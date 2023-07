Cambio interno

Está sucediendo

Muchos se resisten

Eleva tu conciencia

Es un proceso agotador

No es nada espectacular

Otros luchan por ascender

Buscando la transformación

Avance hacia un mundo mejor

Se está desalojando la vieja estructura de poder con algunos sustitutos puestos en su lugar, que también desaparecerán en un futuro no muy lejano, porque el tiempo se está acelerando hasta donde pronto dejará de existir como lo han conocido, según revela “El Colectivo” a través de Caroline Oceana Ryan.

El progreso de los portadores de la luz para un mundo justo, equitativo y abundante es una de las tres partes más importantes de la materialización del Cielo sobre la Tierra. El segundo requisito tiene que ver con un cambio de frecuencia donde el entorno no tolerará el comportamiento de baja vibración de la vieja estructura de poder. El tercer requisito tiene que ver con la configuración astrológica de la nueva época, que es un portal poderoso para la transformación y la liberación.

La gente está muy cansada y sufre trastornos emocionales, al igual que las propias instituciones, debido a que está saliendo a la superficie todo lo que no se ha enfrentado, atendido, admitido, sanado o transmutado, y ese proceso es muy agotador.

Las partículas de luz consciente de alta frecuencia que fluyen hacia la Tierra hablan ahora a cada célula y recuerdan a todos que es hora de evolucionar, si desean permanecer en una línea de tiempo de la nueva Tierra 5-D. Algunos optarán por permanecer en lo que están acostumbrados, y eso está agotando a muchos, en esta lucha contra la evolución.

IMPULSO

Muchos optarán por ascender, aunque signifique enfrentarse a un gran problema que de hecho han dejado de lado durante milenios, en su gran impulso por sobrevivir simplemente, para seguir adelante con lo que les depara la vida. Esto explica por qué tantas personas están dejando a su pareja. Muchos miran a su cónyuge, amigo o algún otro ser querido y se dan cuenta de que esto no funciona. Luego los dejan ir de alguna manera, si no completamente.

Nadie puede permanecer en su versión tridimensional anterior en esta Luz, a menos que desee fluir a una línea de tiempo de dimensión inferior. Eso detendría gran parte de su evolución, pero todavía somos un planeta de libre albedrío y la energía de la Fuente protege a todos y honra cada decisión que toma cada uno.

Encontrarás que ya no resuenas con algunas personas que amaste alguna vez. Bendice a estos seres amados en su camino porque no quieren hacerte daño, en el capítulo final de tu conexión. Están tan confundidos como cualquiera, ya que descubren su verdadero ser, a pesar de su esfuerzo para tratar de mantener la vida como ha sido durante miles de años. Eso sería imposible ahora.

COMUNICACIÓN

Nos estamos volviendo más telepáticos unos con otros, con las plantas, con los animales y

con la propia Tierra. Ésta es una de las muchas habilidades que se están recuperando cada vez más. Vigila tus pensamientos, en particular los que están salpicados de emoción, incluidas las risas, las burlas o cualquier imagen repetida, porque la energía se está amoldando a tus órdenes.

Han terminado los días de limitación estrecha. Las manifestaciones están ocurriendo cada vez con más frecuencia y rapidez. Sé consciente del poder de tus pensamientos, emociones y expectativas, porque moldeas tu mundo con ello.

La vida no te está sucediendo a ti, está sucediendo contigo y por ti. No todos saben cómo asumir la responsabilidad de ese poder, pero es bueno saberlo. Esta habilidad creadora de moldear energía requiere práctica como todo, pero se desarrollará con el tiempo.

La revelación ovni es una señal de que la humanidad está recuperando su poder de la vieja estructura de mando, que parece estar debilitándose día a día, a pesar de la fachada mediática. Libérate de cualquier fascinación o necesidad de seguir las noticias, a menos que sean positivas y constructivas. Las malas noticias basadas en informes sesgados están destinadas a bajar la frecuencia espiritual de la población. Nunca muestran imágenes de los muchos avistamientos de naves que ocurren ahora mismo ni de los galácticos que ayudan a miles de personas con comida, agua limpia, refugio o ayuda médica.

No van a hablar de la resonancia Schumann subiendo cada vez más, o cómo ha cambiado la conciencia tan poderosamente durante el último año, hasta el punto de que muchos millones ya no ven la necesidad de un conflicto armado de ningún tipo. Y no hablarán sobre los desarrollos vitales que ocurren en el sistema solar, excepto algunos informes científicos muy velados y restringidos sobre el Sol que no abordan su transformación, ni cómo afecta esto a la Tierra y la humanidad.

