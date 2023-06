¿Cuándo se va a tomar en serio del PP de Amat el problema de los mosquitos?

Casi 30 años de gobierno y Amat y su equipo todavía no han aprendido los ciclos de los mosquitos y la forma de evitar que se conviertan en un problema, tanto para los vecinos como para los negocios de hostelería y turismo. Han hecho varios estudios con expertos, no dejan de hacer propaganda sobre el uso de drones y otros medios, pero mientras otros municipios sin tanto ruido sí han logrado controlarlo, aquí seguimos como siempre.

Estos días nuevamente es imposible salir a la calle o disfrutar de las terrazas, e incluso estar dentro de algunos locales sin sufrirlos en gran cantidad. No será porque no sepan que se reproducen tras unas lluvias, especialmente en esta época del año. Es evidente que los medios dispuestos no son suficientes, que el Ayuntamiento está racaneando con los recursos.