de la elegancia y el estilo sus señas de identidad. Por eso convence y emociona allá donde baila”.

Por su parte, Eduardo Guerrero ha mostrado su profunda gratitud, afirmando que “esta premio es una fiesta pero también me reafirma en el compromiso con la danza, con la profesión y con mi carrera. Los sueños se cumplen y hoy cumplo uno con esta Zapatilla de Plata que antes que yo recibieron personas a las que yo siempre he admirado y con las que tuve la oportunidad de trabajar, como Blanca del Rey, Antonio Canales, Eva Yerbabuena, Javier Latorre o Aída Gómez”.

Cada vez más cercano, Guerrero ha compartido que “llegué a Almería con 17 años porque Mamen Delgado fue profesora mía en Cádiz y me invitó a pasar unos días de vacaciones aquí. Al poco vimos carteles de un curso de Aída Gómez. Nos apuntamos y el último día Aída me ofreció irme a su compañía en Madrid. Ahí se inició una carrera, desde ese curso en Almería, donde además conocí a toda la familia de Indanza que siempre me ha acompañado en cada nuevo espectáculo y cuando las cosas no van tan bien. Por eso siento Almería como una segunda casa”.

Hay que recordar que Eduardo Guerrero ha participado en varias ocasiones en el Festival de Flamenco y Danza de Almería, donde, por ejemplo, estuvo en la edición de 2021, brindando una noche inolvidable en el Faro del Puerto, o en otra edición anterior compartiendo velada con los cantaores Antonio Reyes y Mayte Martín.

El acto ha concluido con el baile por alegrías de la bailaora almeriense Sol Sanz. Aunque no ha faltado una improvisada fiesta a compás de bulerías con Eduardo Guerrero y el resto de integrantes de Indanza tras las fotos de rigor.