Sus comentarios y preocupaciones son superficiales, están llenos de falacias y no se acercan al nivel de experto que afirman. Para estar mejor informado, pídele a tu equipo espiritual que te diga lo que está sucediendo en el planeta. Estarán encantados de ayudar.

Cada uno de ustedes tiene su propio conjunto de dones y habilidades que están moviendo su plano terrestre a un nivel muy diferente de donde está ahora. Tu mente consciente puede estar en crisis, tu cuerpo puede estar rebelándose y tu alma puede estar intentando escapar a un espacio de tiempo menos agotador. Quédate donde estás. Tienes mucho que ofrecer, tu energía es parte integral de lo que está sucediendo ahora. Permítete abrazar tu poder y saber que estás trabajando hacia el bien, la paz y la luz, dicen “los escritos del Creador” de Jennifer Farley.

https://tinyurl.com/ymf6vshs

ALEGRÍA

Lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer ahora, para ayudar a nuestra propia ascensión es aquello que trae alegría, que eleva tu espíritu hasta donde sólo ves lo bueno en ti mismo y en los demás, que nos ayuda a bendecir y a liberar a todos los que nos han hecho daño en esta y otras vidas, y qué nos ayuda a darnos cuenta de que nuestro propio dolor e ignorancia nos llevaron a estas palabras, a estos actos que aún duelen en la memoria.

Participa en estas cosas y sé consciente de que estás en un camino del que nadie puede disuadirte, pase lo que pase. Entonces llegas un día a ese camino como un ser de quinta dimensión, escalando cada vez más alto, lleno de gracia y amor para todos, incluyendo tu propia vida. No importa lo pequeño y vulnerable te sientas a veces porque dentro, eres un dios o una diosa que acaba de comenzar a elevarse.

Sal de la mente y de la insistencia del lado izquierdo del cerebro mientras escuchas una composición conmovedora y reveladora, o ves una pintura o un lugar en la naturaleza que parece ser un portal a otro mundo. O ves el milagro en la alegría simple y la confianza en la vida que tiene un niño. Entonces comenzarás a comprender que no es el entrenamiento mental o la expectativa lo que están abiertos a recibir ahora, sino el aumento de la conciencia, el aumento del corazón elevado, que hemos buscado durante milenios. Todos buscamos la curación, pero buscamos principalmente la transformación y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo.

https://www.ascensiontimes. com/post/a-message-to-light- bringers-june-29-2023

ELEVA TU CONCIENCIA

La razón por la que te pedimos que eleves tu conciencia por Nadina Boun canalizando a su Consejo Superior. La razón por la que les pedimos que eleven su conciencia no es por algún cataclismo que venga a acabar con el mundo. Es porque pediste un mundo mejor, y porque eres tú quien está creando tu mundo.

Hay ocho mil millones de personas en este planeta. Imagínate si todos miraran el pesimismo y los problemas del mundo. Más pesimismo seguro. La razón por la que les pedimos que eleven su conciencia, que busquen el bien, es porque lo han pedido. Cada vez que ves una injusticia, hay un deseo dentro de ti de que las personas se traten mejor. Ese deseo resuena en la familia colectiva de la Tierra.

Nada puede pasar si todo lo que haces es desear pero nunca actuar, porque aunque las ideas vendrán, también vendrá la ayuda y el apoyo para que puedas crear mejor. Eres tú quien está creando tu mundo a la imagen que tienes en mente. Dar un pequeño paso hacia un mundo mejor es empezar ahora a ver dónde está el bien; cómo puedes agregar a ese flujo de energía positiva, cómo puedes hacer tu parte para pensar más grande y mejor sobre ti mismo, sobre este mundo que ustedes están co-creando con sus congéneres humanos.

Les pedimos que eleven su conciencia, porque ha llegado el momento de que creen y vivan aquello que han pedido. Elevar tu conciencia es levantarte del lodo donde te encuentras. Es mirar más allá de los problemas, y ser la solución cuando se pueda. Esto significa que comienza contigo mismo:

Dejando ir las diferencias.

Conciliando argumentos.

Perdonando a los que te han traicionado.

Permitiendo que las personas sean diferentes de lo que eres.

Siendo amable con el extraño en la calle.

Siendo amable contigo mismo y con los que te rodean.

Diciendo no a aquello en lo que estás en contra al no involucrarte.

