CCOO denuncia que el SAS impone a sus trabajadores “objetivos imposibles” para recortarles salarios

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-

CCOO Andalucía) pide de nuevo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el complemento de rendimiento profesional (CRP) pase a ser masa salarial fija y deje de depender de la

consecución de objetivos marcados por “un contrato programa irrealizable”,

especialmente este año, cuando se han recortado más de 5.000 contratos. Esta

organización sindical alerta que se premia a los centros que menos bajas y vacaciones

cubren o a los que mantienen los servicios con las ratios más reducidas de trabajadores,

“sin importar” que esto suponga un aumento de las listas de espera, peores condiciones

laborales y, por tanto, una merma de la calidad asistencial para la población.

El SAS hizo público el 4 de junio el contrato programa de 2024, la herramienta que utiliza para

establecer las actividades que deben realizar los centros sanitarios y los recursos de los que

disponen a través de un amplio número de objetivos. Con base en su consecución se calcula

qué porcentaje del llamado complemento de rendimiento profesional (CRP) van a percibir los

trabajadores el año siguiente. “El CRP es un concepto retributivo imposible de calcular, que

supuestamente premia el esfuerzo y dedicación del personal del SAS, y que depende, sobre

todo, de la consecución de objetivos de los que son responsables los directivos del centro

sanitario al que pertenece y no los profesionales. Por eso, la Consejería lo usa para reajustar

sus presupuestos a costa de la disminución del salario de sus trabajadores”, mantiene el

responsable del gabinete de análisis y estudios de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez.

Según los datos que maneja la FSS-CCOO Andalucía, los objetivos que más cuentan para la

calificación final son los de ajuste al presupuesto, sobre todo al de personal, el cual suele estar

infradotado. Es decir, se premia a los centros “y se castiga a pacientes y profesionales” que

menos “se desvían” del presupuesto, lo que eufemísticamente se refiere a los que menos bajas

y vacaciones cubren o a los que mantienen los servicios con las ratios más reducidas de

trabajadores, “sin importar” que esto suponga un aumento de las listas de espera, peores

condiciones laborales y una merma de la calidad asistencial para la población.

Esta organización sindical también denuncia que el SAS traslada a los trabajadores la

responsabilidad de reducir significativamente las listas de espera, de modo que, en lo que ellos

no pueden intervenir les van a penalizar económicamente, mientras que a los responsables con

las peores cifras de listas de espera de la serie histórica apenas les afecta. Para CCOO no es

tampoco de recibo que el cobro a terceros influya en lo que un profesional del SAS va a percibir

por productividad ni que el incremento en el número de felicitaciones a los profesionales se

valore más que el tiempo medio de estancia en urgencias.

“Nos encontramos que el contrato programa es una herramienta que reduce la asistencia

sanitaria a criterios economicistas y no a lo que verdaderamente aporta valor al paciente y

traslada la mala gestión de los responsables del SAS a las nóminas de los trabajadores. Un instrumento viciado, opaco, desincentivador y, sobre todo, perverso, que utiliza el concepto de

productividad para reducir las retribuciones de los profesionales”, añade Gutiérrez.

La FSS-CCOO Andalucía lleva años defendiendo que el CRP pase a ser masa salarial y se

perciba en su integridad para que los profesionales “no paguen por los errores” de la

Consejería de Salud ni sean el instrumento para ajustar un presupuesto “siempre deficitario”.

“La sanidad pública tiene mucho que mejorar, pero no puede castigarse a los profesionales por

las políticas y actuaciones de unos gestores que la están deteriorando”, afirma Gutiérrez.