¿Cómo es el sistema universitario en Andalucía? La Fundación CYD publica: “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024”

Descarga aquí toda la información sobre Andalucía Enlace a la información nacional La Fundación CYD, que promueve la contribución de la universidad al desarrollo económico y social, ha publicado el informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024”, que ofrece la información más relevante contenida en el Informe CYD 2023 desglosada territorialmente, por comunidades autónomas y universidades dentro de cada región. La publicación se compone de un total de 18 informes individuales, uno por cada comunidad autónoma y un análisis global a nivel español. DATOS DE ANDALUCÍA Posicionamiento. El de Andalucía es el tercer sistema universitario presencial español, en términos de titulaciones y profesorado (en ambos casos, significa el 14,5% del total) así como de egresados (15,6%), mientras que ocupa la segunda posición en matriculados, 17,6% del total. Andalucía supone el 13,4% del PIB de las 17 comunidades autónomas españolas, ocupando la tercera posición y el 17,9% de la población, primera. El PIB per cápita andaluz, de 21.091 €/hab en 2022, es el más reducido de España, un 25% por debajo del promedio. También se caracteriza la región por la notable presencia de población de 18 a 21 años (4,4%, tercer mayor porcentaje de España). Las universidades con más peso de Andalucía son la de Sevilla y Granada, copando cada una de ellas en torno al 17-25% de los matriculados, egresados, titulaciones y personal docente e investigador regionales. Granada es la líder en egresados (24,3%) y Sevilla en el resto (en torno al 25% de matriculados y PDI y 17,2% de titulaciones). A Sevilla y Granada les siguen las universidades de Málaga, que se mueve en una horquilla en torno al 12-15%, Cádiz (8-11%), Córdoba (8-9%), Jaén (5-9%), Almería (5-8%), Pablo de Olavide (5-7%) y Huelva (4-6%). El resto corresponde a la privada Loyola, con un máximo de participación del 4,1% en titulaciones y en torno al 1-1,5% en el resto de variables. En 2023 se aprobó la privada presencial Universidad CEU Fernando III y la privada no presencial UTAMED (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo) y ya en 2024 las privadas Universidad Europea de Andalucía y Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum. Evolución y perfil estudiantes. La región ha sido la segunda con menor incremento de matriculados y titulados universitarios entre los cursos 2017-2018 y 2021-2022. Respecto al perfil, es la sexta y quinta, respectivamente, con más presencia relativa de mujeres entre los matriculados y graduados, y la tercera si se considera el porcentaje de titulados en STEM que son mujeres. Por ámbitos de estudio, destacan los estudiantes de artes y humanidades (porcentaje más elevado de España, 11,5%), los de ciencias sociales, periodismo y documentación (quinto, con 9,6%) y los de negocios, administración y derecho (sexto, con 20,7%). En cambio es la tercera comunidad autónoma con menos proporción de matriculados en salud y servicios sociales (13,3%). También se puede destacar que Andalucía es la cuarta región con menos proporción de estudiantes matriculados en grado que tienen su residencia familiar fuera de la comunidad andaluza (9,6%), y la quinta con un porcentaje más reducido si se considera a los alumnos de máster (25,8% procedentes de fuera). Desempeño académico. La región registra la menor tasa de rendimiento en grado, porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados, del 74% frente al 79,7% del conjunto de las universidades presenciales españolas. Además Andalucía ha sido la segunda con más descenso de dicha tasa desde el curso 2019-2020, el primero transcurrido en pandemia. También hay que destacar que es la tercera región con más diferencias entre mujeres y hombres: ellas tienen una tasa de rendimiento 12 puntos porcentuales superior a la de ellos. Por otro lado, Andalucía registra la tercera tasa de idoneidad más reducida: el 37,3% de los estudiantes de grados de cuatro cursos logran titularse cuando corresponde, en torno a cinco puntos por debajo del registro de las universidades presenciales españolas. Por ámbitos de estudio, ocupa una de las cinco últimas posiciones en artes y humanidades, negocios, administración y derecho, informática e ingeniería, industria y construcción, mientras que, en el otro lado, tiene la sexta mayor tasa de idoneidad en sector primario y veterinaria y en educación. Titulaciones. La comunidad registra el quinto mayor porcentaje de estudios en la rama de ciencias sociales y jurídicas y el tercero en artes y humanidades (a cambio ocupa la penúltima posición en ciencias de la salud). Está entre las tres regiones con más proporción de dobles grados y másteres y con menos porcentaje de programas de grado y doctorado. Por duración de los estudios, destaca con el mayor peso relativo de los másteres de un año (el 86% tiene esta duración). Preinscripción al grado. La región es la séptima con mayor tasa de ocupación de las plazas ofertadas en el grado en sus universidades