Dejando ir los pequeños detalles que crean diferencias y separación entre las personas.

https://tinyurl.com/2w86mjp8

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El temor a que la inteligencia artificial supere a la inteligencia y a la capacidad cerebral de la humanidad, eliminando así a la especie humana, no es una posibilidad según Patricia Diana Cota-Robles. Somos seres divinos y tenemos el potencial de nuestro Creador. A medida que activamos nuestras habilidades latentes y alcanzamos niveles cada vez más altos de conciencia divina, demostraremos fácilmente que la inteligencia artificial no puede se comparar con las capacidades codificadas dentro de nuestro código genético de quinta dimensión, ni con la expresión completa de nuestra conciencia divina multidimensional.

Obtenemos vislumbres de nuestro potencial divino de vez en cuando a través de lo que parecen ser las anomalías de las personas a las que nos referimos como genios o sabios. Dentro de las frecuencias de la nueva realidad solar, ahora tenemos la habilidad de activar una porción sustancial de estas habilidades latentes en nuestro ADN. Esta activación catapultará a la humanidad, al reino elemental y a la madre Tierra a niveles mucho más altos de conciencia divina de lo que hemos conocido hasta ahora.

www.eraofpeace.org

EL ARTE DE SOLTAR

A medida que cada uno se deshace de todo lo que ya no le sirve, en términos de etiquetas, identidades, apegos, pertenencias, relaciones, ubicaciones, etc. se disuelve la matrix tridimensional dentro de cada uno y emerge la matrix 5-D desde adentro, llevando a cabo un patrón de limpieza muy sutil y delicado para ayudarlos a medida que emergen en la nueva identidad de quinta dimensión. Te transformas mientras trabajas, duermes, respiras, comes, amas, viajas, explotas y te calmas porque es un proceso constante, según Ashian a través de Jennifer Crokaert.

Esto no se puede hacer a través del esfuerzo. Esto es un proceso de entrega profunda a la perfección de todo lo que es, a tu vida, a tu carácter, a la vida y a los personajes que te rodean, a la perfección de la vida. La aceptación de lo que es, abre la puerta a la entrega, a confiar en el plan superior. Cuando te abres a la aceptación y a la entrega, te mueves hacia la compasión, que es un aspecto del amor divino. Es una frecuencia más fina de amor que encarna los códigos 5-D.

Así que da la bienvenida a tu vida. Usa los momentos de alegría para notar y nutrir la paz interior; usa los momentos de fricción para notar y nutrir la aceptación y la compasión en tu interior. La tormenta furiosa es tan perfecta como la brisa suave.

https://tinyurl.com/2ycxtwjr

EL OBJETIVO

Según el Arcángel Miguel a través de Ronna Vezane, la meta de ascensión al quinto reino de la conciencia divina es integrar todos los fragmentos de alma restantes del ser individual dentro de la tercera y cuarta dimensión. Primero, la humanidad debe equilibrar y armonizar sus cuerpos mental, emocional, físico y etérico dentro del campo vibratorio más alto de la tercera dimensión para graduarse o ascender en conciencia al nivel de entrada de la cuarta dimensión. Los mismos ritos de iniciación se llevan a cabo entre las almas de semillas estelares que se están preparando para graduarse en el nivel de entrada de la quinta dimensión.

Un periodo de renuncia precede a la transición completa fuera de la cuarta dimensión. Debes experimentar los desafíos y pruebas de las cuartas etapas de dualidad y polaridad, para que puedas regresar al camino de luz y sombra diseñado originalmente. El proceso de renuncia de cada persona varía dependiendo de la superposición de patrones vibratorios negativos que llevan dentro de sus muchas experiencias de vidas pasadas.

Tu objetivo es convertirte en una personalidad viva, conscientemente integrada e infundida por el alma. Una mente inspirada en el alma busca y transmite sabiduría inspirada y una personalidad armoniosa. Con el tiempo, accederá a su naturaleza intuitiva superior, que ayudará a desarrollar una percepción más refinada y expansiva. La finalización de la cuarta etapa de evolución dará como resultado una fusión de amor y una inteligencia superior entre el alma y la personalidad.

Muchas almas de semillas estelares están cerca de lograr este objetivo. Se convertirá en algo común durante los próximos cincuenta años, y la ascensión de la humanidad se acelerará a lo largo de este siglo. Esta fase única se diseñó para ser una ascensión grupal mediante la cual se están reuniendo gradualmente grupos de almas especializadas, que llegaron juntas a este universo.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/07/02/ronna-vezane- archangel-michael-group- ascension-into-the-fifth- kingdom-of-god-consciousness/

Enlace al vídeo completo en español: