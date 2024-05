Cuando no puedes ser ni rehén de un banco

Sin embargo, hay datos que son muy preocupantes. “Las generaciones nacidas a partir de 1980 muestran un progresivo retraso en su edad de emancipación”, recoge la última Encuesta Financiera a las Familias del Banco de España. La vivienda vuelve a estar en el centro del problema: el 65,9% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residían en el hogar familiar en 2022, 13 puntos porcentuales más que en 2008. Alquileres desbocados, precios de compra por las nubes e incapacidad de acceso a crédito es a lo que se enfrentan varias generaciones de españoles.

Hay una palpable reducción de la riqueza de los más jóvenes. Apenas un 30% de los menores de 35 años son propietarios de una vivienda, mientras eran casi el 70% en 2011. La caída de la riqueza neta mediana de los menores de 35 años es alarmante porque no pueden acceder a un crédito por las subidas de precios o porque las condiciones de financiación de los bancos (de las hipotecas) son más estrictas. Aquí te explicamos por qué los jóvenes ya no tienen capacidad económica ni para endeudarse.

Los altos tipos de interés que subió el Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación han mermado más aún la capacidad adquisitiva de una vivienda por parte de los más jóvenes. Pese a que países como Suecia, Suiza, República Checa o Hungría han recortado ya el ‘precio’ oficial del dinero, el BCE mantiene su política monetaria agresiva.

Para colmo, los salarios han frenado el ritmo de subidas en el arranque de 2024 en España. Los sueldos crecieron un promedio del 4,8% en el primer trimestre de este año, según la estadística de la Agencia Tributaria. La realidad es que los incrementos salariales no son suficientes para equilibrar el histórico ‘mordisco’ de la inflación al bolsillo de los trabajadores en 2021 y, sobre todo, en 2022.

Hay un problema de desigualdad claro en España. Para tener una idea, los ingresos del 20% más rico de la población en España son 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según el informe de convergencia social de la Comisión Europea. Bruselas nos tira de las orejas por la gran desigualdad que hay en nuestro país, a pesar de los avances conseguidos con la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de que la economía española es la que más crece de las grandes de la UE, en Bruselas preocupa especialmente el riesgo de pobreza de España. Aquí te explicamos que la desigualdad de ingresos en España es de las más altas de la UE.

Es una obligación para el Gobierno meterle mano a los precios de la vivienda.

El Gráfico

El BBVA lanzó una oferta de compra (opa) hostil por un competidor: el Banco Sabadell. Si ya la propuesta de fusión, que rechazó el Sabadell, nos parecía un pésimo movimiento porque acentúa la falta de competencia del sistema financiero español, este asalto por las malas nos resulta incomprensible. Entre otras cosas porque la opa hostil del BBVA por Sabadell se enfrenta a la oposición del Gobierno, los partidos y las dudas del mercado, pero además se confirma que se va a traducir en despidos y menos competencia en el sector financiero, con el cierre de oficinas, ya que coinciden en numerosos puntos de la geografía española como mostramos en el mapa de los municipios a los que más puede afectar el cierre de sucursales de BBVA y Sabadell.

El Dato

28%

Ha crecido la cosecha para la producción de aceite de oliva, según los datos de abril del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estamos hablando de 850.157 toneladas, un 11% por encima de las previsiones iniciales, por lo que “se espera que los precios se sitúen por debajo de los altos niveles registrados en la actual campaña”. Es una buena noticia y más cuando aún vemos que los alimentos tiran de los precios: la inflación de los alimentos volvió a repuntar en abril al 4,7%. Las subidas de precios en los supermercados se resisten a moderarse y avanzaron cuatro décimas respecto al mismo mes del año pasado.

Entrepreneur

Los fundadores de Holaluz Ferran Nogué, Carlota Pi y Oriol Vila HOLALUZ – Archivo

A veces no hay necesidad de cambiar el mundo, basta con hacer lo correcto. La eléctrica Holaluz se presentó como la eléctrica que iba a “cambiar el mundo” con energía renovable a “precios justos” para los consumidores, pero está al borde de la quiebra. Nunca ha ganado dinero. Desde su salida a Bolsa ha perdido más de 43 millones de euros tras gastar más de 115 millones en publicidad, propaganda, relaciones públicas y asesores. Con una deuda de 58,8 millones a cierre de 2023, Holaluz amenaza con unirse a la larga lista de fiascos del mercado de pymes cotizadas, como otras empresas como EiDF o Solarprofit. Aquí te explicamos el ocaso de Holaluz.

Cada vez que habla sube el pan

“La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este.”

María Massó — Abogada defensora del ex vicepresidente Rodrigo Rato

Rodrigo Rato, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar (PP), se enfrenta en un juicio a la petición por parte de la fiscal de más de sesenta años de cárcel por el origen de su fortuna. Las palabras del encabezado de esta sección corresponden a la abogada de Rato, María Massó, que alega que esta causa es “un castillo de naipes”. Sin embargo, la representante del Ministerio Público no solo llamó “apátrida fiscal” a Rato, en un contundente alegato señaló que el ex político utilizó “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. En este enlace puedes leer ‘Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”’.

Bien público

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad es la crisis climática. Ya hay un consenso generalizado, no solo del mundo científico, en la sociedad de que hay que dar pasos firmes para eliminar los combustibles fósiles como motor de la economía. Sin embargo, año tras año se puede comprobar como la industria petrolera y gasística siguen manteniendo su poder y capacidad de atraer inversiones multimillonarias. Los 60 mayores bancos globales destinaron a la industria del petróleo y el gas 705.000 millones de dólares en 2023, un 4,7% más que un año antes. Un ejemplo más del lavado de imagen verde de petroleras y banca. De hecho, el Congreso de EEUU ha acusado a las petroleras de “negacionistas” del cambio climático y de ecopostureo. La Cámara de representantes estadounidense tilda sus acciones climáticas de “decepcionantes” y las acusa de usar un “doble lenguaje” con el que blanquean sus estrategias centradas en los carburantes de combustión. Aquí puedes leer un reportaje de Cristina G. Bolinches sobre cómo la gran banca aceleró la financiación destinada a los combustibles fósiles en 2023.

Nos gusta la competencia

En esta sección te ofrecemos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

