CCOO denuncia que las trabajadoras de las escuelas infantiles de Kidsco Balance S.L. que desempeñan sus funciones en las instalaciones del Ejército de Tierra están sufriendo una situación insostenible

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de Kidsco Balance S.L. que

desempeñan sus funciones en las instalaciones del Ejército de Tierra están

sufriendo una situación insostenible puesto que a fecha de 25 de septiembre de

2023 todavía no se les ha ingresado su nómina de agosto. Esta situación

insostenible lleva arrastrándose desde hace varios años en que la empresa

sistemáticamente retrasa los pagos de las nóminas de sus trabajadoras de los

meses de verano, habitualmente aduciendo los retrasos en los pagos de las

distintas administraciones públicas y del Ministerio de Defensa.

Contactado el Ministerio de Defensa por las familias de las alumnas y alumnos

de algunas de estas escuelas para hacerles saber la situación crítica de las

seños de sus hijos e hijas, el Coronel José María Iglesias Gómez de Madrid

aclara al respecto que el Ministerio de Defensa y Ejército de Tierra “están al

corriente de los pagos por los que los posibles retrasos en la percepción de

haberes de las trabajadoras en ningún caso es responsabilidad del Ejército de

Tierra ni del Ministerio de Defensa”, y que, conocedores del problema, han

contactado con la directora de Kidsco, Da. Sandra Butragueño, la cual le ha

trasladado “tranquilidad en el desarrollo del servicio” puesto que las

trabajadoras, a pesar de no percibir sus honorarios por parte de la empresa,

siguen cumpliendo con sus obligaciones laborales de forma impecable. El

mismo Ministerio de Defensa “está urgiendo a la empresa para que cuanto

antes solucione los retrasos en los pagos”.

A pesar de que la empresa ha recibido el dinero del Ministerio por el servicio en

las escuelas del E.T., ésta sigue sin cumplir con el pago a sus trabajadoras,

incluso les ha enviado a nivel nacional (firmada por los administradores de la

empresa Sandra Butragueño y Jaime Pardo Manuel de Villena) una carta el

pasado 19 de septiembre e informando que “os avisamos que se volverán a

repetir retrasos en las nóminas en los meses de octubre, noviembre y

diciembre con seguridad, y en febrero de 2024 probablemente” justificándolo

debido a causas como “subida de los precios de los suministros y comida y retrasos de los pagos de las administraciones” entre otras. Subida de precios,

por otra parte, que también afecta a la bolsa de la compra de las trabajadoras,

lo que aún así no hace que les abonen SUS salarios. Retraso en el pago de las

administraciones que ya ha desmentido el propio Ejército de Tierra.

Esta empresa trabaja por medio de concursos con el Ejército de Tierra a nivel

nacional y estos impagos y/o retrasos se dan también en las diferentes

provincias en que esta empresa tiene centros de Educación Infantil. En muchas

de ellas, ya han tenido lugar distintas movilizaciones ante la mala práctica

empresarial injustificable por parte de una empresa que recibe dinero público

para pagar a sus trabajadoras entre otras cosas, que se lo embolsa, y que sin

embargo no paga a sus empleadas conforme a la ley.

Desde CCOO ya se han programado varias reuniones tanto con el Ministerio

de Defensa como con la Gerencia de la Empresa y se han convocado distintas

manifestaciones y movilizaciones al respecto. También se ha contactado con

los administradores de Kidsco Balance y con la dirección de algunos centros

con vistas a la resolución de esta mala práctica lo antes posible.