públicas presenciales, dejando menos de ocho plazas de cada 100 sin cubrir con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción. Por ámbitos de estudio, registra uno de los cinco valores más elevados de España en salud y servicios sociales y en servicios. PDI. Andalucía fue la cuarta región con un mayor crecimiento del PDI en equivalencia a tiempo completo entre 2017-2018 y 2021-2022, del 8,9%. Respecto al perfil, es la comunidad con menor porcentaje de profesores con dedicación a tiempo parcial y la tercera con más proporción de PDI funcionario y doctor. El PDI andaluz es el quinto con más edad media, 50,3 años, y el tercero con menor proporción de mujeres. Financiación. Atendiendo a los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales, se puede indicar que Andalucía destaca, por el lado de los gastos, por ser la cuarta región con más gastos de personal por empleado y, por el lado de los ingresos, por ser la segunda con menos recaudación por alumno en concepto de precios públicos. En este sentido, en 2022-2023 Andalucía estaba entre las cinco regiones con menores precios medios de la primera matrícula tanto en grado como en máster, pesar a haber sido una de las comunidades con más estabilidad en dichos precios públicos desde 2017-2018, lo que contrasta con las reducciones en España. Inserción laboral. Se atiende a la situación en 2022 de los egresados en la región en 2017-2018 en grado que estaban, cuatro años después de egresar, dados de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena. Los mejores indicadores para Andalucía se registraban en ingeniería, industria y construcción: era uno de los tres ámbitos con valores más elevados en los indicadores de porcentaje de contratados indefinidos, trabajando a tiempo completo, y trabajadores inscritos en grupos de cotización de titulados, esto es, no sobrecualificados, así como en la base media de cotización anual, aproximación a los ingresos, por un trabajo a tiempo completo. Informática también registraba uno de los tres mejores datos en tres de los cuatro indicadores (cuarta en porcentaje de clasificados en grupos de titulados). En el marco de las regiones españolas, destacan los valores alcanzados por los egresados en las universidades de la región en sector primario y veterinaria puesto que en los cuatro indicadores antes resaltados registran uno de los cinco valores más altos de España. El caso contrario se da con negocios, administración y derecho, en cambio, ya que en los cuatro indicadores, los titulados en la región alcanzan uno de los cinco valores más reducidos de España. A nivel de España y para los 10 ámbitos de estudio considerados, se observa una brecha salarial de género. Sin embargo, entre los egresados en grado en Andalucía ellas obtenían mayores ingresos que ellos por un trabajo a tiempo completo en educación y en artes y humanidades, mientras que en ciencias sociales, periodismo y documentación, en negocios, administración y derecho, en servicios y en ingeniería, industria y construcción, la brecha salarial andaluza era inferior a la española. Lo contrario ocurre en salud (-6,4% vs -4,4%), sector primario y veterinaria (-9,6% frente al -7,7% español), informática (-6,6% vs -3,2%) y ciencias (-2,9% vs -2,3%). I+D. Andalucía es la segunda región con más gastos en I+D interna en el sector de la educación superior respecto al PIB (tercera con más incremento de estos gastos entre 2017 y 2022) y sin embargo la quinta con menos investigadores en I+D en dicho sector respecto a la población. La ratio gastos en I+D por investigador es la tercera más elevada de España. Además Andalucía destaca por ser la primera y quinta, respectivamente, región española en la que más peso relativo tiene el sector de la educación superior sobre los gastos regionales totales en I+D y los investigadores. Publicaciones. Aunque la región ocupa la novena posición en publicaciones científicas por PDI en equivalencia a tiempo completo, es la tercera con más porcentaje de publicaciones de excelencia con liderazgo. Por áreas científicas, destaca por ocupar una de las cinco primeras posiciones tanto en porcentaje de publicaciones en revistas del primer cuartil de su campo por nivel de impacto como en proporción de documentos de excelencia con liderazgo en ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas y negocios, gestión y contabilidad. Estudiantes internacionales. Andalucía es la séptima región con más proporción de estudiantes internacionales sobre el total de estudiantes universitarios matriculados, aunque segunda, solo superada por Cataluña, si se considera específicamente a los estudiantes internacionales de movilidad o intercambio. Andalucía es la tercera región con más proporción de mujeres entre sus estudiantes internacionales y, respecto a la procedencia, la región se desmarca de España por la mayor presencia de alumnos europeos de fuera de la UE y del norte de África (cuarta y primera mayor proporción entre las 17 comunidades autónomas), aunque el mayor porcentaje de estudiantes internaciones provenía de la UE (48%) y América Latina (28%).